Stasera in tv venerdì 2 gennaio 2026 si preannuncia ricca di emozioni, spaziando dai grandi blockbuster internazionali ai documentari d’autore, fino agli eventi sportivi imperdibili. Su Rai 1, il pubblico potrà apprezzare un nuovo capitolo della serie antologica Purché finisca bene, che continua a esplorare con ironia e leggerezza le complesse dinamiche relazionali degli italiani, garantendo il lieto fine. Rai 2, invece, si tinge di glamour e ribellione con Crudelia. In questa origin story targata Disney, il premio Oscar Emma Stone interpreta Estella, una giovane e geniale truffatrice nella Londra punk-rock degli anni Settanta. La protagonista, per sfidare la perfida Baronessa von Hellman, abbraccia il suo lato oscuro trasformandosi nella iconica e vendicativa Cruella de Vil.

Cambio di registro su Rai 3, che offre un ritratto intimo e toccante con Enzo Jannacci – Vengo anch’io. Il documentario ricostruisce la carriera e l’anima del cantautore milanese attraverso testimonianze inedite, celebrando il suo genio surreale. L’adrenalina scorre su Rai 4 grazie a The Equalizer – Il vendicatore, dove Denzel Washington interpreta Robert McCall, un ex agente governativo che esce dal pensionamento per proteggere una giovane ragazza dalle grinfie della mafia russa, utilizzando metodi letali e precisi. Un evento sportivo di primissimo piano accende Rai Sport: la finale dei Mondiali di pallavolo femminile presenta la sfida decisiva tra le Azzurre e la Turchia per la conquista del titolo iridato.

Le reti Mediaset rispondono con una programmazione altrettanto forte. Canale 5 punta sulla storia e la spiritualità con Francesca Cabrini, il film che narra la tenacia della prima santa americana nel difendere gli immigrati italiani a New York contro ogni pregiudizio. Su Italia 1, la saga di Hogwarts raggiunge un punto di svolta drammatico con Harry Potter e il calice di fuoco; tra draghi, il Ballo del Ceppo e labirinti incantati.

Harry deve fronteggiare non solo le sfide del Torneo Tremaghi, ma anche la rinascita fisica del suo nemico mortale, Lord Voldemort. Spazio all’azione spionistica su TV8 con No Time to Die, l’emozionante addio di Daniel Craig al ruolo di 007, costretto a tornare in campo per fermare un nemico armato di una tecnologia letale. Infine, La7 affascina il pubblico con The Illusionist, un thriller in cui Edward Norton usa l’arte della magia per sfidare il potere imperiale e riconquistare il suo amore perduto.

Stasera in TV venerdì 2 gennaio 2026, Rai

Rai 1 – 21:30 – Purché finisca bene (Serie TV)

(Serie TV) Rai 2 – 21:30 – Crudelia (Film)

(Film) Rai 3 – 21:20 – Enzo Jannacci – Vengo anch’io (Documentari)

(Documentari) Rai 4 – 21:19 – The Equalizer – Il vendicatore (Film)

(Film) Rai 5 – 21:23 – Kilimangiaro Collection (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Movie – 21:10 – Provaci ancora, Sam (Film)

(Film) Rai Premium – 21:20 – La Bella e la Bestia (Film)

(Film) Rai Gulp – 20:30 – Ognuno è perfetto (Serie TV)

(Serie TV) Rai YoYo – 21:20 – Tulipop (Cartoni Animati)

(Cartoni Animati) Rai Storia – 21:10 – L’Enciclopedia del Secolo – Treccani 1925–2025 (Documentari)

(Documentari) Rai Scuola – 21:00 – Storia dell’igiene (Educativo)

(Educativo) Rai Sport – 20:40 – Pallavolo – Mondiali Femminili: Finale Italia–Turchia (Sport)

(Sport) Rai News 24 – 21:00 – News (Informazione)

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Quarto Grado (Informazione – Prima TV)

(Informazione – Prima TV) Canale 5 – 21:20 – Francesca Cabrini (Film)

(Film) Italia 1 – 21:24 – Harry Potter e il calice di fuoco (Film)

(Film) La7 – 21:15 – The Illusionist – L’illusionista (Film)

(Film) TV8 – 21:35 – No Time to Die (Film)

(Film) Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Canale 20 – 21:09 – G.I. Joe – La nascita dei Cobra (Film)

(Film) Iris – 21:16 – Richard Jewell (Film)

(Film) Mediaset 27 – 21:16 – Poliziotto in prova (Film)

(Film) La5 – 21:08 – Christmas Wedding Runaway (Film – Prima TV)

(Film – Prima TV) Mediaset Extra – 19:34 – Squadra Antimafia – Palermo oggi (Serie TV)

(Serie TV) Italia 2 – 21:00 – Gremlins 2 – La nuova stirpe (Film)

(Film) Top Crime – 21:15 – FBI: Most Wanted (Serie TV)

I film di questa sera in tv venerdì 2 gennaio 2026

Cielo – 21:15 – Sette anni in Tibet

TV2000 – 21:05 – Natale in casa Cupiello

La7 Cinema – 21:15 – I soliti sospetti

Cine34 – 21:15 – A Capodanno tutti da me

Focus – 20:25 – Visti dal cielo – Misteri di questo mondo (Documentari)

(Documentari) Discovery – 21:10 – La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman

Giallo – 21:10 – La stagista del crimine (Serie TV)

(Serie TV) Boing – 21:35 – Doraemon

K2 – 21:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

Frisbee – 20:55 – Curioso come George

Boing Plus – 20:25 – Teen Titans Go!

Cartoonito – 21:25 – Hey Duggee

Super! – 21:40 – Teenage Mutant Ninja Turtles

DMAX – 21:40 – Stop! Border Control: Roma Fiumicino

Motor Trend – 20:35 – Affari a quattro ruote

RSI LA1 – 21:10 – Upgraded: Amore, Arte e Bugie

RSI LA2 – 21:00 – Andrea Bocelli – Because I Believe

