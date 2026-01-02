La serata tv di sabato 3 gennaio 2026 accoglie il pubblico con un palinsesto variegato che spazia dalla magia del circo internazionale al grande cinema d’autore, senza dimenticare l’approfondimento storico e l’intrattenimento puro. Su Rai 1, i riflettori illuminano il Principato di Monaco con Il 47° Festival del Circo di Montecarlo. Questa prestigiosa kermesse, presieduta dalla famiglia reale monegasca, porta in scena i migliori acrobati, clown e artisti provenienti da ogni angolo del globo, pronti a sfidare le leggi della fisica sotto il celebre Chapiteau.

Parallelamente, Rai 2 punta sull’adrenalina con la serie F.B.I., ideata da Dick Wolf. Gli agenti della divisione di New York affrontano minacce terroristiche e criminali, mettendo in campo tecnologie avanzate e intuito investigativo per proteggere la metropoli. Rai 3 propone un viaggio culturale e urbanistico con La Città Ideale – Helsinki; il programma esplora come la capitale finlandese riesca a conciliare sostenibilità ambientale, design innovativo e benessere sociale, offrendo un modello di vita nordico. Per gli amanti del cinema d’azione, Rai 4 trasmette Kiss of the Dragon, dove Jet Li interpreta un agente dei servizi segreti cinesi tradito e intrappolato in una Parigi corrotta. Rai Movie, invece, dedica la serata al cinema contemporaneo con Challengers, l’intenso dramma sportivo di Luca Guadagnino che esplora le tensioni sentimentali e competitive tra tre tennisti.

Rai 1 – 21:30 – Il 47° Festival del Circo di Montecarlo (Festival – Prima TV)

(Festival – Prima TV) Rai 2 – 21:30 – F.B.I. (Serie TV)

(Serie TV) Rai 3 – 21:20 – La Città Ideale – Helsinki (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai 4 – 21:18 – Kiss of the Dragon (Film)

(Film) Rai 5 – 21:22 – Ricordati il Bonsai (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Movie – 21:10 – Challengers (Film)

(Film) Rai Premium – 21:20 – Se fossi te (Serie TV)

(Serie TV) Rai Gulp – 20:30 – Ognuno è perfetto (Serie TV)

(Serie TV) Rai YoYo – 21:00 – Le storie di paura di Masha (Cartoni Animati)

(Cartoni Animati) Rai Storia – 21:10 – Colpire al cuore (Film)

(Film) Rai Scuola – 21:00 – American Genius – Oppenheimer vs Heisenberg (Documentari)

(Documentari) Rai Sport – 20:20 – Pallavolo Serie A1 – Perugia vs Cuneo (Sport)

(Sport) Rai News 24 – 21:30 – News Sommario (Informazione)

Le reti Mediaset rispondono con grandi classici e omaggi emozionanti. Rete 4 trasmette il cult della commedia italiana Johnny Stecchino. Roberto Benigni interpreta il candido Dante, autista di scuolabus che, a causa di una straordinaria somiglianza, si ritrova coinvolto nelle pericolose trame della mafia palermitana, scatenando una serie di equivoci esilaranti. Canale 5 celebra una leggenda della musica con Pavarotti… l’uomo che emozionò il mondo; lo speciale ripercorre la carriera del tenore modenese attraverso testimonianze inedite e le sue performance più toccanti. Su Italia 1, l’animazione la fa da padrona con Shrek terzo: l’orco verde, riluttante all’idea di diventare re, parte alla ricerca del giovane Artù per affidargli il trono di Molto Molto Lontano. Infine, La7 offre una serata di alto profilo culturale con il professor Alessandro Barbero, che analizza il delitto Matteotti, un evento cruciale che segnò la storia italiana del Novecento.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Johnny Stecchino (Film)

(Film) Canale 5 – 21:20 – Pavarotti… l’uomo che emozionò il mondo (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Italia 1 – 21:23 – Shrek terzo (Film)

(Film) La7 – 21:15 – In viaggio con Barbero – Il Caso Matteotti (Intrattenimento)

(Intrattenimento) TV8 – 21:35 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento – Prima TV)

(Intrattenimento – Prima TV) Nove – 21:30 – Lezioni private (Informazione)

(Informazione) Canale 20 – 21:09 – The Fast and the Furious: Tokyo Drift (Film)

(Film) Iris – 21:14 – Ipotesi di complotto (Film)

(Film) Mediaset 27 – 21:13 – Beetlejuice – Spiritello porcello (Film)

(Film) La5 – 21:08 – Il mestiere della vita (Film – Prima TV)

(Film – Prima TV) Mediaset Extra – 19:45 – Squadra Antimafia – Palermo oggi (Serie TV)

(Serie TV) Italia 2 – 21:04 – Blade II (Film)

(Film) Top Crime – 21:14 – Poirot: Testimone silenzioso (Film)

I film di questa sera in tv sabato 3 gennaio 2026

Cielo – 21:15 – Gomorra – La serie

TV2000 – 21:05 – Il giro del mondo in ottanta giorni

La7 Cinema – 21:15 – Mai dire mai

Cine34 – 21:15 – The Christmas Show

Focus – 21:20 – Bermuda: I misteri degli abissi (Documentari)

(Documentari) Discovery – 21:10 – La guerra occulta di Franco (Documentari)

(Documentari) Giallo – 21:10 – Il giovane ispettore Morse (Serie TV)

(Serie TV) Boing – 21:40 – Doraemon

K2 – 21:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

Frisbee – 20:45 – Curioso come George

Boing Plus – 20:30 – Teen Titans Go!

Cartoonito – 20:55 – Zouk

Super! – 21:40 – Teenage Mutant Ninja Turtles

DMAX – 21:40 – La fattoria Clarkson

Motor Trend – 20:25 – Affari a quattro ruote

RSI LA1 – 21:10 – Blackout

RSI LA2 – 21:05 – Brian Jones e i Rolling Stones

