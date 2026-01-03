Sabato 3 gennaio è in onda, dalle 14:00 su Rai 2, la prima puntata del 2026 di Playlist. Per l’occasione, lo show propone una sorta di anteprima, decisamente insolita, del prossimo Festival di Sanremo.

Playlist 3 gennaio, la mossa di anticipare la kermesse

Al timone di Playlist di sabato 3 gennaio torna il trio composto da Gabriele Vagnato, Nina Zilli e Federica Gentile. I primi due, in particolare, guidano la parte dedicata alle esibizioni Live degli ospiti, mentre l’ultima presiede un talk dedicato ad un’artista della musica italiana od internazionale. Oltre che il sabato pomeriggio, lo show è visibile, sempre su Rai 2, in replica la domenica alle 08:30 ed in streaming su Rai Play.

Come detto, la prima puntata dell’anno di Playlist propone una vera e propria anticipazione del prossimo Festival di Sanremo. D’altronde, partecipano, in studio, ben quattro dei prossimi Big della kermesse. Una mossa decisamente insolita, almeno tenendo in considerazione quel che è accaduto negli ultimi anni, quando il regolamento della kermesse è divenuto sempre più stringente in merito alle ospitate degli artisti nelle settimane precedenti all’inizio del Festival.

Le performance Live

A Playlist del 3 gennaio cantano, dunque, vari cantanti in gara a Sanremo. In primis c’è Levante, che canterà la sua nuova Sono blu e che a febbraio salirà sul palco dell’Ariston, per la terza volta, con il brano Sei tu. A seguire c’è la veterana Arisa, che con il singolo Magica favola gareggerà nella kermesse per la nona volta in carriera.

Altro protagonista di Playlist è Leo Gassman. Il giovane cantautore commenterà le emozioni legate alla partecipazione al prossimo Festival, al quale torna dopo la vittoria fra le Nuove Proposte nel 2020 e la presenza nel 2023, fra i Big, con Terzo cuore. Infine, è dato spazio a Samurai Jay, fra le sorprese della kermesse ed autore del tormentone Halo, virale sui social.

Playlist 3 gennaio, talk dedicato a Patty Pravo

Nella seconda parte di Playlist del 3 gennaio, Federica Gentile, con il suo talk, continua a parlare del Festival di Sanremo. Si concentra, in particolare, su Patty Pravo. Una vera e propria icona della musica, che nel 2026 gareggia all’Ariston per l’undicesima volta.

Il format, insieme agli ospiti Barbara Alberti e Pino Strabioli, analizza la vita e la carriera di una cantante che ha attraversato le mode e le tendenze di decenni. Talento e libertà creativa sono caratteristiche che Patty Pravo ha sempre manifestato, sin dagli esordi allo storico Piper Club di Roma.