Sabato 3 gennaio, su Rai 1, sono in onda nuovi appuntamenti di Linea Verde Italia e Linea Verde Bike. Le due trasmissioni sono proposte, dalla rete ammiraglia, alle 12:25 e dalle 12:00 e sono visibili anche in streaming mediante l’applicazione Rai Play.

Linea Verde Italia 3 gennaio, protagonista Trento

Al timone di Linea Verde Italia, sabato 3 gennaio, torna la coppia composta da Monica Caradonna e Tinto. Per la prima puntata dell’anno, i due presentatori si recano alla scoperta di Trento.

I presentatori, in particolare, viaggiano alla scoperta di un centro orientato alla sostenibilità ed all’innovazione, senza tralasciare l’attenzione al volontariato. Il viaggio prende il via presso il Quartetto Anima, un insieme d’archi i cui strumenti sono stati ricavati dal tronco dell’avez del prinzep di Lavarone, antichissimo esemplare di abete bianco abbattuto dal vento e dalle intemperie nel 2017.

M, i progetti dell’Università di Trento

Linea Verde Italia racconta le attività della Scuola provinciale cani da ricerca e da catastrofe. Si tratta di un’organizzazione di volontariato, che viene impiegata quando sono in corso le operazioni di ricerca delle persone scomparse. A seguire, le telecamere entrano all’interno del sottopasso trasformato in galleria d’arte grazie alle opere realizzate da Esther Stocker. Poi, il pubblico ha la possibilità di ammirare le opere di Marcello Nebl, perfetti esempi di come montagna ed arte contemporanea possano coesistere.

A Linea Verde Italia è dato spazio ai progetti sui quali è e lavoro l’Università di Trento. Il primo è l’affiliazione al circuito di Formula Student, competizione universitaria internazionale, grazie ad una macchina da corsa elettrica prodotta nei laboratori dell’ateneo. Il secondo progetto è lo studio sulla riduzione della fatica, che è portato avanti insieme ad una fabbrica di Cles.

Nell’appuntamento è protagonista la cucina con l’ospitata della giovane chef Sarah Coller, che realizza un piatto originale con gli avanzi del Cenone. Infine, per i saluti finali si esibisce il Coro della Sosat, che nel 2026 festeggia i 100 anni dalla nascita.

Il format di Capocchi e Quaranta in replica

Linea Verde Italia, anche il 3 gennaio, è preceduto da Linea Verde Bike, programma di Giulia Capocchi e Federico Quaranta in onda con una replica. In particolare, è riproposta la puntata del 30 dicembre del 2023, dedicata alle festività e con protagonista la ciclabile dell’Adige. Nella narrazione, i conduttori, in sella alle loro biciclette, percorrono il tratto che collega Trento a Bolzano e che è ricco di meraviglie naturali.