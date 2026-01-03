Giornata come di consueto ricca di ospiti in tv quella di domenica 4 gennaio. Di seguito vi sveliamo tutte le interviste attese, a partire da quelle di Domenica In.

Domenica 4 gennaio ospiti tv, Raoul Bova presenta la nuova stagione di Don Matteo

Su Rai 1, domenica 4 gennaio, torna, dalle 14:00, Domenica In. Il programma, guidato da Mara Venier, ha come protagonista, in primis, Raoul Bova. L’attore parla di Don Matteo 15, che debutta, sull’ammiraglia della TV di Stato, il prossimo 8 gennaio.

Altra intervista è quella con Enrica Bonaccorti. Scrittrice e conduttrice, parla della battaglia che ha iniziato lo scorso settembre, dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas. Per il mondo della musica, sul palco c’è Al Bano, che accompagnato al pianoforte da Alterisio Paoletti effettua un medley dei suoi più grandi successi. Poi, per un faccia a faccia, è raggiunto da Loredana Lecciso. In programma anche l’intervista a Toni Servillo, al cinema dal 15 gennaio con La Grazia, nuovo film di Paolo Sorrentino.

Per il talk dedicato alla cronaca, Mara Venier e Tommaso Cerno parlano della tragedia di Crans-Montana, che ha provocato decine di vittime ed un centinaio di feriti. Teo Mammucari ha il compito di guidare i giochi per il pubblico in studio ed a casa, mentre Enzo Miccio omaggia la diva del cinema Brigitte Bardot.

Le interviste di Francesca Fialdini

Sempre su Rai 1, ma dalle 17:25 circa, Francesca Fialdini conduce Da noi a ruota libera. La prima puntata del 2026 è arricchita dalla voce di Orietta Berti, che ha da poco rilasciato il nuovo singolo Chi ama chiama. Poi è la volta di Maurizio Casagrande, attore partenopeo impegnato, in tournée, con i suoi spettacoli.

Altri ospiti dell’appuntamento sono la scrittrice Barbara Alberti e la comica ed imitatrice Barbara Foria. Gli attori Giuseppe Zeno e Clotilde Sabatino parlano del film tv Tempi supplementari, in programmazione il 7 gennaio prossimo. Infine, ci sono Fra’ Emiliano Antenucci, con il suo libro La fattoria di Gesù, ed il piccolo Daniele Scardini, bimbo di dieci anni vittima di bullismo.

Domenica 4 gennaio ospiti tv, ad Allegro ma non troppo si parla di social

Spostando l’attenzione su Rai 3, in seconda serata, domenica 4 gennaio, c’è Allegro ma non troppo. Il format di Luca Barbareschi dedica l’appuntamento al tema dei social network, che potrebbero rappresentare sia un pericolo che una opportunità. Su questo tema si confrontano, in studio, il giornalista ed esperto di culture digitali Riccardo Luna ed il coreografo e direttore artistico Luca Tommassini.