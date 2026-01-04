La serata tv di lunedì 5 gennaio 2026 accompagna il pubblico verso l’Epifania con un palinsesto che spazia dall’intrattenimento puro al cinema d’autore, offrendo emozioni per ogni tipo di spettatore. Su Rai 1, il conduttore accoglie il pubblico con Ogni promessa è debito, uno show che mette al centro le storie di persone comuni e celebrità impegnate a mantenere la parola data, tra momenti commoventi e sorprese inaspettate. Rai 2, invece, punta sulle dinamiche adolescenziali con la terza puntata de Il Collegio 9. L’episodio, intitolato “Diamoci un taglio!”, segna uno dei momenti più temuti dagli studenti: il cambio look imposto dalle rigide regole dell’istituto. I ragazzi dovranno sacrificare le loro acconciature moderne per tagli consoni all’epoca di ambientazione, scatenando ribellioni, pianti e confronti accesi con il Preside e i sorveglianti.

Stasera in TV lunedì 5 gennaio 2026, Rai

Rai 3 offre un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’animazione trasmettendo Il ragazzo e l’airone. L’opera testamentaria di Hayao Miyazaki segue il viaggio di Mahito, un giovane che, dopo aver perso la madre in un incendio, si trasferisce in campagna. Qui, guidato da un misterioso airone cenerino parlante, Mahito attraversa una torre abbandonata per entrare in un mondo onirico dove la vita e la morte coesistono, intraprendendo un percorso di crescita e accettazione del lutto.

Rai 1 – 21:30 – Ogni promessa è debito (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai 2 – 21:20 – Il Collegio 9 – Terza puntata: Diamoci un taglio! (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai 3 – 21:20 – Il ragazzo e l’airone (Film)

(Film) Rai 4 – 21:18 – 65 – Fuga dalla Terra (Film)

(Film) Rai 5 – 21:20 – Secret Team 355 (Film)

(Film) Rai Movie – 21:10 – Un dollaro tra i denti (Film)

(Film) Rai Premium – 21:20 – Purché finisca bene (Serie TV)

(Serie TV) Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio 6 – Seconda puntata: Cambiano gli equilibri (Reality)

(Reality) Rai YoYo – 20:25 – Ariel (Cartoni Animati)

(Cartoni Animati) Rai Storia – 21:10 – Cronache eroiche – Odissea 1: Il viaggio (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Scuola – 21:00 – Racconti di Scienza Ep. 14 – Disasters E (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai Sport – 20:25 – Calcio Serie C: Benevento–Crotone (Sport)

(Sport) Rai News 24 – 21:00 – News (Informazione)

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le reti Mediaset rispondono con una programmazione altrettanto variegata. Rete 4 conferma l’appuntamento con l’approfondimento politico di Quarta Repubblica, dove Nicola Porro analizza l’attualità economica e sociale del Paese. Canale 5 propone la serie tv Io sono Farah, un racconto intenso che narra la lotta di una donna per affermare la propria identità contro i pregiudizi culturali. Italia 1, per la gioia delle famiglie, trasmette il cult natalizio Mamma, ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York. In questo sequel, il piccolo Kevin McCallister sbaglia aereo e atterra nella Grande Mela, dove trasforma l’hotel Plaza nel suo rifugio e affronta nuovamente i maldestri banditi Harry e Marv con trappole ingegnose. Infine, TV8 porta l’azione cappa e spada con I tre moschettieri – Milady, capitolo che esplora il passato oscuro della spia interpretata da Eva Green.

Rete 4 – 21:33 – Quarta Repubblica (News – Prima TV)

(News – Prima TV) Canale 5 – 21:21 – Io sono Farah (Serie TV)

(Serie TV) Italia 1 – 21:25 – Mamma, ho riperso l’aereo: Mi sono smarrito a New York (Film)

(Film) La7 – 21:15 – Una giornata particolare – Il Grande Romanzo della Bibbia (Documentari)

(Documentari) TV8 – 21:30 – I tre moschettieri – Milady (Film)

(Film) Nove – 21:30 – Cash or Trash – Il Natale dei tesori (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Canale 20 – 21:10 – Morbius (Film)

(Film) Iris – 21:13 – Fuga per la vittoria (Film)

(Film) Mediaset 27 – 21:14 – Junior (Film)

(Film) La5 – 21:08 – Il giardino segreto (Film – Prima TV)

(Film – Prima TV) Mediaset Extra – 20:04 – Squadra Antimafia – Palermo oggi (Serie TV)

(Serie TV) Italia 2 – 21:03 – One Piece Gold – Il film (Film)

(Film) Top Crime – 21:16 – C.S.I. Miami (Serie TV)

I film di questa sera in tv lunedì 5 gennaio 2026

Cielo – 21:20 – Caccia al 12° uomo

TV2000 – 21:05 – Son of God

La7 Cinema – 21:15 – The Sentinel

Cine34 – 21:00 – Chi ha incastrato Babbo Natale? (Prima TV)

(Prima TV) Focus – 21:20 – Guida galattica ai mondi alieni (Documentari – Prima TV)

(Documentari – Prima TV) Discovery – 21:10 – Giustizia selvaggia (Mondo e Tendenze – Prima TV)

(Mondo e Tendenze – Prima TV) Giallo – 21:10 – Delitti e misteri a Gibsons (Serie TV)

(Serie TV) Boing – 20:40 – Teen Titans Go!

Boing Plus – 20:25 – Teen Titans Go! vs Teen Titans (Film)

(Film) Cartoonito – 21:30 – Hey Duggee

Super! – 21:15 – Teenage Mutant Ninja Turtles

DMAX – 21:40 – Vado a vivere nel bosco

Motor Trend – 20:35 – Affari a quattro ruote

RSI LA1 – 20:40 – The New Toy

RSI LA2 – 21:00 – The Super Mario Bros. Movie

I programmi Sky lunedì 5 gennaio 2026

Sky Cinema

Sky Cinema Uno – 21:15 – I delitti del BarLume: Il gioco delle coppie (Serie TV)

(Serie TV) Sky Cinema Due – 21:15 – La luce sugli oceani (Film)

(Film) Sky Cinema Collection – 21:15 – Jurassic World (Film)

(Film) Sky Cinema Family – 21:00 – Jumanji (Film)

(Film) Sky Cinema Action – 21:00 – Top Gun (Film)

(Film) Sky Cinema Suspense – 21:00 – Everest (Film)

(Film) Sky Cinema Romance – 21:00 – Le parole che non ti ho detto (Film)

(Film) Sky Cinema Drama – 21:00 – Mystic River (Film)

(Film) Sky Cinema Comedy – 21:45 – I delitti del BarLume: Il gioco delle coppie (Film)

(Film) Sky Cinema Uno +24 – 21:15 – Le Mans ’66 – La grande sfida (Film)

Sky Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Sky Atlantic – 21:15 – True Detective (Serie TV)

(Serie TV) Sky Serie – 21:15 – I delitti del BarLume: Il gioco delle coppie (Serie TV)

(Serie TV) Sky Investigation – 21:15 – FBI: International (Serie TV)

(Serie TV) Sky Crime – 21:15 – Fiumicino: Operazione s*x & Clean (Documentari)

(Documentari) Sky Adventure – 21:15 – In Groenlandia con Alex Honnold (Documentari)

(Documentari) Sky Arte – 21:15 – Uomini e Dei – Le meraviglie del museo egizio (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Sky Classica – 21:40 – Torino sei Regio! – Capodanno 2026 (Musica)

Altri canali Sky