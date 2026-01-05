La decima stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore prosegue la sua corsa su Rai 1, confermando l’appuntamento quotidiano alle 16:00. Gli episodi inediti, in onda dal 5 al 9 gennaio 2026, promettono di tenere il pubblico con il fiato sospeso. La narrazione di questa settimana ruota attorno alle complesse vicende di Marcello, Rosa, Adelaide, Odile, Roberto e Tancredi, i quali attraversano un momento di profonde crisi personali, pianificano vendette raffinate e lanciano nuovi, ambiziosi progetti editoriali che potrebbero cambiare gli equilibri del grande magazzino milanese.

Il Paradiso Delle Signore 5–9 gennaio 2026: lunedì 5 gennaio 2026

L’inizio della settimana porta cattive notizie per Marcello Barbieri. Il giovane imprenditore si ritrova in gravi difficoltà economiche a causa di un investimento sbagliato che minaccia la stabilità delle sue finanze.

Rosa, comprendendo la gravità della situazione, cerca di sostenerlo non solo emotivamente ma proponendo soluzioni concrete per arginare la crisi.

Tuttavia, nell’ombra, la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo trama contro la coppia. Convinta che Rosa non sia la donna adatta per Barbieri e desiderosa di riaffermare il proprio controllo, Adelaide sfrutta la vulnerabilità finanziaria di Marcello per creare una frattura tra i due innamorati.

Il Paradiso delle Signore martedì 6 gennaio 2026

Nel giorno dell’Epifania, le tensioni familiari esplodono a Villa Guarnieri. Odile, stanca delle mezze verità, affronta la madre Adelaide pretendendo chiarezza sul proprio passato e sulle menzogne che hanno caratterizzato il loro rapporto.

Al grande magazzino, Roberto Landi organizza un evento speciale per celebrare la festività, coinvolgendo le Veneri in un’iniziativa benefica che porta gioia tra i clienti.

Intanto, Tancredi propone un nuovo, audace progetto editoriale. Il Di Sant’Erasmo intende utilizzare la carta stampata per attaccare i suoi rivali e consolidare il potere della famiglia, presentando un piano che lascia perplessi i suoi collaboratori.

Il Paradiso Delle Signore 5–9 gennaio 2026: mercoledì 7 gennaio 2026

La pressione su Marcello diventa insostenibile. Per salvare il suo patrimonio, Barbieri prende una decisione difficile e rischiosa, che potrebbe comprometterne la reputazione professionale.

Rosa osserva con preoccupazione le mosse del compagno e teme per il loro futuro, percependo che l’ossessione per il denaro sta cambiando l’uomo che ama.

Parallelamente, il Commendatore Umberto Guarnieri indaga su Greta, una figura misteriosa apparsa recentemente. Umberto sospetta che la donna nasconda informazioni cruciali che potrebbero danneggiare i suoi affari e decide di scoprire la verità a ogni costo.

Il Paradiso delle Signore giovedì 8 gennaio 2026

Le alleanze a Milano mutano rapidamente. Adelaide trova un alleato inatteso in una persona che nutre rancore verso Barbieri, rafforzando così la sua strategia per isolare Marcello.

Nel frattempo, Odile riceve una lettera misteriosa che sconvolge il suo precario equilibrio emotivo, spingendola a mettere in discussione tutto ciò che credeva di sapere sulla sua famiglia.

Al Paradiso, il lavoro ferve: Roberto prepara un nuovo numero della rivista Paradiso Market, cercando di infondere modernità e freschezza negli articoli, nonostante le interferenze esterne che tentano di boicottare il lavoro della redazione.

Il Paradiso Delle Signore 5–9 gennaio 2026: venerdì 9 gennaio 2026

La settimana si chiude con un confronto diretto e acceso. Marcello, scoperto il gioco della Contessa, affronta Adelaide a viso aperto, dichiarando di non essere disposto a cedere ai suoi ricatti manipolatori.

Di fronte a questa escalation, Rosa prende una decisione importante per salvaguardare la propria dignità e la propria carriera, allontanandosi momentaneamente dalle dinamiche tossiche della Villa.

Infine, lo scontro si sposta sul piano professionale: Tancredi e Roberto discutono animatamente del futuro della rivista. Le loro visioni opposte, una conservatrice e l’altra progressista, rendono impossibile trovare un punto d’incontro, preannunciando una scissione che potrebbe avere ripercussioni su tutto il Paradiso.

Dove vederla

Rai 1 alle 16:00 – streaming su RaiPlay.