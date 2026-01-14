La programmazione di stasera in tv giovedì 15 gennaio 2026 offre un palinsesto estremamente variegato che soddisfa i gusti di ogni tipologia di spettatore. Innanzitutto, la prima serata si accende con le grandi fiction italiane, il cinema internazionale d’azione e i programmi di approfondimento politico. Nello specifico, su Rai 1 il pubblico ritrova l’amato Don Matteo con nuovi misteri da risolvere nella splendida cornice di Spoleto. Contemporaneamente, Rai 2 dedica lo spazio all’informazione con Ore 14 Sera, mentre Rai 3 punta sulla cultura e l’ironia con lo show Splendida Cornice. Le reti Mediaset rispondono con saghe fantasy leggendarie, serie tv intriganti e talk show di attualità. Infine, i canali tematici e la piattaforma Sky arricchiscono l’offerta con documentari esclusivi, sport in diretta e anteprime cinematografiche.

Stasera in TV giovedì 15 gennaio 2026, Rai

Rai 1 – 21:30 – Don Matteo (Serie TV). Il sacerdote detective indaga su un nuovo caso complesso che scuote la comunità locale. Intanto , in canonica arrivano ospiti inattesi che alterano gli equilibri domestici.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:30 – Dritto e rovescio (News – Prima TV). Paolo Del Debbio analizza la crisi economica e le tensioni sociali del Paese, dando voce a cittadini, politici e imprenditori.

I film e programmi dei canali tematici stasera in tv giovedì 15 gennaio 2026

Cielo – 21:20 – Sniper: Forze speciali . Un cecchino esperto deve proteggere un villaggio e salvare un collega rapito in territorio nemico.

. Ingegneri ed esperti analizzano come sono stati costruiti i ponti e i grattacieli più imponenti del mondo. Giallo – 21:10 – Ludwig (Prima TV). Un geniale enigmista collabora con la polizia di Cambridge per risolvere crimini apparentemente impossibili.

. Architetti e designer trasformano vecchie abitazioni in case da sogno, superando imprevisti strutturali. Discovery Turbo – 20:30 – Affari a quattro ruote. Mike Brewer cerca auto classiche da restaurare e rivendere per ottenere un profitto.

I programmi Sky giovedì 15 gennaio 2026

Sky Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia . Gli aspiranti chef affrontano una Mystery Box a sorpresa e un Invention Test che mette a dura prova la loro creatività.

Sky Cinema