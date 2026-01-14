La programmazione di stasera in tv giovedì 15 gennaio 2026 offre un palinsesto estremamente variegato che soddisfa i gusti di ogni tipologia di spettatore. Innanzitutto, la prima serata si accende con le grandi fiction italiane, il cinema internazionale d’azione e i programmi di approfondimento politico. Nello specifico, su Rai 1 il pubblico ritrova l’amato Don Matteo con nuovi misteri da risolvere nella splendida cornice di Spoleto. Contemporaneamente, Rai 2 dedica lo spazio all’informazione con Ore 14 Sera, mentre Rai 3 punta sulla cultura e l’ironia con lo show Splendida Cornice. Le reti Mediaset rispondono con saghe fantasy leggendarie, serie tv intriganti e talk show di attualità. Infine, i canali tematici e la piattaforma Sky arricchiscono l’offerta con documentari esclusivi, sport in diretta e anteprime cinematografiche.
Stasera in TV giovedì 15 gennaio 2026, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Don Matteo (Serie TV). Il sacerdote detective indaga su un nuovo caso complesso che scuote la comunità locale. Intanto, in canonica arrivano ospiti inattesi che alterano gli equilibri domestici.
- Rai 2 – 21:20 – Ore 14 Sera (Informazione). Milo Infante conduce l’approfondimento serale dedicato ai casi di cronaca nera e giudiziaria più discussi del momento.
- Rai 3 – 21:20 – Splendida Cornice (Intrattenimento). Geppi Cucciari presenta una serata all’insegna della cultura pop, della letteratura e dell’umorismo intelligente con numerosi ospiti in studio.
- Rai 4 – 21:20 – The Roundup (Film). Un detective della polizia coreana viaggia in Vietnam per estradare un sospettato, ma scopre una scia di omicidi brutali commessi da un killer spietato.
- Rai 5 – 21:06 – È sempre un sabato italiano (Documentari). Il programma esplora le abitudini, i vizi e le virtù della società italiana attraverso filmati d’epoca e analisi sociologiche.
- Rai Movie – 21:10 – The Covenant (2023) (Film). Guy Ritchie dirige Jake Gyllenhaal in un thriller bellico. Un sergente dell’esercito americano torna in Afghanistan per salvare l’interprete che gli ha salvato la vita.
- Rai Premium – 21:20 – Simon Coleman (Serie Kids). Un poliziotto parigino abituato a missioni sotto copertura deve gestire la vita quotidiana di tre nipoti dopo un tragico evento familiare.
- Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio VII – Ep. 3 (Reality). Gli studenti del 1958 affrontano le interrogazioni e le prime punizioni severe del Preside, cercando di adattarsi alla disciplina ferrea.
- Rai YoYo – 21:10 – Vampirina (Cartoni Animati). La piccola vampira vive avventure mostruosamente divertenti con i suoi amici umani e soprannaturali.
- Rai Scuola – 21:30 – Le meraviglie dell’oceano – Ep. 2 (Documentari). Gli scienziati esplorano le profondità marine per svelare i segreti delle creature che abitano gli abissi.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:30 – Dritto e rovescio (News – Prima TV). Paolo Del Debbio analizza la crisi economica e le tensioni sociali del Paese, dando voce a cittadini, politici e imprenditori.
- Canale 5 – 21:20 – Forbidden Fruit (Serie TV). Yildiz e Ender continuano la loro guerra di potere tra intrighi e tradimenti nell’alta società di Istanbul.
- Italia 1 – 21:26 – Harry Potter e i Doni della Morte – Parte I (Film). Harry, Ron e Hermione abbandonano Hogwarts per cercare e distruggere gli Horcrux, mentre Voldemort prende il controllo del mondo magico.
- La7 – 21:15 – Piazzapulita (News). Corrado Formigli conduce inchieste esclusive e dibattiti accesi sui temi caldi della politica interna ed estera.
- TV8 – 21:30 – Armageddon – Giudizio finale (Film – Prima TV). Un asteroide grande come il Texas minaccia la Terra. La NASA invia una squadra di trivellatori nello spazio per distruggerlo.
- Nove – 21:30 – La magia del vischio (Mondo e Tendenze). Una storia romantica in cui un uomo scettico sull’amore riscopre la magia dei sentimenti durante le festività.
- Canale 20 – 21:10 – Lone Survivor (Film). Mark Wahlberg interpreta un Navy SEAL in una missione fallita in Afghanistan, costretto a lottare per la sopravvivenza contro i talebani.
- Iris – 21:16 – Trappola di cristallo (Film). Bruce Willis è John McClane, un poliziotto che deve salvare gli ostaggi in un grattacielo occupato da terroristi durante la vigilia di Natale.
- Mediaset 27 – 21:14 – 7 spose per 7 fratelli (Film). Il classico musical racconta la storia di sette fratelli boscaioli che cercano moglie, ispirandosi al ratto delle Sabine.
- La5 – 21:15 – Ghost – Fantasma (Film). Patrick Swayze interpreta uno spirito che cerca di proteggere la sua amata, interpretata da Demi Moore, con l’aiuto di una sensitiva.
I film e programmi dei canali tematici stasera in tv giovedì 15 gennaio 2026
- Cielo – 21:20 – Sniper: Forze speciali. Un cecchino esperto deve proteggere un villaggio e salvare un collega rapito in territorio nemico.
- TV2000 – 21:05 – Eroe per caso. Dustin Hoffman interpreta un piccolo criminale che salva i passeggeri di un aereo precipitato, ma qualcun altro si prende il merito.
- La7 Cinema – 21:15 – La maschera di ferro. Leonardo DiCaprio interpreta il doppio ruolo di Re Luigi XIV e del suo gemello imprigionato, mentre i moschettieri tramano una sostituzione.
- Cine34 – 21:00 – La banda dei Babbi Natale. Aldo, Giovanni e Giacomo vengono arrestati la notte di Natale e devono raccontare la loro bizzarra storia al commissario.
- Focus – 21:20 – Freedom – Oltre il confine. Roberto Giacobbo viaggia attraverso la storia e la scienza per svelare misteri antichi e luoghi nascosti.
- Discovery – 21:15 – I segreti delle strutture. Ingegneri ed esperti analizzano come sono stati costruiti i ponti e i grattacieli più imponenti del mondo.
- Giallo – 21:10 – Ludwig (Prima TV). Un geniale enigmista collabora con la polizia di Cambridge per risolvere crimini apparentemente impossibili.
- Top Crime – 21:16 – The Irrational. Un esperto di comportamento umano utilizza le sue conoscenze psicologiche per aiutare l’FBI a risolvere casi complessi.
- DMAX – 21:40 – 72 animali pericolosi con Barbascura X. Il divulgatore scientifico classifica con ironia le creature più letali del pianeta, spiegandone le caratteristiche.
- Home & Garden TV – 21:00 – Sogni in costruzione. Architetti e designer trasformano vecchie abitazioni in case da sogno, superando imprevisti strutturali.
- Discovery Turbo – 20:30 – Affari a quattro ruote. Mike Brewer cerca auto classiche da restaurare e rivendere per ottenere un profitto.
I programmi Sky giovedì 15 gennaio 2026
Sky Intrattenimento e Serie
- Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia. Gli aspiranti chef affrontano una Mystery Box a sorpresa e un Invention Test che mette a dura prova la loro creatività.
- Sky Atlantic – 21:15 – Chicago P.D.. L’unità di intelligence guidata da Hank Voight combatte il crimine nelle strade di Chicago, affrontando dilemmi morali.
- Sky Serie – 21:15 – Hanno ucciso l’Uomo Ragno. La serie ripercorre la storia degli 883, raccontando l’amicizia tra Max Pezzali e Mauro Repetto e il loro successo musicale.
- Sky Investigation – 21:15 – The Equalizer. Queen Latifah interpreta una donna misteriosa che usa le sue abilità speciali per aiutare chi non ha nessuno a cui rivolgersi.
- Sky Crime – 21:05 – È stato lui?. Il programma ricostruisce casi di cronaca nera controversi, analizzando prove e testimonianze per cercare la verità.
- Sky Adventure – 21:15 – Ingegneria al limite. Documentari che mostrano le sfide tecniche dietro la costruzione di opere infrastrutturali estreme in tutto il mondo.
- Sky Arte – 21:15 – Il sogno bianco: Dietro le quinte de “Il lago dei cigni”. Un viaggio nel backstage di uno dei balletti più famosi, seguendo la preparazione dei ballerini.
- Sky Classica – 21:15 – Riccardo Muti presenta Don Pasquale. Il maestro dirige l’opera buffa di Donizetti, offrendo una guida all’ascolto per il pubblico.
- Comedy Central – 20:50 – Ma veramente?. I comici del canale commentano con ironia notizie bizzarre e fatti curiosi provenienti dal web.
- MTV – 21:05 – Help! I am in a secret relationship!. Il reality aiuta le coppie che nascondono la loro relazione a uscire allo scoperto e affrontare il giudizio degli altri.
Sky Cinema
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Terminator Genisys. Arnold Schwarzenegger torna nel ruolo del cyborg T-800 in una linea temporale alternativa per salvare Sarah Connor.
- Sky Cinema Due – 21:15 – I mostri. Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman sono i protagonisti del capolavoro a episodi che satireggia i vizi dell’Italia del boom economico.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Sotto il segno del pericolo. Harrison Ford interpreta Jack Ryan, che deve sventare un complotto che coinvolge i cartelli della droga colombiani e il governo USA.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Caterina va in città. Una ragazza di provincia si trasferisce a Roma con la famiglia e cerca di integrarsi nelle complesse dinamiche scolastiche della capitale.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Largo Winch – Il prezzo del denaro. L’erede segreto di un impero finanziario deve dimostrare la sua identità e scoprire chi ha ucciso suo padre adottivo.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – Empire State. Liam Hemsworth e Dwayne Johnson recitano in un thriller basato sulla vera storia di una delle più grandi rapine avvenute negli Stati Uniti.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Tre amiche. Tre donne mature decidono di fare una vacanza insieme per onorare la memoria di un’amica scomparsa, riscoprendo se stesse.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Non odiare. Alessandro Gassmann interpreta un medico ebreo che si trova a soccorrere un uomo vittima di un incidente, scoprendo che è un neonazista.