Era noto da mesi, ed ora finalmente c’è una data. Striscia la Notizia in prima serata debutta, su Canale 5, il 22 gennaio.

Striscia la Notizia prima serata, al via la 38esima edizione

Il 2026, dunque, coincide con il ritorno, dopo mesi di distanza, di quello che è uno dei format più longevi della televisione italiana. Striscia la Notizia, telegiornale satirico ideato da Antonio Ricci, ha esordito nel 1988 e festeggia, quest’anno, il traguardo della 38esima edizione.

Praticamente da sempre, lo show è stato utilizzato, da Canale 5, come punto di riferimento per l’access prime time, collocazione che ora, però, è occupata da La Ruota della Fortuna, che sta ottenendo ascolti da record.

Così, il Biscione e l’ideatore hanno deciso di adattare il format, trasformandolo, di fatto, in uno show di prima serata.

Quante puntate e chi sono i conduttori

La 38esima edizione di Striscia la Notizia, in onda in prima serata, prende il via il 22 gennaio. Al momento, sono previste cinque puntate, proposte per altrettante settimane nel prime time del giovedì. Come sempre, gli appuntamenti sono trasmessi, oltre che in tv, anche in streaming ed on demand mediante Mediaset Infinity.

Al timone di Striscia la Notizia è presente la coppia più longeva della storia del format. Si tratta di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che hanno guidato, insieme, in ben 31 edizioni e che sono i presentatori con il maggior numero di appuntamenti all’attivo. Il primo, in particolare, ha esordito nell’edizione del debutto del 1988 ed ha condotto, in totale, 4383 puntate. Il secondo, invece, ha esordito nel 1994 ed in totale ha presenziato a 2913 episodi del tg satirico.

Striscia la Notizia prima serata, una collocazione nel palinsesto tutt’altro che semplice

Per Striscia la Notizia, la sfida nel prime time dell’ammiraglia si prospetta tutt’altro che semplice. D’altronde, lo show è proposto in una serata, quella del giovedì, decisamente ricca di controprogrammazione, a partire da quella di Rai 1, dove è in onda la fiction Don Matteo, e di Rai 3, dove continua l’edizione di grande successo di Splendida Cornice con Geppi Cucciari.

Ma Striscia deve fare i conti anche con lo sport, fra l’Europa League (che si disputa il 22/01 ed il 29/01) e, in occasione delle ultime puntate, con le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La programmazione tv del giovedì è affollata anche di show originali, da MasterChef Italia su Sky Uno alla sfida dei talk fra Dritto e rovescio su Rete 4 e Piazzapulita su La7.

La decisione di proporre la nuova edizione di Striscia la Notizia in una serata così complessa denota senz’altro una grossa fiducia verso il programma, ma è anche una scelta rischiosa, potenzialmente penalizzante negli ascolti.