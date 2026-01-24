La programmazione tv di stasera, sabato 24 gennaio 2026, offre un palinsesto straordinariamente vario, capace di soddisfare ogni preferenza, dal grande cinema d’impegno civile all’intrattenimento più leggero. Su Rai 1, Antonella Clerici continua la ricerca dei giovani talenti musicali con The Voice Kids 4, mentre le reti Mediaset rispondono schierando i loro pesi massimi. In particolare, Rete 4 dedica la serata alla memoria storica con il capolavoro di Steven Spielberg Schindler’s List, mentre Canale 5 punta sulle emozioni forti di C’è posta per te. Inoltre, i canali tematici e la piattaforma Sky arricchiscono l’offerta con una vasta selezione di serie TV, documentari e film d’azione.
Stasera in TV 24 gennaio 2026 – RAI
- Rai 1 – 21:30 – The Voice Kids 4 – Terza Blind Auditions (Intrattenimento)
Antonella Clerici guida la terza ed emozionante fase delle audizioni al buio. I quattro coach ascoltano le performance dei piccoli cantanti dando le spalle al palco, basandosi esclusivamente sulla voce per scegliere chi entrerà nelle loro squadre.
- Rai 2 – 21:20 – F.B.I. (Serie TV)
La squadra dell’ufficio di New York affronta nuove minacce alla sicurezza nazionale.
- Rai 3 – 21:25 – La Città Ideale – Montevideo (Intrattenimento)
Il programma esplora la capitale dell’Uruguay, raccontando storie di emigrazione italiana e analizzando l’architettura e la cultura di una città che mescola tradizione europea e spirito sudamericano.
- Rai 4 – 21:18 – L’effetto farfalla (Film)
Evan Treborn scopre di poter viaggiare nel tempo leggendo i suoi diari d’infanzia. Tuttavia, ogni volta che modifica il passato per migliorare la vita dei suoi amici, il presente cambia in modi tragici e imprevedibili, dimostrando la teoria del caos.
- Rai 5 – 21:22 – Napoletano? E famme ’na pizza (Film)
Vincenzo Salemme porta in scena una commedia brillante che analizza con ironia i cliché e gli stereotipi legati alla napoletanità, offrendo uno spaccato divertente e amaro della cultura partenopea.
- Rai Movie – 21:10 – Nati stanchi (Film)
Ficarra e Picone interpretano due disoccupati siciliani che fanno di tutto per evitare il lavoro. Quando un concorso pubblico minaccia la loro “dolce far niente”, i due escogitano piani assurdi per farsi bocciare.
- Rai Premium – 21:20 – Don Matteo (Serie TV)
- Rai Gulp – 20:45 – Anna Frank e il diario segreto (Film)
- Rai YoYo – 20:45 – Tommy Tom e l’orsetto perduto (Film)
- Rai Storia – 21:10 – Il giardino dei Finzi Contini
- Rai News 24 – 21:30 – News Sommario (News)
Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:33 – Schindler’s List – La lista di Schindler (Film)
In occasione della vicinanza con il Giorno della Memoria, la rete trasmette il capolavoro di Steven Spielberg. Liam Neeson interpreta Oskar Schindler, l’imprenditore tedesco che rischiò tutto per salvare più di mille ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti.
- Canale 5 – 21:40 – C’è posta per te (Intrattenimento)
Maria De Filippi accoglie in studio persone comuni che desiderano ricucire rapporti interrotti, ritrovare parenti lontani o sorprendere i propri cari.
- Italia 1 – 21:30 – Asterix & Obelix: Il regno di mezzo (Film)
I due irriducibili Galli intraprendono un viaggio epico verso la Cina per aiutare la principessa Fu Yi a liberare il suo impero, affrontando l’esercito di Giulio Cesare in una serie di avventure esilaranti.
- La7 – 20:35 – In altre parole (Intrattenimento)
Massimo Gramellini, accompagnato da ospiti illustri, analizza i fatti principali della settimana attraverso la lente della cultura e del costume, offrendo spunti di riflessione originali.
- TV8 – 21:35 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Udine)
Lo chef Alessandro Borghese fa tappa a Udine per eleggere il miglior ristorante della zona.
- Iris – 21:14 – Rapimento e riscatto (Film)
- Mediaset 27 – 21:13 – Scuola di polizia 3: Tutto da rifare (Film)
- TV2000 – 21:05 – Foster – Un regalo inaspettato (Film)
- La7 Cinema – 21:15 – 007 – Vendetta privata (Film)
James Bond abbandona i servizi segreti per vendicare un amico mutilato da un boss della droga, scatenando una guerra personale senza esclusione di colpi.
- La5 – 21:10 – Inga Lindstrom – Il faro di Hillasund (Film)
Tra i fiordi svedesi, una donna torna nella sua città natale per ristrutturare un vecchio faro, trovando non solo segreti di famiglia ma anche un nuovo amore.
Canali tematici e digitali
- Cielo – 21:15 – Gomorra – La serie (Serie TV)
La lotta per il potere all’interno dei clan camorristici di Napoli continua senza esclusione di colpi, mostrando le dinamiche spietate della criminalità organizzata.
- Cine34 – 21:15 – Il giorno più bello del mondo (Film)
Alessandro Siani interpreta un impresario teatrale in crisi che deve proteggere due bambini dotati di poteri speciali da scienziati malintenzionati, in una favola moderna e divertente.
- Focus – 20:29 – Enigmi alieni (Documentari)
Esperti e teorici indagano su presunte prove di contatti extraterrestri nella storia antica, analizzando reperti archeologici e leggende misteriose.
- Real Time – 21:45 – Dottor Hekim – Medico geniale
- Food Network – 21:15 – Cucine da incubo Italia
- Giallo – 21:10 – Il giovane ispettore Morse (Serie TV)
Il prequel della celebre serie britannica segue i primi passi del detective Endeavour Morse a Oxford, dove il suo intelletto brillante risolve omicidi complessi.
- Top Crime – 21:14 – Poirot: Se morisse mio marito (Film)
Hercule Poirot indaga su un complicato caso di omicidio durante una cena elegante, dove ogni invitato sembra avere un movente per desiderare la morte della vittima.
- Discovery – 21:10 – Le megastrutture di Franco
- DMAX – 21:40 – Airport Security: Stati Uniti
- Discovery Turbo – 20:30 – Affari a quattro ruote
- Super! – 20:25 – Programmazione da definire
- Boing – 21:45 – Dragon Ball Super
- K2 – 20:25 – Il barbiere pasticciere
- Frisbee – 20:45 – Curioso come George
- Boing Plus – 21:40 – Siamo solo Orsi
- Cartoonito – 20:25 – La casa delle bambole di Gabby
Sky – Intrattenimento e Serie
- Sky Uno – 21:15 – MasterChef Italia
La tensione sale nella cucina più famosa d’Italia. Gli aspiranti chef affrontano prove sempre più difficili sotto lo sguardo severo dei giudici, tra Mystery Box creative e Pressure Test eliminatori.
- Sky Atlantic – 21:15 – Breaking Bad
La discesa nel mondo del crimine di Walter White continua. Il professore di chimica trasformato in produttore di metanfetamine deve gestire i pericoli del cartello e i sospetti della sua famiglia.
- Sky Serie – 21:15 – The Spanish Princess
La serie in costume narra la storia di Caterina d’Aragona, la principessa spagnola destinata al trono d’Inghilterra, tra intrighi di corte e passioni proibite.
- Sky Investigation – 21:15 – Accused: Sotto processo
Ogni episodio racconta un crimine dal punto di vista dell’imputato, esplorando le scelte morali e le circostanze che portano una persona comune sul banco degli imputati.
- Sky Crime – 20:20 – Gary – Io ero Arnold
- Sky Adventure – 21:15 – Pianeta Terra: Lo spettacolo della…
- Sky Arte – 21:15 – Oliviero Toscani: Chi mi ama mi segua
- Sky Classica – 21:15 – Gluck – Orfeo ed Euridice
- Comedy Central – 21:00 – Maurizio Battista: Nato il 29 Giugno
Sky Cinema
- Sky Cinema Uno – 21:15 – I Delitti del BarLume (Serie TV)
Nuove indagini per il barista Massimo e il gruppo di anziani detective improvvisati dell’Isola d’Elba, che risolvono misteri locali tra una partita a carte e un pettegolezzo.
- Sky Cinema Due – 21:15 – Malcolm X (Film)
Denzel Washington offre un’interpretazione magistrale del leader attivista afroamericano, ripercorrendo la sua vita dalla criminalità alla conversione all’Islam e alla lotta per i diritti civili.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Cado dalle nubi (Film)
Checco Zalone debutta al cinema con la storia di un giovane cantante pugliese che si trasferisce a Milano in cerca di successo, scontrandosi comicamente con i pregiudizi e le differenze culturali.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Kung Fu Panda (Film)
Il goffo panda Po scopre di essere il prescelto Guerriero Dragone e deve imparare le arti marziali per difendere la Valle della Pace dal malvagio Tai Lung.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Greenland (Film)
Gerard Butler lotta contro il tempo per portare la sua famiglia in un bunker sicuro in Groenlandia mentre una pioggia di comete minaccia di distruggere la Terra.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – Dead Shot – Vendetta disperata (Film)
Un ex paramilitare irlandese assiste all’uccisione della moglie incinta e intraprende una caccia all’uomo spietata per trovare il responsabile.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Sweethearts (Film)
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Il posto dell’anima (Film)
Riccardo Milani dirige un film toccante sulla lotta degli operai di una fabbrica di pneumatici che cercano di difendere il proprio lavoro e la propria salute.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – Il peggior lavoro della mia vita (Film)
