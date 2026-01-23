Giornata di grande sport in tv quella di sabato 24 gennaio. Grande protagonista, in attesa delle Olimpiadi di Milano-Cortina, è la Coppa del Mondo di sci.

Sport in tv 24 gennaio, il palinsesto di Rai 2

Le principali modifiche legate allo sport di sabato 24 gennaio sono attese su Rai 2. La seconda rete della TV di Stato, infatti, manda in onda la Coppa del Mondo di sci.

Primo appuntamento della giornata è alle ore 10:00, quando parte la prima manche del Gigante femminile. Si tratta dell’ottava tappa della competizione, che è ambientata a Spindleruv Myln, in Repubblica Ceca. La seconda manche della medesima disciplina parte alle ore 13:15 circa, ma la visione, in questo caso, è garantita solamente su Rai Sport.

Nel mezzo, dalle 11:30, c’è la Discesa di Kitzbuhel valevole per la Coppa del Mondo maschile. Grande atteso, in tale competizione, è Marco Odermatt, che sembra non avere rivali in grado di insidiarlo.

Le varie gare, su Rai 2, sono precedute e seguite dagli spazi di approfondimento Rai Sport Live Weekend.

La pallavolo

Sabato 24 gennaio, in tv è possibile vedere, in diretta ed in chiaro, la pallavolo. Su Rai Sport, alle 15:20 ed alle 17:55, sono proposte le due semifinali della Coppa Italia femminile. Gli incontri si disputano presso l’Inalpi di Torino e decretano i nomi delle due compagini che, domenica, si contendono la vittoria finale. Nella prima sfida, le campionesse in carica della Conegliano affrontano Novara. Nella seconda, invece, scendono in campo la Savino del Bene Volley e la Feneri Chieri.

Sempre su Rai Sport, ma dalle ore 20:50 circa, è proposto un focus sulla Superlega maschile di pallavolo. Gli appassionati, infatti, possono assistere allo scontro fra Modena e Piacenza, valevole per la 18esima giornata di campionato. Si tratta di un faccia a faccia molto sentito, e non solo perché è un derby. L’incontro, infatti, è fondamentale ai fini della classifica finale ed in palio c’è la possibilità di agguantare il quarto posto.

Sport in tv 24 gennaio, gli approfondimenti

Per quel che concerne il wrestling, come ogni settimana, in attesa dell’arrivo su Netflix, le competizione sono proposte su DMax. Su tale rete, dalle 10:30, è possibile seguire WWE Raw. A seguire, tocca all’altro show della nota federazione statunitense, cioè NXT.

Infine, nel corso della giornata, è possibile rimanere aggiornati sui principali avvenimenti di sport grazie agli approfondimenti. Protagonista Rai 2, dove sono confermati i format Dribbling ed Il Sabato al 90°, al via alle 18:05 ed alle 23:00, nei quali sono commentati i principali fatti sportivi del giorno.