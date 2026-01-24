Sabato 24 e domenica 25 gennaio è confermato l’appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Verissimo. Il rotocalco, in entrambe le giornate, è guidato da Silvia Toffanin.

Verissimo 24 25 gennaio, chi c’è il sabato

Al centro di Verissimo di sabato 24 gennaio, al via alle ore 16:30 circa, è dato spazio all’attrice Anna Valle. Quest’ultima è intervistata dalla conduttrice in occasione dell’uscita della sua nuova fiction, ovvero Una nuova vita. La produzione seriale prende il via, nel prime time di Canale 5, a partire da mercoledì 28 gennaio.

Nel corso della puntata del sabato è dato spazio alla musica grazie a Rettore. Si tratta di un’artista che da sempre è impegnata nel portare avanti gli ideali di libertà e ribellione. Poi è accolta Alessandra Martines, attrice e ballerina molto nota a livello internazionale.

Silvia Toffanin, a Verissimo del 24 gennaio, incontra Killian Nielsen, che parla del rapporto complicato con sua mamma Brigitte. Infine, è proposto un focus sul percorso di fede di Nicola Legrottaglie e sull’amore nato negli studi di Uomini e Donne fra Nicole Belloni e Flavio Ubirti.

Il faccia a faccia con Claudia Pandolfi

Durante Verissimo di domenica 25 gennaio, che prende il via alle ore 15:30 circa su Canale 5, si parla di un’altra nuova fiction che sta per partire sull’ammiraglia del Biscione. Si tratta di Colpa dei sensi, che inizia venerdì 30 gennaio. Per parlarne c’è la coppia di attori protagonisti, cioè Gabriel Garko ed Anna Safroncik.

A seguire, durante Verissimo del sabato, è dato spazio ad un’altra attrice molto nota del nostro paese. Stiamo parlando di Claudia Pandolfi, nel cast di titoli come Un Professore, ed attualmente al cinema con la pellicola 2 cuori 2 capanne.

Verissimo 24 25 gennaio, il ritorno di Enrica Bonaccorti

Durante Verissimo del 25 gennaio è dato spazio a Roberta Bruzzone. Per la criminologa si tratta della seconda apparizione su Canale 5 in pochi giorni, dopo l’avventura come ospite al debutto in prime time di Striscia la Notizia.

La conduttrice Silvia Toffanin, poi, raccoglie le dichiarazioni di due concorrenti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, ovvero Marcella Bella e Filippo Magnini, affiancato per l’occasione dalla compagna Giorgia Palmas.

Nella trasmissione torna Enrica Bonaccorti, che aggiorna il pubblico in merito al suo stato di salute. Infine, per ricordare Matteo Franzoso, sciatore scomparso lo scorso settembre a soli 25 anni, sono in studio i suoi genitori Marcello e Olga e il fratello Michele. Lo sportivo ha perso la vita dopo una grave caduta in allenamento avvenuta sulle piste di La Parva in Cile.