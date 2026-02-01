Stasera in tv lunedì 2 febbraio 2026 propone una prima serata ricca di film, serie e intrattenimento: su Rai 1 va in onda La preside, ultimo appuntamento della fiction del prime time. Inoltre, le altre reti offrono titoli forti come Il padrino, Cloverfield,

Taken – La vendetta, Wonder Woman, Una pallottola spuntata, oltre a factual, approfondimenti e programmi cult.

Nel finale di La preside, la protagonista stringe i denti e prova a salvare la scuola da una crisi che ormai coinvolge tutti: docenti stanchi, famiglie sul piede di guerra e studenti che chiedono ascolto. All’inizio, la preside punta su regole chiare e dialogo diretto; poi, quando emergono segreti e rivalità, deve scegliere se difendere l’istituto a ogni costo oppure proteggere le persone che lo tengono in vita. Accanto a lei si muovono figure decisive: il docente idealista, che spinge per un progetto educativo più inclusivo; l’insegnante pragmatica, che preferisce soluzioni immediate; il collaboratore fidato, che conosce ogni angolo della scuola e intuisce i pericoli prima degli altri.

Nel frattempo, uno studente ribelle diventa l’ago della bilancia: cerca un punto fermo, ma reagisce male quando percepisce ipocrisia. Proprio questo intreccio di tensioni e affetti porta a un confronto finale: la preside non aspetta che le cose cambino da sole, prende posizione, parla chiaro e guida la comunità verso una scelta che chiude la stagione con emozione e senso di responsabilità.

Stasera in TV lunedì 2 febbraio 2026 — Rai

Rai 1 – 21:30 – La preside (Serie TV)

(Serie TV) Rai 2 – 21:20 – John Wick 3 – Parabellum (Film)

(Film) Rai 3 – 21:20 – Lo Stato delle Cose (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Rai 4 – 21:20 – Cloverfield (Film)

(Film) Rai 5 – 21:24 – Cinderella Man – Una ragione per lottare (Film)

(Film) Rai Movie – 21:10 – Giorno maledetto (Film)

(Film) Rai Premium – 21:20 – Natale a Notting Hill (Film)

Se ami l’azione, John Wick 3 – Parabellum alza subito il ritmo: John corre contro il tempo, affronta alleanze fragili e punta alla sopravvivenza con disciplina e ferocia. Al contrario, Cloverfield gioca sulla tensione e sull’incertezza: un gruppo di amici si ritrova in una città che cambia volto, mentre ogni decisione diventa urgente. Poi, Cinderella Man aggiunge cuore e determinazione: un uomo cade, si rialza e lotta per dignità e famiglia. Infine, chi preferisce un tono più leggero può scegliere una commedia romantica come Natale a Notting Hill, perfetta per chi cerca atmosfere calde e sentimentali.

Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Quarta Repubblica (Informazione)

(Informazione) Canale 5 – 21:35 – Zelig 30 (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Italia 1 – 21:25 – Taken – La vendetta (Film)

(Film) La7 – 21:15 – La Torre di Babele – Sandro Pertini: Un presidente (Intrattenimento — Prima TV)

(Intrattenimento — Prima TV) TV8 – 21:35 – Bruno Barbieri – 4 Hotel (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Nove – 21:30 – Alive – I sopravvissuti delle Ande (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Canale 20 – 21:09 – Baywatch (Film)

(Film) Iris – 21:13 – Il padrino (Film)

(Film) Mediaset 27 – 21:10 – I gemelli (Film)

(Film) TV2000 – 21:05 – The Chosen (Serie TV)

(Serie TV) La7 Cinema – 21:15 – The Net – Intrappolata nella rete (Film)

(Film) La5 – 21:21 – La musica nel cuore – August Rush (Film)

Sul fronte cinema, Taken – La vendetta spinge sull’adrenalina: un padre non tratta, agisce, rincorre indizi e mette in fila i responsabili senza perdere lucidità. Invece, Il padrino costruisce un racconto potente di famiglia e potere: decisioni, lealtà e tradimenti cambiano il destino di più generazioni. Per chi desidera sorridere, Zelig 30 porta sketch e ritmo; poi Bruno Barbieri – 4 Hotel aggiunge competizione e curiosità. Infine, Alive – I sopravvissuti delle Ande racconta resistenza e scelte difficili, con un taglio che mantiene alta l’attenzione.

Stasera in TV lunedì 2 febbraio 2026 — Canali tematici e digitali

Cielo – 21:20 – La maschera di Zorro (Film)

(Film) Real Time – 21:30 – Vite al limite (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) QVC – 21:00 – Ama la tua casa con Egoista (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Food Network – 20:50 – Fatto in casa per voi (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Cine34 – 21:05 – Incastrati (Serie TV)

(Serie TV) Focus – 21:20 – Hot Roads – Strade di fuoco (Documentari)

(Documentari) Discovery – 21:15 – Giustizia selvaggia (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Giallo – 21:10 – Le indagini di Roy Grace (Serie TV)

(Serie TV) Top Crime – 21:15 – C.S.I. Miami (Serie TV — Prima TV)

Tra i canali tematici, La maschera di Zorro porta avventura e romanticismo, con duelli e identità segrete. Poi Fatto in casa per voi offre una pausa più morbida, ideale se cerchi ispirazione in cucina. Inoltre, Le indagini di Roy Grace e C.S.I. Miami soddisfano chi ama i casi e i colpi di scena, mentre Hot Roads – Strade di fuoco aggiunge un tocco “estremo” per gli appassionati di documentari.

Sky — Intrattenimento, Serie e Cinema

Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – Hell’s Kitchen USA (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Sky Atlantic – 21:15 – Under Salt Marsh: Segreti sommersi (Serie TV)

(Serie TV) Sky Serie – 21:15 – The Spanish Princess (Serie TV)

(Serie TV) Sky Investigation – 20:25 – Law & Order: Special Victims Unit (Serie TV)

(Serie TV) Sky Crime – 20:40 – I più spietati serial killer (Documentari)

(Documentari) Sky Arte – 21:15 – L’urlo di Munch – Il grande furto (Mondo e Tendenze)

(Mondo e Tendenze) Sky Adventure – 21:15 – Alone (Intrattenimento)

(Intrattenimento) Sky Classica – 21:45 – Gala da Berlino – Parte 1 (Ragazzi e Musica)

(Ragazzi e Musica) Comedy Central – 20:00 – Comedy Central presenta: Zelig C-Lab (Intrattenimento)

Cinema

Sky Cinema Uno – 21:15 – Una pallottola spuntata (Film)

(Film) Sky Cinema Due – 21:15 – Il padrino (Film)

(Film) Sky Cinema Collection – 21:15 – Wonder Woman (Film)

(Film) Sky Cinema Family – 21:00 – Moon il panda (Film)

(Film) Sky Cinema Action – 21:00 – Redemption Day (Film)

(Film) Sky Cinema Suspense – 21:00 – High Ground (Film)

(Film) Sky Cinema Comedy – 21:45 – Una pallottola spuntata (Film)

(Film) Sky Cinema Romance – 21:00 – The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo (Film)

(Film) Sky Cinema Drama – 21:00 – Una figlia (Film)

Su Sky, la serata cambia passo: Hell’s Kitchen USA accende sfide e tensioni in cucina, mentre The Spanish Princess punta su intrighi e ambizioni. Inoltre, Law & Order: SVU mantiene un tono più cupo e investigativo. Per il cinema, Wonder Woman porta energia eroica e determinazione, invece Una pallottola spuntata gioca con gag e assurdità. Così, tra azione, comedy e drama, trovi facilmente il titolo giusto per chiudere la giornata.