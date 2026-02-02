Settimana decisiva, segreti pronti a esplodere e rapporti sull’orlo della rottura. La decima stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore entra in una fase cruciale su Rai 1, in onda ogni pomeriggio alle 16:00. Le puntate dal 2 al 6 febbraio 2026 alzano nettamente il livello della tensione narrativa e mettono al centro scelte irreversibili, verità nascoste e scontri diretti. Rosa, Marcello, Adelaide, Odile, Roberto e Tancredi diventano i protagonisti di una settimana che promette di lasciare conseguenze profonde negli equilibri del grande magazzino.

Lunedì 2 febbraio – Il Paradiso delle Signore 2–6 febbraio 2026

L’inizio della settimana è immediatamente esplosivo. Rosa entra in possesso di un documento compromettente, una prova concreta che potrebbe incastrare Adelaide e far crollare una costruzione di silenzi e mezze verità durata a lungo. La scoperta non è solo un colpo di scena narrativo, ma un vero detonatore emotivo: Rosa si ritrova a dover decidere se usare quella carta o proteggere chi rischia di perdere tutto.

Parallelamente, Marcello appare sempre più distante e sfuggente. Il suo atteggiamento inquieta chi gli sta vicino e lascia intuire che qualcosa di profondo lo stia spingendo verso una scelta drastica. I suoi silenzi pesano più delle parole e aprono interrogativi sul suo futuro al Paradiso.

Martedì 3 febbraio

La puntata di martedì scava nei rapporti familiari più fragili. Odile affronta finalmente la madre in un confronto teso e carico di emozioni represse. Vecchie ferite tornano a galla e il dialogo diventa uno scontro che mette a nudo rancori mai superati. Nulla resta non detto e il legame tra le due rischia di incrinarsi in modo definitivo.

Nel frattempo Roberto prova a spostare l’attenzione sul lavoro, proponendo un nuovo progetto editoriale. L’iniziativa rappresenta per lui una possibilità di rilancio, ma anche un tentativo di tenere insieme un ambiente sempre più scosso da tensioni personali e professionali.

Mercoledì 4 febbraio – Il Paradiso delle Signore 2–6 febbraio 2026

Mercoledì segna una svolta emotiva forte. Marcello valuta seriamente l’idea di lasciare Milano. Non si tratta più di un pensiero passeggero, ma di una possibilità concreta che potrebbe cambiare radicalmente il suo percorso. La città, il lavoro e gli affetti diventano improvvisamente una gabbia da cui sente il bisogno di fuggire.

Rosa, consapevole delle conseguenze, tenta con tutte le sue forze di convincerlo a restare. Il loro confronto è intenso e sincero, fatto di confessioni, paure e sentimenti che non possono più essere nascosti. In gioco non c’è solo una partenza, ma la possibilità di un futuro diverso per entrambi.

Giovedì 5 febbraio

Giovedì porta nuovi ribaltamenti. Adelaide trova un alleato inatteso, una figura pronta a schierarsi dalla sua parte proprio nel momento più delicato. Questa alleanza potrebbe offrirle una via di salvezza, ma anche aprire scenari ancora più pericolosi.

Intanto Tancredi prosegue la sua indagine personale e concentra l’attenzione su un testimone chiave. Convinto che la verità sia vicina, scava nel passato e mette insieme indizi che rischiano di cambiare completamente la lettura degli eventi.

Venerdì 6 febbraio – Il Paradiso delle Signore 2–6 febbraio 2026

Il venerdì chiude la settimana con un confronto attesissimo. Rosa affronta Adelaide a viso aperto: lo scontro è diretto, emotivo e carico di accuse. Le parole diventano definitive e le conseguenze impossibili da evitare.

Nello stesso tempo Marcello prende una decisione che cambia tutto. Qualunque sia la sua scelta, nulla tornerà come prima al Paradiso. Il finale di settimana apre nuovi scenari e prepara il terreno a sviluppi ancora più intensi.

Dove vederla

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming su RaiPlay, in diretta e on demand, per non perdere nessun colpo di scena.