Stasera in TV, giovedì 5 febbraio 2026, la prima serata offre un palinsesto ricco di opzioni che spaziano dalle fiction di successo ai grandi film, includendo talk di approfondimento e show di intrattenimento. Sulla rete ammiraglia della Rai, il pubblico ritrova una delle serie più amate, mentre le altre emittenti rispondono con eventi sportivi, grande cinema e dibattiti politici.

Stasera in TV giovedì 5 febbraio 2026: Rai

La programmazione della televisione pubblica punta sulle emozioni e sull’attesa dei grandi eventi. Rai 1 conferma il suo legame con la tradizione trasmettendo i nuovi episodi di Don Matteo. Il celebre parroco detective continua a indagare sui misteri di Spoleto, supportato dal Maresciallo Cecchini, il quale garantisce momenti di ilarità tra un caso e l’altro. Le indagini intrecciano intuito spirituale e procedure legali, mantenendo alti gli ascolti.

Nel frattempo, Rai 2 prepara il terreno per le imminenti Olimpiadi Invernali con Neve, Ghiaccio E Gloria, un contenitore che racconta le storie degli atleti azzurri pronti a sfidare il mondo. Infine, Rai 3 propone cultura e ironia con Splendida Cornice, dove Geppi Cucciari analizza la società contemporanea attraverso la satira e ospiti d’eccezione.

Rai 1 – Don Matteo (21:30 – 23:40)

Serie TV – Prima TV

– (21:30 – 23:40) Serie TV – Prima TV Rai 2 – Neve, Ghiaccio E Gloria (21:20 – 23:10)

Intrattenimento

– (21:20 – 23:10) Intrattenimento Rai 3 – Splendida Cornice (21:20 – 00:00)

Intrattenimento

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le reti private offrono un’alternativa solida basata su informazione e spettacolo. Rete 4 e La7 accendono i riflettori sulla politica interna ed estera: Dritto e rovescio e Piazzapulita ospitano politici e opinionisti per dibattere sui temi caldi della settimana. Canale 5, invece, punta sul divertimento leggero con Striscia la notizia, il tg satirico che smaschera truffe e incongruenze mediatiche.

Tuttavia, l’attenzione degli sportivi si sposta su Italia 1, che trasmette in diretta la sfida calcistica tra Atalanta e Juventus, un match decisivo che promette spettacolo e gol. Per chi preferisce il cinema sentimentale, TV8 propone una commedia classica con Jennifer Lopez, mentre Nove regala risate con i comici di Only Fun.

Rete 4 – Dritto e rovescio (21:35 – 00:57)

– (21:35 – 00:57) Canale 5 – Striscia la notizia (21:20 – 23:43)

– (21:20 – 23:43) Italia 1 – Atalanta – Juventus (20:50 – 23:00)

– (20:50 – 23:00) La7 – Piazzapulita (21:15 – 01:00)

– (21:15 – 01:00) TV8 – The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo (21:30 – 23:40)

– (21:30 – 23:40) Nove – Only Fun – Comico Show (21:30 – 23:55)

– (21:30 – 23:55) Canale 20 – Wanted – Scegli il tuo destino (21:10 – 23:32)

– (21:10 – 23:32) Rai 4 – S.W.A.T. (21:20 – 22:00

– (21:20 – 22:00 Iris – The Jackal (21:16 – 23:47)

– (21:16 – 23:47) Rai 5 – Overland 21 (20:29 – 21:22)

– (20:29 – 21:22) Rai Movie – Angel Heart – Ascensore per l’inferno (21:10 – 23:05)

– (21:10 – 23:05) Rai Premium – Simon Coleman (21:20 – 22:20)

– (21:20 – 22:20) Cielo – The Foreigner – Lo straniero (21:20 – 23:15)

– (21:20 – 23:15) Mediaset 27 – The Terminal (21:10 – 23:02)

– (21:10 – 23:02) TV2000 – Il sogno di Francesco (21:05 – 22:40)

– (21:05 – 22:40) La7d Cinema – Una sola verità (21:15 – 23:15)

– (21:15 – 23:15) La 5 – Shall We Dance? (21:14 – 23:12)

– (21:14 – 23:12) Real Time – Casa a prima vista (21:30 – 22:30)

I film di questa sera in TV – giovedì 5 febbraio 2026

La serata cinematografica in chiaro soddisfa ogni gusto. Su TV8, Jennifer Lopez interpreta Mary Fiore in The Wedding Planner. L’organizzatrice di matrimoni più richiesta di San Francisco pianifica le nozze perfette per una ricca ereditiera, ma il destino complica le cose quando lei stessa si innamora dello sposo, il pediatra Steve Edison. Questo imprevisto la costringe a scegliere tra la carriera e i sentimenti.

Parallelamente, Canale 20 trasmette adrenalina pura con Wanted. Il protagonista, un impiegato frustrato, scopre di possedere abilità sovrumane ereditate dal padre sicario. Una misteriosa donna lo introduce nella Confraternita, una società segreta di assassini che esegue ordini dettati dal Fato. Su Iris, invece, Bruce Willis incarna uno spietato killer ne The Jackal. L’FBI, per fermarlo, libera un ex terrorista dell’IRA, l’unico capace di anticipare le mosse dello sciacallo prima che colpisca un bersaglio di alto profilo politico.

Infine, Mediaset 27 propone The Terminal di Steven Spielberg. Tom Hanks interpreta Viktor Navorski, un cittadino dell’Europa dell’Est che rimane bloccato all’aeroporto JFK di New York a causa di un colpo di stato nel suo paese d’origine. Vivendo nel terminal, Viktor scopre l’amicizia, l’amore e la complessità dello spirito umano.

Free TV (canali gratuiti)

TV8 – The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo (21:30 – 23:40)

Romantic comedy con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey — Prima TV.

– (21:30 – 23:40) Romantic comedy con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey — Prima TV. Canale 20 – Wanted – Scegli il tuo destino (21:10 – 23:32)

Film d’azione con Angelina Jolie, basato su fumetto underground.

– (21:10 – 23:32) Film d’azione con Angelina Jolie, basato su fumetto underground. Iris – The Jackal (21:16 – 23:47)

Thriller con Bruce Willis e Richard Gere.

– (21:16 – 23:47) Thriller con Bruce Willis e Richard Gere. Rai Movie – Angel Heart – Ascensore per l’inferno (21:10 – 23:05)

Film noir psicologico con Mickey Rourke e Robert De Niro.

– (21:10 – 23:05) Film noir psicologico con Mickey Rourke e Robert De Niro. Cielo – The Foreigner – Lo straniero (21:20 – 23:15)

Action-thriller con Jackie Chan e Pierce Brosnan.

– (21:20 – 23:15) Action-thriller con Jackie Chan e Pierce Brosnan. Mediaset 27 – The Terminal (21:10 – 23:02)

Commedia drammatica con Tom Hanks, diretta da Spielberg.

– (21:10 – 23:02) Commedia drammatica con Tom Hanks, diretta da Spielberg. TV2000 – Il sogno di Francesco (21:05 – 22:40)

Film biografico ispirato a San Francesco d’Assisi.

– (21:05 – 22:40) Film biografico ispirato a San Francesco d’Assisi. La7d Cinema – Una sola verità (21:15 – 23:15)

Drama giudiziario con Kevin Costner.

– (21:15 – 23:15) Drama giudiziario con Kevin Costner. La 5 – Shall We Dance? (21:14 – 23:12)

Commedia romantica con Richard Gere e Jennifer Lopez.

I film su Sky – giovedì 5 febbraio 2026

L’offerta satellitare garantisce prime visioni e grandi classici. Su Sky Cinema Uno, Will Smith è il protagonista di Hitch, un “consulente sentimentale” che aiuta uomini insicuri a conquistare la donna dei sogni, finché non incontra una giornalista che mette in crisi le sue teorie. Per chi cerca l’azione, Sky Cinema Collection propone Justice League: Batman e Wonder Woman reclutano una squadra di metaumani, tra cui Flash e Aquaman, per difendere la Terra dalla minaccia aliena di Steppenwolf.

Inoltre, gli amanti del giallo apprezzeranno Cena con delitto – Knives Out su Sky Cinema Suspense. L’investigatore Benoit Blanc deve districarsi tra le bugie di una famiglia eccentrica per risolvere il mistero della morte del patriarca Harlan Thrombey. Infine, su Sky Cinema Drama, il film Nuovomondo racconta il viaggio della speranza di una famiglia siciliana verso l’America agli inizi del ‘900.