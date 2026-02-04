Stasera in tv giovedì 5 febbraio 2026
Programmazione Tv

Stasera in TV giovedì 5 febbraio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
5 Febbraio 2026 5 Minuti di lettura
0 Commenti

Stasera in TV, giovedì 5 febbraio 2026, la prima serata offre un palinsesto ricco di opzioni che spaziano dalle fiction di successo ai grandi film, includendo talk di approfondimento e show di intrattenimento. Sulla rete ammiraglia della Rai, il pubblico ritrova una delle serie più amate, mentre le altre emittenti rispondono con eventi sportivi, grande cinema e dibattiti politici.

Stasera in TV giovedì 5 febbraio 2026: Rai

La programmazione della televisione pubblica punta sulle emozioni e sull’attesa dei grandi eventi. Rai 1 conferma il suo legame con la tradizione trasmettendo i nuovi episodi di Don Matteo. Il celebre parroco detective continua a indagare sui misteri di Spoleto, supportato dal Maresciallo Cecchini, il quale garantisce momenti di ilarità tra un caso e l’altro. Le indagini intrecciano intuito spirituale e procedure legali, mantenendo alti gli ascolti.

Nel frattempo, Rai 2 prepara il terreno per le imminenti Olimpiadi Invernali con Neve, Ghiaccio E Gloria, un contenitore che racconta le storie degli atleti azzurri pronti a sfidare il mondo. Infine, Rai 3 propone cultura e ironia con Splendida Cornice, dove Geppi Cucciari analizza la società contemporanea attraverso la satira e ospiti d’eccezione.

  • Rai 1Don Matteo (21:30 – 23:40)
    Serie TV – Prima TV
  • Rai 2Neve, Ghiaccio E Gloria (21:20 – 23:10)
    Intrattenimento
  • Rai 3Splendida Cornice (21:20 – 00:00)
    Intrattenimento

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le reti private offrono un’alternativa solida basata su informazione e spettacolo. Rete 4 e La7 accendono i riflettori sulla politica interna ed estera: Dritto e rovescio e Piazzapulita ospitano politici e opinionisti per dibattere sui temi caldi della settimana. Canale 5, invece, punta sul divertimento leggero con Striscia la notizia, il tg satirico che smaschera truffe e incongruenze mediatiche.

Tuttavia, l’attenzione degli sportivi si sposta su Italia 1, che trasmette in diretta la sfida calcistica tra Atalanta e Juventus, un match decisivo che promette spettacolo e gol. Per chi preferisce il cinema sentimentale, TV8 propone una commedia classica con Jennifer Lopez, mentre Nove regala risate con i comici di Only Fun.

  • Rete 4Dritto e rovescio (21:35 – 00:57)
  • Canale 5Striscia la notizia (21:20 – 23:43)
  • Italia 1Atalanta – Juventus (20:50 – 23:00)
  • La7Piazzapulita (21:15 – 01:00)
  • TV8The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo (21:30 – 23:40)
  • NoveOnly Fun – Comico Show (21:30 – 23:55)
  • Canale 20Wanted – Scegli il tuo destino (21:10 – 23:32)
  • Rai 4S.W.A.T. (21:20 – 22:00
  • IrisThe Jackal (21:16 – 23:47)
  • Rai 5Overland 21 (20:29 – 21:22)
  • Rai MovieAngel Heart – Ascensore per l’inferno (21:10 – 23:05)
  • Rai PremiumSimon Coleman (21:20 – 22:20)
  • CieloThe Foreigner – Lo straniero (21:20 – 23:15)
  • Mediaset 27The Terminal (21:10 – 23:02)
  • TV2000Il sogno di Francesco (21:05 – 22:40)
  • La7d CinemaUna sola verità (21:15 – 23:15)
  • La 5Shall We Dance? (21:14 – 23:12)
  • Real TimeCasa a prima vista (21:30 – 22:30)

I film di questa sera in TV – giovedì 5 febbraio 2026

La serata cinematografica in chiaro soddisfa ogni gusto. Su TV8, Jennifer Lopez interpreta Mary Fiore in The Wedding Planner. L’organizzatrice di matrimoni più richiesta di San Francisco pianifica le nozze perfette per una ricca ereditiera, ma il destino complica le cose quando lei stessa si innamora dello sposo, il pediatra Steve Edison. Questo imprevisto la costringe a scegliere tra la carriera e i sentimenti.

Parallelamente, Canale 20 trasmette adrenalina pura con Wanted. Il protagonista, un impiegato frustrato, scopre di possedere abilità sovrumane ereditate dal padre sicario. Una misteriosa donna lo introduce nella Confraternita, una società segreta di assassini che esegue ordini dettati dal Fato. Su Iris, invece, Bruce Willis incarna uno spietato killer ne The Jackal. L’FBI, per fermarlo, libera un ex terrorista dell’IRA, l’unico capace di anticipare le mosse dello sciacallo prima che colpisca un bersaglio di alto profilo politico.

Infine, Mediaset 27 propone The Terminal di Steven Spielberg. Tom Hanks interpreta Viktor Navorski, un cittadino dell’Europa dell’Est che rimane bloccato all’aeroporto JFK di New York a causa di un colpo di stato nel suo paese d’origine. Vivendo nel terminal, Viktor scopre l’amicizia, l’amore e la complessità dello spirito umano.

Free TV (canali gratuiti)

  • TV8The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo (21:30 – 23:40)
    Romantic comedy con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey — Prima TV.
  • Canale 20Wanted – Scegli il tuo destino (21:10 – 23:32)
    Film d’azione con Angelina Jolie, basato su fumetto underground.
  • IrisThe Jackal (21:16 – 23:47)
    Thriller con Bruce Willis e Richard Gere.
  • Rai MovieAngel Heart – Ascensore per l’inferno (21:10 – 23:05)
    Film noir psicologico con Mickey Rourke e Robert De Niro.
  • CieloThe Foreigner – Lo straniero (21:20 – 23:15)
    Action-thriller con Jackie Chan e Pierce Brosnan.
  • Mediaset 27The Terminal (21:10 – 23:02)
    Commedia drammatica con Tom Hanks, diretta da Spielberg.
  • TV2000Il sogno di Francesco (21:05 – 22:40)
    Film biografico ispirato a San Francesco d’Assisi.
  • La7d CinemaUna sola verità (21:15 – 23:15)
    Drama giudiziario con Kevin Costner.
  • La 5Shall We Dance? (21:14 – 23:12)
    Commedia romantica con Richard Gere e Jennifer Lopez.

I film su Sky – giovedì 5 febbraio 2026

L’offerta satellitare garantisce prime visioni e grandi classici. Su Sky Cinema Uno, Will Smith è il protagonista di Hitch, un “consulente sentimentale” che aiuta uomini insicuri a conquistare la donna dei sogni, finché non incontra una giornalista che mette in crisi le sue teorie. Per chi cerca l’azione, Sky Cinema Collection propone Justice League: Batman e Wonder Woman reclutano una squadra di metaumani, tra cui Flash e Aquaman, per difendere la Terra dalla minaccia aliena di Steppenwolf.

Inoltre, gli amanti del giallo apprezzeranno Cena con delitto – Knives Out su Sky Cinema Suspense. L’investigatore Benoit Blanc deve districarsi tra le bugie di una famiglia eccentrica per risolvere il mistero della morte del patriarca Harlan Thrombey. Infine, su Sky Cinema Drama, il film Nuovomondo racconta il viaggio della speranza di una famiglia siciliana verso l’America agli inizi del ‘900.

  • Sky Cinema Uno HDHitch – Lui sì che capisce le donne (21:15 – 23:15)
    Commedia romantica con Will Smith.
  • Sky Cinema Due HDThe Alto Knights – I due volti del crimine (21:15 – 23:20)
    Crime drama con colpi di scena.
  • Sky Cinema Collection HDJustice League (21:15 – 23:20)
    Supereroi DC uniti per salvare il mondo.
  • Sky Cinema Family HDDragon Trainer (21:00 – 22:45)
    Animazione avventurosa per tutta la famiglia.
  • Sky Cinema Action HDLe belve (21:00 – 23:15)
    Action intenso con ritmo serrato.
  • Sky Cinema Suspense HDCena con delitto – Knives Out (21:00 – 23:15)
    Giallo brillante con cast stellare.
  • Sky Cinema Comedy HDGli anni belli (21:00 – 22:45)
    Commedia italiana moderna.
  • Sky Cinema Romance HDBianco Natale (21:00 – 23:05)
    Musical natalizio cult.
  • Sky Cinema Drama HDNuovomondo (21:00 – 23:00)
    Film italiano introspettivo sul tema dell’emigrazione.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.