Venerdì 6 febbraio prendono il via le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Sia in chiaro che a pagamento, infatti, è possibile seguire le numerose competizioni che arricchiscono l’evento.

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina programmazione tv, l’offerta della Rai

Per quel che concerne la messa in onda in chiaro, la rete punto di riferimento per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è Rai 2. Tutti i giorni si parte alle 08:45 (alle 08:30 il sabato e la domenica) con Mattina Olimpica, a cura di Alberto Romagnoli e condotta da Tommaso Mecarozzi. Lo spazio è ambientato presso l’Arco della Pace di Milano ed ha come ospite fisso l’ex oro olimpico di Torino 2006 nello sci di fondo Pietro Piller Cottrer.

Alle 09:00 parte la diretta delle gare, interrotte alle 11:30 dal TG Olimpico. Il breve appuntamento giornalistico, che analizza quel che è accaduto fino a quel momento, è proposto anche alle 15:00, 17:00 e 19:00. Le gare terminano, tutti i giorni, intorno alle 22:45 e sono seguite da Notti olimpiche, rubrica condotta da Sabrina Gandolfi e con ospiti Paolo De Chiesa, il giornalista Xavier Jacobelli, la fondista Stefania Belmondo e lo slalomista Giuliano Razzoli.

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina programmazione tv, la notte in rotazione i migliori momenti del giorno precedente

A causa delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, l’intero palinsesto del daytime della seconda rete della TV di Stato è cancellato, compresi i format Ore 14, I Fatti Vostri, BellaMa e La Porta Magica. Su Rai 2, gli appuntamenti con i Giochi procedono per tutta la notte con il Best of, nel quale è riproposto il meglio della giornata precedente.

Qualora ci fossero degli eventi importanti in contemporanea, oltre che su Rai 2 si accende il canale Rai Sport. Inoltre, tutti i contenuti sono visibili anche in diretta streaming ed on demand mediante Rai Play.

Su Eurosport la diretta integrale

Per quel che concerne la diretta integrale, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sono visibili sulle reti Eurosport 1 ed Eurosport 2. Canali, questi, che sono visibili su HBO Max, Discovery+ e DAZN. Nel corso della giornata, le gare sono alternate a tre studi Live. Il primo è Mountain Zone, al via alle 12:00. Alle 18:00 si svolge Half-Time Livigno, mentre alle 23:00 spazio a Notte Bianca Milano.

Vari i talent coinvolti nel racconto del torneo, fra cui Kristian Ghedina, Francesca Marsaglia ed Elise Nakab. Va segnalata, infine, la partecipazione di Tina Maze, ex sciatrice slovena vincitrice, in carriera, di ben nove medaglie iridate e quattro medaglie olimpiche, due delle quali d’oro.