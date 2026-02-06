Stasera in tv venerdì 6 febbraio 2026. La serata di oggi segna un evento di portata globale: l’apertura ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Il palinsesto televisivo brilla con la magia della cerimonia inaugurale, ma offre allo stesso tempo spazio alla cronaca d’attualità, alla grande satira e a una ricca selezione di pellicole cinematografiche per ogni gusto. Per vivere l’emozione del braciere olimpico che si accende nel cuore delle nostre Alpi, il punto di riferimento resta la diretta su Rai 1.

Stasera in TV venerdì 6 febbraio 2026, Rai

La programmazione della tv di Stato si concentra inevitabilmente sull’evento sportivo più atteso del quadriennio. Su Rai 1, a partire dalle ore 19:45, va in onda la Cerimonia di Apertura degli Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Gli spettatori possono ammirare uno spettacolo coreografico senza precedenti, che celebra l’identità italiana e l’unione tra i popoli attraverso la sfilata delle delegazioni internazionali. La regia promette giochi di luce mozzafiato e performance artistiche che fondono tradizione alpina e innovazione tecnologica.

In alternativa, Rai 2 propone alle ore 21:20 il film Nessuno può scaricare mia figlia. La pellicola mescola sapientemente toni comedy e sfumature drammatiche, esplorando le dinamiche protettive e talvolta asfissianti di un padre che fatica ad accettare l’indipendenza della propria prole. Inizialmente il racconto appare leggero, ma evolve presto in una riflessione profonda sui legami di sangue.

Su Rai 3, sempre alle 21:20, lo Speciale Un Giorno In Pretura affronta il caso Verità Per Giulio Regeni. Questo documento giornalistico si rivela necessario per fare luce su uno dei misteri di cronaca e politica internazionale più complessi degli ultimi anni. Il programma ricostruisce le tappe processuali e le testimonianze, mantenendo alta l’attenzione sulla ricerca di giustizia per il giovane ricercatore friulano.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 : Ore 21:59 – Io sono Farah . Prosegue l’appassionante serie TV dove la protagonista combatte con ogni risorsa per garantire un futuro sicuro al figlio, muovendosi in un contesto criminale ad alta tensione che mette a dura prova la sua moralità.

: Ore 21:59 – . Prosegue l’appassionante serie TV dove la protagonista combatte con ogni risorsa per garantire un futuro sicuro al figlio, muovendosi in un contesto criminale ad alta tensione che mette a dura prova la sua moralità. Italia 1 : Ore 21:26 – Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo . Il capitano Jack Sparrow e la sua eccentrica ciurma affrontano un’avventura epica che sfida le leggi della fisica e della morte, navigando verso l’ignoto per salvare la pirateria stessa.

: Ore 21:26 – . Il capitano Jack Sparrow e la sua eccentrica ciurma affrontano un’avventura epica che sfida le leggi della fisica e della morte, navigando verso l’ignoto per salvare la pirateria stessa. Rete 4 : Ore 21:32 – Quarto Grado . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano casi di cronaca insoluti e inchieste esclusive, portando nelle case degli italiani documenti inediti e interviste ai protagonisti dei gialli più discussi.

: Ore 21:32 – . Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano casi di cronaca insoluti e inchieste esclusive, portando nelle case degli italiani documenti inediti e interviste ai protagonisti dei gialli più discussi. La7 : Ore 21:15 – Propaganda Live . Diego Bianchi e la sua squadra esaminano i principali fatti della settimana. Attraverso reportage sul campo e l’immancabile satira sociale, il programma offre uno sguardo ironico e critico sulla realtà politica odierna.

: Ore 21:15 – . Diego Bianchi e la sua squadra esaminano i principali fatti della settimana. Attraverso reportage sul campo e l’immancabile satira sociale, il programma offre uno sguardo ironico e critico sulla realtà politica odierna. TV8 : Ore 21:30 – Cucine da incubo . Lo chef Antonino Cannavacciuolo entra nelle cucine di ristoranti sull’orlo del fallimento. Con il suo carisma, tenta di risollevare le sorti delle attività, trasformando menu disastrosi in esperienze gourmet.

: Ore 21:30 – . Lo chef Antonino Cannavacciuolo entra nelle cucine di ristoranti sull’orlo del fallimento. Con il suo carisma, tenta di risollevare le sorti delle attività, trasformando menu disastrosi in esperienze gourmet. Nove: Ore 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza. Una selezione accurata delle imitazioni più riuscite di Maurizio Crozza, capace di sbeffeggiare i potenti con una comicità tagliente e sempre attuale.

I film di questa sera in tv venerdì 6 febbraio 2026

La serata cinematografica offre opzioni variegate per chi preferisce la fiction allo sport. Su Canale 20, il ritmo si fa frenetico con Operazione 6/12 – Attacco al Presidente, un thriller d’azione che tiene lo spettatore incollato alla poltrona. Di tutt’altro genere la proposta di Iris, che trasmette il classico Dove osano le aquile, una pietra miliare del cinema bellico con Clint Eastwood.

Inoltre, Rai Movie trasmette la commedia romantica Sei mai stata sulla luna?, perfetta per chi cerca leggerezza e atmosfere rurali italiane. Gli amanti del survival estremo trovano invece pane per i loro denti su Rai 4 con Arctic, dove Mads Mikkelsen interpreta un uomo che lotta contro la natura selvaggia dopo un incidente aereo. Successivamente, Italia 2 propone Crazy, Stupid, Love, una pellicola che esplora con intelligenza e umorismo le diverse sfaccettature dell’amore moderno.

Infine, La5 regala emozioni con Come l’acqua per gli elefanti, una storia d’amore ambientata nel magico e crudele mondo del circo degli anni Trenta. Su Cielo, invece, spazio alla commedia nostrana con Ti presento Sofia, che gioca sul difficile equilibrio tra la vita di coppia e la genitorialità.

I film su Sky venerdì 6 febbraio 2026

Sky arricchisce il venerdì con una selezione di titoli di altissimo livello. Sky Cinema Uno propone L’uomo d’acciaio: la pellicola rivisita le origini di Superman integrando un’azione spettacolare a una profonda introspezione psicologica del protagonista. Al contrario, Sky Cinema Due punta sull’intensità di The Son, un dramma familiare che scava nel difficile rapporto tra un padre in carriera e un figlio adolescente travolto da una crisi esistenziale.

Per chi desidera un tuffo nel passato, Sky Cinema Collection trasmette Jurassic Park. Il capolavoro di Steven Spielberg non smette mai di stupire per la sua capacità di riportare in vita i giganti della preistoria. Allo stesso modo, le famiglie possono godersi I Croods su Sky Cinema Family, un viaggio divertente che segue la prima tribù umana alla ricerca di un nuovo habitat.

In conclusione, Sky Cinema Suspense offre l’insolito Pig, il piano di Rob. In questo film, un cacciatore di tartufi solitario abbandona il suo isolamento e torna nel proprio passato tormentato per recuperare l’amato maiale che alcuni malviventi hanno rapito. Un’opera intensa che ribalta i canoni del genere thriller.