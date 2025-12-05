Venerdì 5 dicembre, su Canale 5, torna, in prima serata, Io Sono Farah. La soap opera turca è in onda dalle ore 21:45 circa.

Io Sono Farah 5 dicembre, regista e dove è girata

Io Sono Farah, diffusa a livello internazionale con il titolo originale Adim Farah, ha debuttato in Turchia, sull’emittente locale Fox, a marzo del 2023. In Italia, la serie è stata proposta, su Canale 5, per alcune settimane in estate, da luglio ad agosto, per poi essere interrotta. A settembre, in seguito, è stata rilasciata, in maniera integrale su Mediaset Infinity, la prima stagione. Ora, il Biscione ha deciso di puntare nuovamente sul titolo, questa volta promuovendolo in prima serata, per sostituire Tradimento, che è giunta al termine sette giorni fa.

Adattamento turco del libro La chica que limpia, Io Sono Farah ha come registi Recai Karagoz ed Adem Demir. Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto sul quartiere Galata e sul distretto di Besiktas, appartenenti alla capitale Istanbul.

Io Sono Farah 5 dicembre, la trama

Nel corso di Io Sono Farah di oggi, Mehmet va a cena in compagnia di Bade. Durante l’incontro, il primo si convince del fatto che la famiglia Akinci possa essere, in qualche modo, coinvolta nell’omicidio di Alparen.

Nel frattempo, la protagonista Farah, interpretata da Demet Ozdemir (già nel cast di Daydreamer e My Home My Destiny), sceglie di accettare l’offerta di Vera ed il giorno seguente si presenta a casa sua.

Spoiler finale

Farah, nella puntata di oggi, è furiosa con Mehmet e non si fida più di lui. Quando scopre che il paese le impone il ritiro, decide di collaborare con le forze dell’ordine. Il personaggio principale, al tempo stesso, deve tenere in considerazione le pressioni che riceve da Tahir, che prova in ogni modo a convincerla a non fidarsi né di Vera né di Ali Galip. La grande preoccupazione di Farah, però, è quella di rimanere in Turchia e Tahir, per risolvere questo problema, ha un piano.

Io Sono Farah 5 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Io Sono Farah, che riprende in Italia, in prima serata su Canale 5, da venerdì 5 dicembre.