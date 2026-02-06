Da settimane, i tanti fan delle soap turche devono fare i conti con i continui cambi di programmazione tv di Canale 5. Un fenomeno, questo, che sembra destinato a proseguire, dopo la decisione di proporre Io Sono Farah venerdì 6 febbraio.

Canale 5 programmazione tv soap, la serie con Demet Ozdemir al posto di Gabriel Garko

Da qualche settimana a questa parte, il prime time del martedì di Canale 5 è occupato da Io Sono Farah. La soap turca, con protagonista l’attrice Demet Ozdemir, negli ultimi appuntamenti non ha di certo brillato per quel che concerne gli ascolti. Lo scorso 3 febbraio, ad esempio, ha tenuto compagnia ad appena 1,8 milioni di telespettatori, con una share del 12,3%.

Canale 5 ha deciso di puntare su Io Sono Farah per sfidare, su Rai 1, la Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Una scelta probabilmente conservativa pensata per evitare di penalizzare la fiction Colpa dei sensi con Gabriel Garko. Tale serie, che la scorsa settimana aveva debuttato nel prime time del venerdì, andrà in onda, con la seconda puntata, il 10 febbraio.

La girandola nel palinsesto di Io Sono Farah

Secondo quanto comunicato da Mediaset nella sua guida tv, la decisione di cambiare il giorno di messa in onda di Io Sono Farah potrebbe essere permanente. La produzione, infatti, è prevista in prima serata anche venerdì 13 febbraio.

Qualora venisse confermato, si tratterebbe dell’ennesimo cambio di programmazione tv per la soap, usata come una sorta di tappabuchi nel palinsesto della rete ammiraglia. Il debutto in prima serata è avvenuto lo scorso venerdì 5 dicembre. A seguire, il 9 dicembre, ha occupato la seconda serata del martedì. Dopo il GF, il Biscione ha deciso di proporre Io Sono Farah nel prime time di lunedì 22 dicembre.

La settimana seguente, Canale 5 ha proposto la soap martedì 30 dicembre, per poi tornare in onda, il 5 gennaio, di lunedì. A seguire, il titolo si è stabilizzato al martedì (eccezion fatta per la puntata saltata del 27 gennaio), fino all’ennesimo spostamento odierno, con Io Sono Farah che si riappropria del venerdì sera.

Una programmazione tv troppo ballerina, che rischia di stancare il pubblico e penalizzare gli ascolti.

Canale 5 programmazione tv soap, La Forza di una Donna scomparsa all’ultimo

Ma Io Sono Farah non è l’unica soap ad avere una programmazione tv tutt’altro che stabile su Canale 5. La serie La Forza di una Donna, ad esempio, a dicembre è stata inserita fra Dentro la Notizia ed il preserale. Una collocazione, questa, confermata per circa un mese, in quanto a gennaio il format di Gianluigi Nuzzi si è riallungato nuovamente, cedendo direttamente la linea a Caduta Libera.

Lo scorso martedì 3 febbraio, poi, era stato annunciato, con tanto di spot, l’arrivo de La Forza di una Donna nella seconda serata di Canale 5, subito dopo Io Sono Farah. A poche ore dalla messa in onda, però, Mediaset ha cambiato misteriosamente idea e la soap, alla fine, non è stata proposta.