Venerdì 6 febbraio è in onda la sesta puntata stagionale de Il Forno delle Meraviglie. Il programma è in onda, su Real Time, dalle ore 21:25 circa.

Il Forno delle Meraviglie 6 febbraio, focus su Bergamo

Al timone di Il Forno delle Meraviglie del 6 febbraio è confermato Fulvio Marino. A lui spetta il compito di recarsi, questa settimana, a Bergamo, per ricercare il miglior forno della città.

Per farlo, il conduttore incontra tre differenti concorrenti, gestori e/o panettieri di altrettante attività. Marino entra in ciascuno dei locali ed assaggia i prodotti, assegnando delle valutazioni sulle seguenti categorie: il dolce, il salato, l’esperienza complessiva del forno ed il prodotto meraviglia, una specialità della casa scelta direttamente dai concorrenti in gara.

Ospite Barbara Foria

Al fianco di Fulvio Marino, nel corso della puntata odierna de Il Forno delle Meraviglie, vi è un volto celebre del mondo dello spettacolo italiano. Stiamo parlando dell’attrice, comica ed imitatrice Barbara Foria. Quest’ultima, insieme al presentatore, entra nei vari locali in gara ed assaggia i piatti. Al termine della puntata, assegna cinque punti bonus al locale che, secondo lei, si è distinto per essere il migliore.

La prima attività in gara ne Il Forno delle Meraviglie è Bugan Farina. Posta nel cuore della città bassa, è gestita da 53enne Mauro, che afferma: “Prima vendevo viaggi, poi ho scelto di tornare con i piedi per terra e mettere le mani in pasta. Non vengo da una famiglia di panificatori, vengo da zero. Io e mia moglie abbiamo deciso di aprire un forno tutto nostro. Ci siamo un po’ distaccati da quello che è il pane tradizionale per un discorso di sostenibilità ambientale“.

Il Forno delle Meraviglie 6 febbraio, le altre attività

Secondo locale in sfida ne Il Forno delle Meraviglie del 6 febbraio è Forno Mimmo. Situato a Bergamo Alta, è rappresentato da Roberto: “Mio padre era del Sud e diceva che a Bergamo il pane non aveva molto sapore, così abbiamo deciso di farlo noi. Tutto è nato nel 1956: papà Mimmo e mamma Lina sono arrivati a Bergamo ed hanno fondato la prima pizzeria di Bergamo Alta. Mio padre, per non sprecare il calore del forno a legna nell’intervallo fra pranzo e cena, decise di mettersi a fare il pane“.

Infine, ne Il Forno delle Meraviglie del 6 febbraio partecipa Mario’s Bakery. Situato nella pianura bergamasca, il locale ha come titolare Mario: “Appartengo alla terza generazione di panettieri, ma l’attività porta il mio nome. Mio nonno ha iniziato a fare il pane nel 1936, ma io ho imparato a fare tutto da mio zio. Inizialmente mi spaventava lavorare di notte, ma ora è diventato il mio momento preferito. Preparare con le mani qualcosa che mangia la gente mi dà una soddisfazione enorme“.