La serata tv di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, si preannuncia ricca di emozioni, tra grandi eventi sportivi internazionali, serie di successo e approfondimenti giornalistici di alto livello. Se cercate il meglio dell’intrattenimento, la programmazione completa di Rai 1 offre la sfida degli ascolti con la nuova stagione della fiction “Cuori”. Tra le atmosfere competitive delle Olimpiadi Invernali e i grandi capolavori del cinema d’autore, il piccolo schermo propone un ventaglio di scelte capace di soddisfare ogni spettatore.

Stasera in TV lunedì 9 febbraio 2026, Rai

Sui canali Rai spicca l’appuntamento con lo sport mondiale e la serialità italiana di qualità, con trame che intrecciano passione e dedizione professionale. Su Rai 1, alle ore 21:30, torna la terza stagione di Cuori. In questo episodio, i medici del reparto di cardiochirurgia delle Molinette di Torino affrontano nuove sfide cliniche e sentimentali. Delia Brunello, interpretata da Pilar Fogliati, e Alberto Ferraris cercano di costruire una famiglia, ma l’arrivo del misterioso sensitivo Gregorio Fois e della cantante Irma Monteu scuote il loro equilibrio. La narrazione procede con un ritmo incalzante, alternando i progressi della scienza medica agli affanni del cuore.

Contemporaneamente, Rai 2 dedica la serata alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Alle 21:00 i riflettori illuminano la pista di ghiaccio per la Danza Ritmica del pattinaggio di figura. Gli atleti azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri scendono in campo con una coreografia elegante per conquistare il podio mondiale. Per chi predilige l’attualità, Rai 3 propone alle 21:20 Lo Stato Delle Cose. Il programma analizza i fatti più rilevanti della settimana attraverso dibattiti in studio e servizi esclusivi, offrendo chiavi di lettura approfondite sulla situazione politica italiana ed internazionale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le reti commerciali e le altre generaliste offrono un mix bilanciato di talk show, cinema d’azione e programmi diventati ormai veri e propri cult televisivi. Su Rete 4, Nicola Porro conduce Quarta Repubblica alle ore 21:33, focalizzandosi sui temi caldi dell’economia e della cronaca. Canale 5 risponde alle 21:20 con Taratata’, lo storico show musicale che ospita grandi artisti per esibizioni dal vivo e interviste intime sulla loro carriera discografica.

Gli appassionati di adrenalina scelgono invece Italia 1, dove alle 21:28 va in onda Taken 3 – L’ora della verità. Bryan Mills, combatte per scagionarsi da una falsa accusa di omicidio mentre protegge la figlia dai nemici che lo braccano. Su La7, Corrado Augias presenta La Torre di Babele, un viaggio culturale che esplora le connessioni tra il passato e il mondo contemporaneo. Infine, TV8 propone le sfide tra albergatori in Bruno Barbieri – 4 Hotel, mentre sul Nove il programma Viva l’Italia racconta le bellezze e le contraddizioni del Bel Paese con uno sguardo attento alle nuove tendenze sociali.

I film di questa sera in tv lunedì 9 febbraio 2026

L’offerta cinematografica del digitale terrestre spazia dai cinecomic ai capolavori premiati agli Oscar. Sul canale 20, i supervillain della Suicide Squad accettano una missione governativa suicida pur di ottenere uno sconto di pena. Se preferite i classici, Iris trasmette Il Padrino – Parte II. La pellicola segue parallelamente l’ascesa del giovane Vito Corleone nella New York del primo Novecento e il consolidamento del potere di Michael negli anni Cinquanta, in un affresco epico sulla criminalità e i legami familiari.

Su Rai 4, il thriller psicologico 10 Cloverfield Lane tiene gli spettatori con il fiato sospeso: una donna si risveglia prigioniera in un bunker atomico, dubitando della reale minaccia esterna descritta dal suo carceriere. La5 punta sul romanticismo con il musical Moulin Rouge!, mentre Cine34 offre leggerezza con la commedia Ti presento i miei, dove Robert De Niro interpreta un suocero estremamente sospettoso. Gli amanti del western trovano pane per i loro denti su Rai Movie con Shalako, mentre su Twentyseven Antonio Banderas torna a impugnare la spada in The Legend of Zorro. La7d continua invece la narrazione biblica con i nuovi episodi di The Chosen.

I film su Sky lunedì 9 febbraio 2026

La piattaforma Sky arricchisce la serata con prime visioni d’autore e serie originali cariche di mistero. Su Sky Cinema 1 debutta Tre ciotole, adattamento dell’ultima opera di Michela Murgia. La storia segue Marta, interpretata da Alba Rohrwacher, che affronta la fine di una relazione e una diagnosi medica difficile, riscoprendo la bellezza della vita attraverso incontri inaspettati. Su Sky Atlantic inizia invece Under Salt Marsh: Segreti sommersi. La detective Jackie Ellis torna a Morfa Halen, un villaggio gallese minacciato dalle maree, per indagare sulla scomparsa di un bambino che riapre ferite mai chiuse del suo passato.

Per chi cerca intrattenimento dinamico, Sky Cinema Action propone Upgrade, un thriller sci-fi dove un uomo paralizzato ottiene vendetta grazie a un chip sperimentale. Sky Cinema Drama trasmette invece Il codice da Vinci, il celebre adattamento del romanzo di Dan Brown. Robert Langdon corre contro il tempo tra Parigi e Londra per svelare un segreto che potrebbe cambiare la storia della cristianità. Infine, su Sky Cinema Family, gli storici Ghostbusters difendono nuovamente Manhattan dalle invasioni ectoplasmatiche, garantendo divertimento per tutta la famiglia.