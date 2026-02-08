L’evento più importante degli Stati Uniti si svolge nella notte italiana fra domenica 8 e lunedì 9 febbraio. Si tratta del Super Bowl 2026, che in Italia è mandato in onda, in diretta e in chiaro, su Italia 1.

Super Bowl 2026, le due squadre che scendono in campo

Il Super Bowl giunge, quest’anno, all’importante traguardo della 60esima edizione. Si tratta di uno dei match più importanti della stagione, in quanto assegna il titolo della NFL, la più grande lega professionistica del mondo di football americano.

La partita decisiva mette uno di fronte all’altro i New England ed i Seattle Seahawks. La prima compagine è riuscita a staccare il pass per la finale dopo aver sconfitto, al termine di un confronto molto combattuto, i Denver Brancos. Il secondo club, invece, ha ottenuto l’accesso al Super Bowl 2026 sconfiggendo i Los Angeles Rams.

Il faccia a faccia si svolge in California

Il Super Bowl 2026 si svolge presso il Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. Quella fra i New England ed i Seattle Seahawks non è una partita inedita per quel che concerne la competizione.

Il medesimo confronto, infatti, si è avuto undici anni fa. In quella occasione, la vittoria è andata ai Patriots, che alla fine sono riusciti ad ottenere l’ambito titolo grazie ad una prestazione molto importante di Tom Brady.

Nel nostro paese, come già detto, il Super Bowl 2026 è visibile in diretta su Italia 1. Il collegamento, sulla rete del Biscione, parte alle ore 00:15 circa e procede per circa quattro ore. La telecronaca è affidata a Federico Mastria, Gabriele Cattaneo e Alessandro Trabattoni. A pagamento, il Super Bowl è visibile anche in streaming ed a pagamento su DAZN. Qui, il segnale parte alle 23:55 ed il racconto è affidato a Matteo Gandini, Roberto Gotta e Federico Pasquini.

Super Bowl 2026, i Green Day e Bad Bunny

Ma il Super Bowl 2026 è molto atteso anche per quel che concerne lo spettacolo. Oltre ai passaggi pubblicitari, da sempre attesi in tutto il mondo per il coinvolgimento di star del cinema internazionale, sul campo di Santa Clara è dato spazio alla musica.

Lo show che precede la partita è affidato ai Green Day. La band statunitense esegue un medley dei loro più grandi successi. L’HalfTime Show, ovvero lo spazio fra le due fazioni di gioco, ha invece come protagonista Bad Bunny, reduce dalla storica vittoria ai Grammy Awards nella categoria di Miglior album dell’anno con un disco interamente in lingua spagnola.