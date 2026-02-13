Stasera in TV, venerdì 13 febbraio 2026, la prima serata offre una programmazione eccezionale che spazia tra il grande intrattenimento, fiction di successo, cinema d’autore e le emozioni in diretta delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Su Rai 1 debutta una versione speciale di un format amatissimo, mentre le altre reti rispondono con una varietà di film cult, prime visioni assolute e show di approfondimento seguitissimi.

Stasera in TV venerdì 13 febbraio 2026: Rai

La proposta Rai per questo venerdì sera appare estremamente competitiva, puntando sulla combinazione vincente di gioco, sport agonistico e cinema di qualità. Su Rai 1 va in onda Affari Tuoi – Nella Buona e Nella Cattiva Sorte (20:35 – 23:20). Questa edizione speciale del celebre “gioco dei pacchi” coinvolge coppie di futuri sposi, trasformando il classico intrattenimento in un racconto emozionante di sogni e progetti di vita.

Rai 2 dedica la serata interamente allo sport con le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dalle 21:00 alle 23:10 i riflettori illuminano la finale del Pattinaggio di figura: Libero maschile, un evento molto atteso che promette di regalare momenti di pura grazia tecnica e agonismo. Nel frattempo, Rai 3 propone il film Past Lives (21:25), un dramma romantico che ha conquistato la critica internazionale per la sua profondità narrativa.

Per gli amanti della serialità e del cinema di genere, Rai Premium trasmette una replica dell’apprezzata serie Il commissario Ricciardi (21:20), mentre Rai Movie punta sulla fantascienza catastrofica con Moonfall (21:10). Infine, Rai 4 trasmette l’action adrenalinico Diablo (21:20), ideale per chi cerca una serata ricca di ritmo e tensione.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le reti commerciali e i canali generalisti offrono alternative altrettanto valide. Su Canale 5 prosegue la nuova serie TV Io sono Farah (21:21), un racconto drammatico che affronta temi sociali complessi con grande sensibilità. Italia 1 punta invece sul grande spettacolo fantasy con Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare (21:26), portando Jack Sparrow in una nuova, pericolosa missione alla ricerca della fonte della giovinezza.

L’informazione e la satira dominano su altre frequenze: Rete 4 propone il consueto appuntamento con Quarto grado (21:33), dove i conduttori approfondiscono i gialli più intricati della cronaca nera italiana. La7 risponde con la consueta ironia di Propaganda Live (21:15), mentre sul Nove tornano le imitazioni graffianti de I migliori Fratelli di Crozza (21:30).

I film di questa sera in TV – venerdì 13 febbraio 2026

La serata cinematografica si presenta particolarmente ricca, con titoli che soddisfano ogni tipo di spettatore, dal dramma d’autore alla commedia romantica fino ai grandi blockbuster internazionali. Di seguito l’elenco dei principali titoli da non perdere:

Past Lives (Rai 3): Un viaggio emotivo tra Seoul e New York.

(Rai 3): Un viaggio emotivo tra Seoul e New York. Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare (Italia 1): Avventura epica con Johnny Depp.

(Italia 1): Avventura epica con Johnny Depp. Mystic River (Iris): Un capolavoro di Clint Eastwood sulla perdita dell’innocenza.

(Iris): Un capolavoro di Clint Eastwood sulla perdita dell’innocenza. Moonfall (Rai Movie): La luna minaccia di schiantarsi sulla Terra in un disaster movie epico.

(Rai Movie): La luna minaccia di schiantarsi sulla Terra in un disaster movie epico. La Bella e la Bestia (Cielo): Una rilettura affascinante del celebre racconto classico.

(Cielo): Una rilettura affascinante del celebre racconto classico. La mia Africa (Mediaset 27): Il grande cinema romantico con Meryl Streep e Robert Redford.

(Mediaset 27): Il grande cinema romantico con Meryl Streep e Robert Redford. Nowhere Special (TV2000): Una storia toccante sul legame tra un padre e un figlio.

(TV2000): Una storia toccante sul legame tra un padre e un figlio. Autobahn – Fuori controllo (Canale 20): Thriller d’azione ambientato sulle autostrade tedesche.

(Canale 20): Thriller d’azione ambientato sulle autostrade tedesche. Diablo (Rai 4): Scott Adkins in una spirale di vendetta senza fine.

⭐ Il film consigliato della serata – Mystic River (Iris)

Se desiderate un’esperienza cinematografica di alto livello, il titolo imperdibile di stasera è senza dubbio Mystic River, in onda su Iris alle 21:15. Questo capolavoro diretto da Clint Eastwood rappresenta uno dei vertici del thriller drammatico contemporaneo. La storia esplora le vite di tre amici d’infanzia che si ritrovano uniti da un nuovo trauma atroce, costringendoli a fare i conti con un passato mai del tutto sepolto.

Il film ha ottenuto due premi Oscar per le straordinarie interpretazioni di Sean Penn e Tim Robbins. Risulta la scelta ideale per chi ama le storie profonde, caratterizzate da una forte tensione psicologica e da una regia rigorosa. Ogni inquadratura scava nell’anima dei personaggi, rendendo la visione un’esperienza potente e difficile da dimenticare.

I film su Sky – venerdì 13 febbraio 2026

L’offerta Sky per questa serata garantisce cinema di qualità superiore grazie a una selezione di film che hanno segnato la storia recente e passata. Spicca su tutti C’era una volta in America, l’epopea gangster immortale firmata Sergio Leone, che trascina lo spettatore in un arco temporale di cinquant’anni tra amicizia e tradimenti.

Per chi preferisce il genere sci-fi, Star Trek – Il futuro ha inizio rilancia la celebre saga con una spettacolarità moderna e dinamica. Se invece cercate il divertimento puro, Una notte da leoni rimane una delle commedie più iconiche degli anni 2000, mentre Ogni maledetta domenica di Oliver Stone offre un ritratto brutale e appassionato del football americano. Infine, per un’atmosfera più leggera e familiare, la scelta ricade sulla rom-com italiana Sei mai stata sulla luna? o sul divertente 10 giorni con Babbo Natale.