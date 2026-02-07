Dal 7 al 13 febbraio si svolge la prima settimana di gare delle Olimpiadi di Milano-Cortina e di seguito vi sveliamo il calendario e la programmazione tv delle finali. Sono molti gli atleti italiani che si contendono delle medaglie, già a partire dal sabato.

Olimpiadi Milano-Cortina finali prima settimana, si parte con lo sci

Tutte le principali finali delle Olimpiadi di Milano-Cortina sono proposte sia in chiaro che a pagamento grazie a Rai 2 ed Eurosport 1. Nella giornata di sabato 7 febbraio, la gara più attesa, per l’Italia, è la discesa libera uomini di Sci Alpino, al via alle 11:30 a Bormio. Gli occhi dei fan italiani sono riposti soprattutto su Giovanni Franzoni e Dominik Paris, a caccia di medaglie. Queste le finali del 7 febbraio con i relativi telecronisti Rai:

11:30 Sci alpino discesa libera uomini ( Davide Labate ed Alberto Schieppati );

ed ); 13:00 Sci di fondo skiathlon 10 km+10 km donne ( Marco Tripisciano , Gabriella Paruzzi e Marco Selle );

, e ); 16:00 Pattinaggio di velocità 3 mila metri ( Maurizio Fanelli e Mirko Nenzi );

e ); 19:30 Snowboard Big Air uomini (Gianluca Gafforio e Gigi Carletti).

Domenica 8 febbraio, occhio agli Sci. Per la Discesa femminile di Sci Alpino scende in pista Sofia Goggia, a caccia di uno storico oro. Nello Snowboard, per il PGS, sono attesi, invece, Roland Fischnaller ed Aaron March, dominatori fino a questo momento in stagione. Di seguito le finali della domenica con i telecronisti Rai:

11:30 Sci Alpino Discesa libera donna ( Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini );

e ); 13:30 Snowboard PGS ( Gianluca Gafforio e Gigi Carletti );

e ); 16:00 Pattinaggio di velocità 5 mila metri maschile (Maurizio Fanelli e Mirko Nenzi).

Il lunedì nel segno del Freestyle

Lunedì 9 febbraio, le finali delle Olimpiadi di Milano-Cortina hanno come protagonista il Freestyle. Di seguito l’elenco degli appuntamenti:

10:30 Sci Alpino Combinata maschile e femminile ( Nicola Sangiorgio e Paolo Bernardi );

e ); 12:30 Freestyle donne ( Silvano Ploner ed Ian Rocca );

ed ); 17:30 Pattinaggio di velocità 1000 metri donne (Maurizio Fanelli e Mirko Nenzi).

Martedì 10 febbraio, scende in campo Arianna Fontana, a caccia dell’ennesima medaglia olimpica della sua carriera. Da tenere sotto controllo, inoltre, il Curling, nel quale l’Italia deve difendere l’oro. Questo il calendario delle finali del giorno con gli italiani ed i relativi commentatori:

10:30 Short Track ( Davide Novelli e Katja Colturi );

e ); 11:45 Sci di fondo sprint tecnica donne e uomini ( Marco Tripisciano , Gabriella Paruzzi e Marco Selle );

, e ); 12:30 Sci Alpino combinata a squadre donne ( Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini );

e ); 18:05 Curling doppio misto (Stefano Rizzato, Francesco De Zanna ed Angela Romei).

Mercoledì 11 febbraio segna la partenza del Pattinaggio di figura, mentre proseguono le finali di Sci alpino. Di seguito l’elenco:

11:30 Sci Alpino Super G Uomini ( Davide Labate ed Alberto Schieppati );

ed ); 14:15 Biathlon 125 km individuale donne ( Luca Di Bella e Giuseppe Piller Cottrer );

e ); 19:30 Pattinaggio di Figura danza-programma libero (Arianna Secondini, Fabrizio Pedrazzini e Franca Bianconi).

Olimpiadi Milano-Cortina finali prima settimana, il giovedì ed il venerdì

Giovedì 12 febbraio, le finali principali per gli italiani alle Olimpiadi Milano-Cortina riguardano lo Sci Alpino. Nel Super G, infatti, le attese Azzurre sono per Sofia Goggia e Federica Brignone. Da segnalare anche Arianna Fontana nei 500 metri dello Short Track, sua specialità da sempre, oltre che la compagine azzurra dello Slittino. Questo l’elenco con i commentatori Rai:

11:3o Sci Alpino Super G Donne ( Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini );

e ); 13:00 Sci di Fondo 10 km tecnica libera donne ( Marco Tripisciano, Gabriella Paruzzi e Marco Selle );

e ); 16:30 Pattinaggio di velocità 5 mila metri donne ( Maurizio Fanelli e Mirko Nenzi );

e ); 18:30 Slittino Staffetta a squadre ( Dario Di Gennaro e Dany Locati );

e ); 20:15 Short Track 500 metri donne e 1000 metri Uomini (Davide Novelli e Katja Colturi).

Infine, la prima settimana di gara termina venerdì 13 febbraio. Molti gli italiani che ambiscono ad una medaglia, compreso Amedeo Bagnis nello Skeleton Uomini. Questo l’elenco con le voci Rai: