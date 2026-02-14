Stasera in TV, domenica 15 febbraio 2026, la prima serata propone una sfida avvincente tra la grande fiction italiana, lo sport olimpico d’eccellenza e una selezione di film cult. Su Rai 1 torna una delle serie più amate dal pubblico, mentre le altre reti puntano su cinema d’autore pluripremiato, action adrenalinico e i programmi d’intrattenimento di punta della domenica sera.

Stasera in TV domenica 15 febbraio 2026: Rai

La programmazione Rai offre un mix perfetto di emozioni e approfondimento. Su Rai 1 prosegue la messa in onda di Cuori (21:30 – 22:35). Il medical drama ambientato nella Torino degli anni ’60 continua ad appassionare milioni di telespettatori con le sue vicende mediche d’avanguardia e gli intrecci sentimentali dei protagonisti.

Rai 2 resta la casa dei Giochi con le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dalle 21:00 spazio al Pattinaggio di figura: Corto di coppia, una gara che promette eleganza e tecnica millimetrica. Per chi preferisce l’attualità, Rai 3 propone PresaDiretta con l’inchiesta “Il Nemico Dentro” (21:20), un viaggio nel giornalismo d’indagine più rigoroso.

Le reti tematiche Rai offrono alternative di altissimo livello cinematografico: Rai 5 trasmette il capolavoro bellico 1917 (21:23), mentre su Rai Movie troviamo il poliziesco d’annata Ispettore Brannigan, la morte segue la tua ombra (21:10) con John Wayne. Infine, per chi cerca ancora atmosfere romantiche post San Valentino, Rai Premium propone In missione per San Valentino (21:20).

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

La serata Mediaset è dominata dai grandi ritorni e dai format storici. Canale 5 presenta Chi vuol essere milionario – Il torneo (21:20), una sfida speciale tra i campioni storici del quiz condotto da Gerry Scotti. Su Italia 1 torna l’appuntamento irrinunciabile con Le Iene (21:13), tra servizi di denuncia e momenti di puro divertimento.

Sulle altre reti spicca l’offerta di TV8 che propone in Prima TV il survival thriller Infinite Storm (21:35) con Naomi Watts. Sul Nove continua il successo di Che tempo che fa (20:00) con Fabio Fazio e i suoi ospiti internazionali. Per gli appassionati di politica e informazione, La7 trasmette In Onda (20:35), mentre su Rete 4 Mario Giordano conduce Fuori dal coro (21:33).

I film di questa sera in TV – domenica 15 febbraio 2026

Gli amanti del cinema hanno solo l’imbarazzo della scelta in questa domenica di metà febbraio. Ecco una selezione dei titoli più interessanti in onda:

1917 (Rai 5): Una missione suicida raccontata con un piano sequenza rivoluzionario.

(Rai 5): Una missione suicida raccontata con un piano sequenza rivoluzionario. John Wick (Canale 20): L’iconico action con Keanu Reeves che ha ridefinito il genere.

(Canale 20): L’iconico action con Keanu Reeves che ha ridefinito il genere. Infinite Storm (TV8): Una lotta disperata contro la natura selvaggia (Prima TV).

(TV8): Una lotta disperata contro la natura selvaggia (Prima TV). Un giorno di ordinaria follia (Iris): La celebre escalation di rabbia urbana di Michael Douglas.

(Iris): La celebre escalation di rabbia urbana di Michael Douglas. Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre (Mediaset 27): L’intramontabile commedia con il compianto Robin Williams.

(Mediaset 27): L’intramontabile commedia con il compianto Robin Williams. The Rhythm Section (Rai 4): Blake Lively in un thriller di spionaggio e vendetta.

(Rai 4): Blake Lively in un thriller di spionaggio e vendetta. La lista del signor Malcolm (TV2000): Un raffinato dramma in costume ambientato nell’Inghilterra dell’Ottocento.

(TV2000): Un raffinato dramma in costume ambientato nell’Inghilterra dell’Ottocento. Ispettore Brannigan (Rai Movie): Il grande John Wayne alle prese con un caso a Londra.

⭐ Il film consigliato della serata – 1917 (Rai 5)

Se desiderate un’esperienza cinematografica capace di lasciarvi senza fiato, il titolo imperdibile di stasera è 1917, in onda su Rai 5 alle 21:23. Diretto da Sam Mendes, questo film è un prodigio tecnico e narrativo. La particolarità sta nella regia, che simula un unico e ininterrotto piano sequenza, trascinando lo spettatore nelle trincee della Prima Guerra Mondiale insieme ai due giovani soldati protagonisti.

Premiato con tre premi Oscar, il film non è solo un esercizio di stile, ma un racconto potente sul coraggio, la disperazione e il senso del dovere. È la scelta perfetta per chi cerca un cinema spettacolare supportato da una fotografia straordinaria (firmata dal maestro Roger Deakins) e da una tensione che non concede un attimo di tregua fino all’ultima inquadratura.

I film su Sky – domenica 15 febbraio 2026

Sky propone una domenica sera dedicata ai grandi classici e al cinema di qualità. Su Sky Cinema spicca Il paziente inglese, melò epico vincitore di ben 9 Oscar, perfetto per chi cerca emozioni intense. Per gli amanti del thriller, Spy Game mette a confronto due icone come Robert Redford e Brad Pitt in un gioco di spie internazionale.

Le famiglie possono contare sul divertimento di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo o sulle spettacolari peripezie preistoriche di Jurassic World – Il regno distrutto. Per chi preferisce le storie di cronaca e ascesa criminale, Blow con Johnny Depp resta un titolo fondamentale. Infine, segnaliamo il nuovo capitolo della serie di film TV I Delitti Del Barlume – La Danza Dello Squalo, che unisce abilmente il giallo alle atmosfere della commedia toscana.