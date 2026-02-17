Stasera in TV, martedì 17 febbraio 2026, la prima serata offre un palinsesto ricchissimo che spazia tra l’emozionante narrativa delle fiction italiane, i talk show politici di approfondimento e il grande cinema internazionale in prima visione. Su Rai 1 torna uno dei titoli più amati dal pubblico, mentre le reti Mediaset e le altre emittenti puntano su film d’azione adrenalinici e inchieste d’attualità.

Stasera in TV martedì 17 febbraio 2026: Rai

La proposta Rai per questa serata si concentra su grandi eventi narrativi e sportivi. La fiction medica entra nel vivo dei suoi conflitti interni, mentre lo sport internazionale porta i telespettatori direttamente sul ghiaccio olimpico. Ecco la programmazione dettagliata:

Rai 1 – Cuori (21:30 – 22:30) – Serie TV

– (21:30 – 22:30) – Serie TV Rai 2 – Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Bob a 2 maschile (3ª e 4ª manche) (21:00 – 21:50) – Sport

– Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 – Bob a 2 maschile (3ª e 4ª manche) (21:00 – 21:50) – Sport Rai 3 – FarWest (21:20 – 00:00) – Intrattenimento e Inchieste

– FarWest (21:20 – 00:00) – Intrattenimento e Inchieste Rai 5 – Il Colibrì (21:23 – 23:30) – Film

– (21:23 – 23:30) – Film Rai Movie – La terra promessa (21:10 – 23:20) – Film

– (21:10 – 23:20) – Film Rai Premium – Natale a Castle Hart (21:20 – 22:55) – Film

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le altre reti offrono una varietà incredibile, con particolare attenzione all’informazione politica e ai film in prima visione televisiva. Di seguito l’elenco dei programmi principali per la fascia di prima serata:

Rete 4 – È sempre Cartabianca (21:33 – 00:56) – Informazione con Bianca Berlinguer

– È sempre Cartabianca (21:33 – 00:56) – Informazione con Bianca Berlinguer Canale 5 – Colpa dei sensi (21:25 – 00:13) – Serie TV

– Colpa dei sensi (21:25 – 00:13) – Serie TV Italia 1 – Le Iene presentano: Inside (21:14 – 01:09) – Intrattenimento

– Le Iene presentano: Inside (21:14 – 01:09) – Intrattenimento La7 – DiMartedì (21:15 – 01:00) – Informazione politica con Giovanni Floris

– DiMartedì (21:15 – 01:00) – Informazione politica con Giovanni Floris TV8 – L’idea che ho di te (21:30 – 23:30) – Film Prima TV

– (21:30 – 23:30) – Film Prima TV Nove – Cash or Trash – La notte dei tesori (21:30 – 00:10) – Intrattenimento

– Cash or Trash – La notte dei tesori (21:30 – 00:10) – Intrattenimento Canale 20 – Safe House – Nessuno è al sicuro (21:09 – 23:31) – Film

– (21:09 – 23:31) – Film Rai 4 – Colpo di dadi (21:19 – 22:50) – Film

– (21:19 – 22:50) – Film Iris – Dead for a Dollar (21:14 – 23:28) – Film

– (21:14 – 23:28) – Film Cielo – Ultimatum alla Terra (21:20 – 23:20) – Film

– (21:20 – 23:20) – Film Mediaset 27 – Doc Hollywood – Dottore in carriera (21:10 – 23:02) – Film

– (21:10 – 23:02) – Film TV2000 – Non siamo angeli (21:10 – 22:55) – Film

– (21:10 – 22:55) – Film La7 Cinema – The International (21:15 – 23:25) – Film

– (21:15 – 23:25) – Film La 5 – Una moglie per papà (21:26 – 23:40) – Film

I film di questa sera in TV – martedì 17 febbraio 2026

La selezione cinematografica di stasera appare particolarmente curata, spaziando tra generi diametralmente opposti per accontentare ogni tipo di spettatore. Ecco i principali titoli da monitorare sul telecomando:

L’idea che ho di te (TV8 – Prima TV): Anne Hathaway interpreta Solène in questa storia d’amore travolgente.

(TV8 – Prima TV): Anne Hathaway interpreta Solène in questa storia d’amore travolgente. Safe House – Nessuno è al sicuro (Canale 20): Thriller d’azione con Denzel Washington e Ryan Reynolds.

(Canale 20): Thriller d’azione con Denzel Washington e Ryan Reynolds. Il Colibrì (Rai 5): L’adattamento cinematografico del romanzo di Sandro Veronesi con Pierfrancesco Favino.

(Rai 5): L’adattamento cinematografico del romanzo di Sandro Veronesi con Pierfrancesco Favino. La terra promessa (Rai Movie): Un western moderno che indaga i confini della giustizia.

(Rai Movie): Un western moderno che indaga i confini della giustizia. Dead for a Dollar (Iris): Christoph Waltz e Willem Dafoe in una pellicola d’autore di Walter Hill.

(Iris): Christoph Waltz e Willem Dafoe in una pellicola d’autore di Walter Hill. Ultimatum alla Terra (Cielo): Fantascienza classica rivisitata in chiave contemporanea.

(Cielo): Fantascienza classica rivisitata in chiave contemporanea. Doc Hollywood (Mediaset 27): Una commedia intramontabile con Michael J. Fox.

(Mediaset 27): Una commedia intramontabile con Michael J. Fox. The International (La7 Cinema): Clive Owen in una spy story che attraversa le banche globali.

⭐ Il film consigliato della serata – martedì 17 febbraio 2026

🎬 L’idea che ho di te – TV8, ore 21:30

La Prima TV romantica della serata rappresenta senza dubbio la scelta ideale per chi cerca emozioni intense e un po’ di leggerezza. Il film narra una storia d’amore moderna che sfida i pregiudizi legati alla differenza d’età e alle pressioni della fama mondiale. La protagonista Solène scopre una nuova vitalità grazie all’incontro con una giovane popstar, mettendo in luce sentimenti autentici oltre le apparenze. La pellicola risulta perfetta per chi ama i drammi sentimentali, le atmosfere pop e le storie capaci di toccare le corde più sincere dell’anima.

I film su Sky – martedì 17 febbraio 2026

L’offerta satellitare di Sky Cinema completa il quadro con proposte di altissimo livello qualitativo. Assassinio sul Nilo propone un giallo elegante tratto dalla penna di Agatha Christie, perfetto per gli amanti del mistero classico. Se cercate avventura e ironia, Jumanji – Benvenuti nella giungla unisce risate e azione in un mix esplosivo. Per gli appassionati di fantascienza visionaria, Macchine mortali porta in scena battaglie futuristiche e colossali città mobili. Infine, Il filo nascosto offre il raffinato dramma firmato da Paul Thomas Anderson, mentre Insospettabili sospetti diverte con un heist movie comico e America Latina dei fratelli D’Innocenzo esplora i meandri di un thriller psicologico italiano d’autore.