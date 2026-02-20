La programmazione tv per stasera venerdì 20 febbraio 2026 si preannuncia ricca di eventi imperdibili, spaziando dalle sfide tra i campioni dei quiz storici alle finali mozzafiato delle Olimpiadi Invernali. Mentre Rai 1 punta sul prestigio e l’intrattenimento colto, le reti Mediaset e le emittenti digitali rispondono con una selezione di cinema d’autore, serie TV in prima visione e approfondimenti giornalistici. Una serata perfetta per chi cerca adrenalina sportiva, relax in famiglia o spunti di riflessione sull’attualità.

Stasera in TV venerdì 20 febbraio 2026 — Rai

Su Rai 1, alle 21:30, riflettori accesi su L’Eredità – Sfida tra giganti. Si tratta di un torneo speciale che vede tornare in studio i campioni più iconici della storia del programma per una sfida all’ultima “Ghigliottina”. Su Rai 2 prosegue il grande spettacolo delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: dalle 21:45 occhi puntati sullo Short Track per le finali dei 5000 maschili e 1500 femminili, dove l’Italia spera di rimpinguare il medagliere.

Per gli amanti del grande schermo, Rai 3 propone la commedia nera Cattiverie a domicilio, mentre Rai 4 trasmette l’action brutale Kill. Se invece preferite il viaggio e la scoperta, Rai 5 dedica la serata ai documentari di Kilimangiaro. Su Rai Movie va in onda il dramma bellico Sulle ali dell’onore, mentre Rai Premium ripropone le atmosfere magiche de Il commissario Ricciardi.

Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – Quarto grado : Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano con i casi di cronaca più scottanti in prima visione assoluta.

: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tornano con i casi di cronaca più scottanti in prima visione assoluta. Canale 5 – 21:28 – Io sono Farah : Continua la coinvolgente serie TV drammatica che ha conquistato il pubblico del venerdì sera.

: Continua la coinvolgente serie TV drammatica che ha conquistato il pubblico del venerdì sera. Italia 1 – 21:26 – Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar : Johnny Depp torna nei panni di Jack Sparrow per affrontare il temibile capitano Salazar.

: Johnny Depp torna nei panni di Jack Sparrow per affrontare il temibile capitano Salazar. La7 – 21:15 – Propaganda Live : Diego Bianchi e la sua squadra analizzano la settimana con satira e reportage d’autore.

: Diego Bianchi e la sua squadra analizzano la settimana con satira e reportage d’autore. TV8 – 21:30 – Cucine da incubo : Antonino Cannavacciuolo cerca di risollevare le sorti di ristoranti sull’orlo del fallimento.

: Antonino Cannavacciuolo cerca di risollevare le sorti di ristoranti sull’orlo del fallimento. Nove – 21:30 – I migliori Fratelli di Crozza : Una raccolta delle imitazioni più riuscite e dei monologhi più divertenti del comico genovese.

: Una raccolta delle imitazioni più riuscite e dei monologhi più divertenti del comico genovese. Iris – 21:13 – Debito di sangue: Clint Eastwood dirige e interpreta un thriller teso su un ex agente dell’FBI alle prese con un caso irrisolto.

Stasera in TV venerdì 20 febbraio 2026: canali tematici e digitali

L’offerta digitale si concentra su lifestyle, cucina e cinema di genere. Su Real Time, alle 21:40, torna la sfida tra fornai con Il forno delle meraviglie, condotto da un energico cast di esperti panificatori. Cielo propone il western malinconico The Homesman, diretto da Tommy Lee Jones, mentre Cine34 omaggia la commedia italiana anni ’90 con il film Piedipiatti, interpretato dalla coppia Pozzetto-Montesano. Per chi cerca ispirazione ai fornelli, Food Network propone Cucina al mercato con Ruben alle 20:40.

Sky — Intrattenimento, Serie e Cinema

Su Sky la serata è dedicata alla qualità e alle grandi prime visioni. Sky Uno propone l’immancabile Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, mentre Sky Atlantic continua la messa in onda della serie distopica Anna, firmata da Niccolò Ammaniti. Notevole l’appuntamento su Sky Arte alle 21:15 con il documentario in prima visione Umberto Eco: La biblioteca del mondo, un viaggio affascinante nei luoghi e nel pensiero del grande intellettuale italiano.

Cinema su Sky

Il comparto cinema di Sky offre titoli per ogni stato d’animo: