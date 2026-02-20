La prima serata di sabato 21 febbraio 2026 si preannuncia come uno dei momenti più caldi della stagione televisiva. Su Rai 1 si conclude l’evento speciale L’Eredità – Sfida tra giganti, con Marco Liorni che mette a confronto i campioni storici per la conquista della “Superghigliottina”. Mediaset risponde con il colosso degli ascolti di Canale 5, C’è posta per te, pronto a emozionare con nuove storie di ricongiungimenti e grandi sorprese.

Per gli amanti dello sport, i riflettori sono puntati sulle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 in diretta su Rai 2: la serata entra nel vivo con le manche decisive del bob a due femminile e la finale per l’oro del curling maschile. Non mancano le proposte per i cinefili, con capolavori del calibro di Quel pomeriggio di un giorno da cani su Rai 3 e classici dello spionaggio come Caccia a Ottobre Rosso su La7 Cinema.

Stasera in TV sabato 21 febbraio 2026 — Rai

Rai 1 – 21:30 – L’Eredità – Sfida Tra Giganti (Intrattenimento)

Seconda e ultima serata speciale. I campioni storici si sfidano per il titolo finale. Ospiti in studio: Andrea Delogu , Sergio Friscia , Max Tortora ed Edoardo Leo .

(Intrattenimento) Seconda e ultima serata speciale. I campioni storici si sfidano per il titolo finale. Ospiti in studio: , , ed . Rai 2 – 21:00 – Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (Sport)

In diretta le fasi finali del Bob a 2 femminile (3ª e 4ª manche). A seguire, sintesi delle finali di Halfpipe e il podio del Curling maschile con la finale per l’oro tra Gran Bretagna e Canada.

(Sport) In diretta le fasi finali del (3ª e 4ª manche). A seguire, sintesi delle finali di Halfpipe e il podio del con la finale per l’oro tra Gran Bretagna e Canada. Rai 3 – 21:25 – Quel pomeriggio di un giorno da cani (Film)

(Film) Rai 4 – 21:20 – The Silencing – Senza voce (Film)

(Film) Rai 5 – 21:15 – Apprendisti stregoni (Documentari)

(Documentari) Rai Movie – 21:10 – Una folle passione (Film)

(Film) Rai Premium – 21:20 – Don Matteo (Serie TV)

Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5 – 21:20 – C’è posta per te (Intrattenimento)

Maria De Filippi conduce una nuova puntata ricca di emozioni. Tra gli ospiti attesi della serata figurano Gigi D’Alessio e Federica Pellegrini .

(Intrattenimento) Maria De Filippi conduce una nuova puntata ricca di emozioni. Tra gli ospiti attesi della serata figurano e . Rete 4 – 21:33 – I due superpiedi quasi piatti (Film)

(Film) Italia 1 – 21:28 – Dolittle (Film)

(Film) La7 – 20:35 – In altre parole (Intrattenimento)

(Intrattenimento) TV8 – 21:05 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Intrattenimento — Prima TV)

(Intrattenimento — Prima TV) Nove – 21:30 – Accordi & disaccordi (Talk)

Ospiti di Luca Sommi: Massimo Cacciari e Nicola Fratoianni .

(Talk) Ospiti di Luca Sommi: e . Iris – 21:14 – Doppio inganno (Film)

(Film) Cielo – 20:45 – Basket Coppa Italia 2026 – Semifinale 2 (Sport)

(Sport) La7 Cinema – 21:15 – Caccia a Ottobre Rosso (Film)

I film di questa sera in TV – sabato 21 febbraio 2026

Ecco una selezione dei titoli cinematografici più interessanti della serata:

Quel pomeriggio di un giorno da cani (Rai 3): Un Al Pacino leggendario in un thriller che ha fatto la storia del cinema.

(Rai 3): Un Al Pacino leggendario in un thriller che ha fatto la storia del cinema. I due superpiedi quasi piatti (Rete 4): L’intramontabile coppia Bud Spencer e Terence Hill in una commedia d’azione ambientata a Miami.

(Rete 4): L’intramontabile coppia Bud Spencer e Terence Hill in una commedia d’azione ambientata a Miami. Dolittle (Italia 1): Robert Downey Jr. è il medico che sa parlare con gli animali in un’avventura per tutta la famiglia.

(Italia 1): Robert Downey Jr. è il medico che sa parlare con gli animali in un’avventura per tutta la famiglia. Caccia a Ottobre Rosso (La7 Cinema): Sean Connery comanda un sottomarino sovietico in un teso duello di spionaggio.

(La7 Cinema): Sean Connery comanda un sottomarino sovietico in un teso duello di spionaggio. The Silencing (Rai 4): Nikolaj Coster-Waldau è un ex cacciatore sulle tracce di un misterioso assassino nei boschi.

⭐ Il film consigliato della serata – sabato 21 febbraio 2026

🎬 Quel pomeriggio di un giorno da cani – Rai 3, ore 21:25

Il capolavoro diretto da Sidney Lumet è la scelta obbligata per chi ama il grande cinema d’autore. Tratto da una storia vera, racconta la disperata rapina di Sonny (Al Pacino) che si trasforma in un assedio mediatico senza precedenti.

Perfetto per chi ama:

Le grandi performance attoriali (Al Pacino è al suo apice).

I thriller psicologici che scavano nel dramma sociale.

Le storie vere cariche di tensione e umanità.

I film su Sky – sabato 21 febbraio 2026