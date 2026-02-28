La programmazione tv di stasera domenica 1 marzo 2026 inaugura il nuovo mese con un’offerta straordinaria che spazia dal cinema d’autore ai grandi classici hollywoodiani. Su Rai 1 spicca il film evento dedicato alla vita e all’arte di Franco Battiato, un omaggio attesissimo che promette di emozionare il grande pubblico. Canale 5 risponde con la tensione intellettuale di Chi vuol essere milionario in un’inedita versione torneo, mentre il Nove conferma l’appuntamento imperdibile con Fabio Fazio e le interviste di Che tempo che fa.
Stasera in TV domenica 1 marzo 2026: Rai
- Rai 1 – 21:30 – Franco Battiato – Il lungo viaggio (Film): Una pellicola biografica che ripercorre l’itinerario spirituale e musicale del Maestro.
- Rai 2 – 21:00 – Una commedia pericolosa (Film): Enrico Brignano interpreta un uomo ossessionato dai film di spionaggio che si ritrova coinvolto in un vero mistero condominiale. Un mix di risate e suspense.
- Rai 3 – 21:20 – Lunga Vita – PresaDiretta (Intrattenimento): Riccardo Iacona conduce una nuova inchiesta dedicata alla salute, alla longevità e alle sfide del sistema sanitario nazionale.
- Rai Movie – 21:10 – Stand by Me – Ricordo di un’estate (Film): Il capolavoro tratto da Stephen King che racconta il viaggio di quattro amici alla scoperta di se stessi e del mondo degli adulti.
- Rai 4 – 21:22 – L’uomo di Toronto (Film): Action-comedy con Kevin Hart e Woody Harrelson incentrata su uno scambio d’identità tra un fallito cronico e il killer più letale del mondo.
- Rai 5 – 21:22 – Migliori nemici (Film): La storia vera dell’improbabile amicizia tra un’attivista per i diritti civili e un leader del KKK nell’America degli anni ’70.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:20 – Chi vuol essere milionario – Il torneo (Intrattenimento): Gerry Scotti presenta una sfida speciale tra i campioni storici del quiz, in una gara di cultura generale e nervi saldi.
- Italia 1 – 21:13 – Le Iene (Intrattenimento): Inchieste, scherzi e servizi di attualità nel consueto stile irriverente del programma cult di Mediaset.
- Rete 4 – 21:33 – Fuori dal coro (Approfondimento): Mario Giordano analizza i temi caldi della settimana con i suoi toni accesi e le inchieste sul territorio.
- La7 – 21:40 – LA7 Doc – Il caso Epstein (Documentario): Un approfondimento giornalistico che continua a indagare sulle reti di potere e gli scandali legati al miliardario americano.
- Nove – 20:00 – Che tempo che fa (Intrattenimento): Fabio Fazio accoglie grandi ospiti internazionali, politica e cultura, con il tavolo finale insieme a Luciana Littizzetto e Nino Frassica.
- TV8 – 21:35 – I mercenari – The Expendables (Film): Sylvester Stallone guida un cast di leggende dell’action in una missione esplosiva in Sud America.
- Canale 20 – 21:10 – Io vi troverò (Film): Liam Neeson è un ex agente della CIA che scatena l’inferno a Parigi per ritrovare la figlia rapita. Il film che ha ridefinito il genere revenge-thriller.
- La7 Cinema – 21:15 – Rocky (Film): Il leggendario esordio di Sylvester Stallone nei panni dello “stallone italiano”. Un film che non è solo boxe, ma una metafora di riscatto universale.
- Iris – 21:14 – Il mandolino del capitano Corelli (Film): Nicolas Cage e Penélope Cruz in un dramma sentimentale ambientato a Cefalonia durante la Seconda Guerra Mondiale.
I film di questa sera in TV – domenica 1 marzo 2026
Se cercate una serata all’insegna della grande narrazione cinematografica, ecco le scelte caldamente consigliate:
- Franco Battiato – Il lungo viaggio (Rai 1): Imperdibile per chi vuole riscoprire la genialità di un artista unico nel panorama italiano.
- Stand by Me (Rai Movie): Una delle storie di formazione più belle di sempre, capace di commuovere ogni generazione.
- Rocky (La7 Cinema): Il film premiato con l’Oscar che ha creato un’icona immortale della cultura pop.
- Io vi troverò (Canale 20): Adrenalina pura e ritmo serrato per chi ama i thriller senza respiro.
- Il mandolino del capitano Corelli (Iris): Una grande storia d’amore e guerra in uno scenario mediterraneo mozzafiato.
I film su Sky domenica 1 marzo 2026
L’offerta Sky propone grandi franchise e storie d’amore senza tempo:
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Now You See Me 2: Tornano i Quattro Cavalieri per un nuovo, incredibile numero di magia e illusionismo criminale.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – The Bourne Supremacy: Matt Damon torna a vestire i panni di Jason Bourne in un capitolo fondamentale della saga spionistica.
- Sky Cinema Action – 21:00 – 300: L’epica battaglia delle Termopili rivisitata dallo stile visivo visionario di Zack Snyder.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Se scappi, ti sposo: Julia Roberts e Richard Gere tornano a far coppia in una delle commedie romantiche più amate di sempre.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – L’uomo invisibile: Una rivisitazione moderna e inquietante del classico horror, con un’eccezionale Elisabeth Moss.