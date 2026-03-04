La programmazione di stasera in TV, giovedì 5 marzo 2026, si divide tra il ritorno della fiction più amata della televisione italiana, il cinema d’azione internazionale e i talk show di attualità. Una serata che offre diverse opzioni per chi cerca narrazione seriale, commedia o approfondimento giornalistico.
Su Rai 1 prosegue la nuova stagione di Don Matteo, un pilastro del palinsesto Rai, mentre Canale 5 risponde con la comicità di Checco Zalone in Quo vado?. Italia 1 propone invece il ritmo serrato di Tom Cruise in Mission: Impossible – Fallout. Di seguito, il dettaglio della programmazione tra reti in chiaro e Sky.
Stasera in TV giovedì 5 marzo 2026: L’offerta Rai
Le reti Rai alternano la serialità storica all’informazione e alla cultura:
- Rai 1 – Don Matteo (21:30 – 23:35) – La squadra di Spoleto affronta un nuovo caso tra indagini e vicende personali dei protagonisti.
- Rai 2 – Ore 14 Sera (21:20 – 00:30) – Milo Infante conduce uno speciale serale dedicato alla cronaca e ai casi giudiziari più discussi.
- Rai 3 – Splendida Cornice (21:20 – 00:00) – Geppi Cucciari guida il varietà culturale tra ospiti, ironia e approfondimento artistico.
- Rai Movie – The Gunman (21:10 – 23:05) – Sean Penn interpreta un ex agente segreto costretto a tornare in azione per difendersi dal proprio passato.
- Rai 4 – S.W.A.T. (21:18 – 22:02) – Proseguono gli episodi della serie poliziesca ambientata a Los Angeles.
- Rai 5 – Lucio per amico. Ricordando Battisti (21:24 – 22:57) – Un documentario che celebra il genio musicale di Lucio Battisti attraverso filmati e ricordi.
Mediaset, La7, TV8 e Nove: i programmi principali
Dalla grande commedia italiana ai talk show politici, ecco le proposte delle altre emittenti:
- Canale 5 – Quo vado? (21:20 – 23:58) – Il film record di incassi con Checco Zalone che ironizza sul mito del posto fisso.
- Italia 1 – Mission: Impossible – Fallout (21:28 – 00:21) – Sesto capitolo della saga action con Ethan Hunt alle prese con una minaccia nucleare globale.
- Rete 4 – Dritto e rovescio (21:33 – 00:55) – Paolo Del Debbio analizza i temi economici e sociali del Paese con i suoi ospiti in studio.
- La7 – Piazzapulita (21:15 – 01:00) – Corrado Formigli conduce l’approfondimento politico tra inchieste e dibattiti in diretta.
- TV8 – 2012 (21:30 – 00:25) – Film catastrofico diretto da Roland Emmerich ispirato alla profezia dei Maya sulla fine del mondo.
- Nove – Only Fun – Comico Show (21:30 – 23:55) – Serata dedicata alla stand-up comedy con diversi comici che si alternano sul palco.
- Canale 20 – King Arthur (21:08 – 23:30) – Una rilettura storica del mito di Re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda.
- Iris – Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills (21:14 – 23:27) – Eddie Murphy interpreta Axel Foley in questa commedia d’azione diventata un classico degli anni ’80.
- La7 Cinema – Il giurato (21:15 – 23:25) – Demi Moore e Alec Baldwin in un thriller psicologico su una donna minacciata per influenzare l’esito di un processo.
I film consigliati di stasera – giovedì 5 marzo 2026
Se la vostra preferenza va al cinema, questi sono i titoli di maggiore rilievo disponibili in chiaro:
- Quo vado? (Canale 5): il successo di Checco Zalone per una serata di puro intrattenimento.
- Mission: Impossible – Fallout (Italia 1): per chi cerca tensione e spettacolari acrobazie cinematografiche.
- The Gunman (Rai Movie): un thriller adrenalinico dal sapore internazionale.
- Beverly Hills Cop (Iris): il film che ha consacrato il talento comico di Eddie Murphy.
- 2012 (TV8): un blockbuster visivamente imponente sul tema del survival estremo.
Cinema su Sky: la programmazione di giovedì 5 marzo 2026
Per chi dispone di un abbonamento Sky, la scelta si amplia con titoli d’autore e cinema per famiglie:
- Tu la conosci Claudia? – Sky Cinema Uno HD (21:15) – Aldo, Giovanni e Giacomo in una commedia sugli equivoci sentimentali.
- Il quinto potere – Sky Cinema Due HD (21:15) – La storia di Julian Assange e della nascita di WikiLeaks.
- The Bourne Identity – Sky Cinema Collection HD (21:15) – Matt Damon interpreta l’agente segreto Jason Bourne all’inizio della sua ricerca di identità.
- Sonic 3 – Il film – Sky Cinema Family HD (21:00) – Nuova avventura per il riccio blu più veloce del cinema.
- Yesterday – Sky Cinema Romance HD (21:00) – Cosa succederebbe se fossi l’unico al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles?
- Paternal Leave – Sky Cinema Drama HD (21:00) – Un racconto intimo e toccante sulle dinamiche familiari e genitoriali.