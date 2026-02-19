Si intitola La squadra la nuova puntata di Don Matteo 15. La quindicesima stagione della fiction procede, dunque, con il settimo appuntamento, al via alle ore 21:25 circa, su Rai 1, al termine del game Affari Tuoi.

Don Matteo 15 La squadra, regista e dove è girata

La società che ha curato la realizzazione del titolo è la Lux Vide, che ha lavorato con la collaborazione di Rai Fiction. La serie, che giunge alla quindicesima stagione, è ambientata, per il settimo anno consecutivo, a Spoleto, città nella quale si sono svolte anche le riprese.

Vari i registi che hanno lavorato al nuovo capitolo di Don Matteo, ovvero Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco. Il titolo, la prossima settimana, va in pausa. A causa del Festival di Sanremo su Rai 1, infatti, la fiction salta un turno, slittando direttamente a giovedì 5 marzo.

Don Matteo 15 La squadra, la trama

Al centro de La squadra di Don Matteo 15 vi è una guest star, l’ennesima di questa stagione. Si tratta di Alessandro Borghese, chef che nella trama interpreta sé stesso. Borghese, da anni volto di format come 4 Ristoranti, nella fiction è arrivato a Spoleto con l’obiettivo di girare un nuovo programma per la televisione.

Tutti (o quasi) i protagonisti, grandi fan dello chef, vorrebbero partecipare come concorrenti a tale show. Fra coloro che lo desiderano di più ci sono senza dubbio il Maresciallo Cecchini e la perpetua Natalina, che pur di essere presi al casting decidono di raccontare qualche bugia.

Mathias fa riaffiorare le insicurezze del Capitano

Nell’appuntamento di oggi di Don Matteo, il Capitano Diego Martini e Giulia continuano ad avere delle problematiche. Nico, per cercare di aiutarli, decide di iscrivere i due al programma di Alessandro Borghese, con la speranza che tale avventura possa farli riavvicinare. Tuttavia, fra i due fidanzati la tensione è destinata ad aumentare ancora. L’ombra di Mathias, infatti, fa riaffiorare tutte le insicurezze del Capitano.

Don Matteo 15 La squadra, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della puntata di oggi di Don Matteo 15, visibile, oltre che su Rai 1, anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.