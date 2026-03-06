Venerdì 6 marzo prendono ufficialmente il via le Paralimpiadi di Milano-Cortina e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Come per le Olimpiadi, le varie discipline sono trasmesse in chiaro sulla Rai.

Paralimpiadi Milano-Cortina programmazione tv, un totale di nove giorni di gara

Le Paralimpiadi di Milano-Cortina hanno una durata di nove giorni, terminando ufficialmente il prossimo 15 marzo. Sei le discipline protagoniste dei Giochi: Sci alpino, Biathlon, Sci di fondo, Hockey su ghiaccio, Snowboard e Curling in carrozzina.

In totale, sono circa 700 gli atleti che si cimentano nelle gare, con l’obiettivo di raggiungere un posto nei 79 podi previsti. Le discipline si disputano fra Milano, Cortina D’Ampezzo e Tesero.

A differenza di quel che è accaduto nelle Olimpiadi di febbraio, fra coloro che gareggiano vi sono gli atleti russi e bielorussi, che possono partecipare sotto le proprie bandiere ed i rispettivi inni.

Paralimpiadi Milano-Cortina programmazione tv, l’offerta Rai ed Eurosport

In chiaro, le Paralimpiadi di Milano-Cortina sono in onda sulle reti Rai. In particolare, spazio alle dirette delle gare tutti i giorni, dalle 09:00 alle 13:00, su Rai 2. Le sessioni del pomeriggio, che terminano verso le 21:30, sono proposte in diretta su Rai Sport. Si tratta di un totale di oltre 12 ore di gare, seguite a mezzanotte, sempre su Rai Sport, dalla rubrica Sportabilia Speciale MiCo 2026, che ripropone i migliori momenti della giornata appena conclusa. Gli studi di approfondimento a Milano sono guidati da Stefano De Agostini con Lorenzo Roata e l’oro paralimpico Melania Corradini.

A pagamento, invece, su Eurosport 1 le Paralimpiadi di Milano-Cortina non sono trasmesse in diretta integrale, bensì sono visibili degli highlights della giornata.

Dove vedere la Cerimonia di Apertura

Le Paralimpiadi di Milano-Cortina sono inaugurate, il 6 marzo, da una Cerimonia di Apertura, trasmessa in mondovisione. La diretta in chiaro è garantita da Rai 1, che si collega dall’Arena di Verona alle ore 20:00. Di conseguenza, cambia la programmazione tv dell’ammiraglia: L’Eredità parte alle 18:25 ed il TG1 è proposto dalle 19:45 alle 20:00, mentre saltano Cinque Minuti ed Affari Tuoi. Alle 22:00, al termine dell’evento, parte The Voice Generations.

La Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici è articolata in un grande omaggio all’Italia. Vari gli ospiti che arricchiscono l’evento, a partire da Mimì Caruso, vincitrice di X Factor 2024. Attesi Stewart Copeland, noto in tutto il mondo per essere il batterista dei The Police, e Miky Bionic, primo DJ al mondo a esibirsi con una protesi mioelettrica avanzata. Infine, ci sono il produttore Dardust ed i Meduza.