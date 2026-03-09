La programmazione di stasera in TV, martedì 10 marzo 2026, si presenta particolarmente densa di novità, con un equilibrio perfetto tra il debutto di nuove produzioni italiane e grandi successi del cinema internazionale. La sfida dell’auditel vede contrapposti il nuovo impegno narrativo di Rai 1 e una serata dedicata alla grande musica e al cinema d’autore sulle altre reti generaliste.
Su Rai 1 l’attesa è terminata per il lancio de Le libere donne, una serie TV che promette di analizzare con delicatezza e forza figure femminili contemporanee. Contemporaneamente, su Canale 5, il cinema incontra la musica con la pellicola Taratata tutto in una notte, offrendo un’alternativa di intrattenimento artistico per una platea vasta e trasversale.
Stasera in TV martedì 10 marzo 2026: L’offerta Rai
Le reti Rai spaziano dalla fiction d’impegno civile alla commedia che ha fatto la storia del cinema italiano:
- Rai 1 – Le libere donne (21:30 – 22:35) – Al via la nuova serie TV che esplora le sfide, i sogni e le battaglie di un gruppo di donne determinate a ridefinire il proprio ruolo nella società moderna.
- Rai 2 – Stasera a letto tardi (21:20 – 00:00) – Un nuovo appuntamento con il varietà che mescola satira, interviste e performance.
- Rai 3 – FarWest (21:20 – 23:30) – Salvo Sottile conduce il programma di approfondimento giornalistico, accendendo i riflettori su inchieste scottanti e temi di attualità nazionale.
- Rai 4 – Emily the Criminal (21:19 – 22:59) – Un thriller adrenalinico con Aubrey Plaza nei panni di una giovane donna che, schiacciata dai debiti, si ritrova coinvolta in un pericoloso giro di truffe con carte di credito.
- Rai 5 – Ricomincio da tre (21:23 – 23:10) – Un omaggio al genio di Massimo Troisi con il suo capolavoro d’esordio.
- Rai Movie – Il sapore del successo (21:10 – 22:50) – Bradley Cooper interpreta uno chef stellato caduto in disgrazia che tenta la scalata verso la terza stella Michelin a Londra, tra tensioni culinarie e redenzione personale.
Mediaset, La7, TV8 e Nove: talk show, talent e grande cinema
Dall’azione militare ai ring di pugilato, la serata si anima con proposte diversificate:
- Canale 5 – Taratata tutto in una notte (21:20 – 01:23). Un film che celebra la grande musica, portando lo spettatore nel dietro le quinte di una notte leggendaria ricca di performance indimenticabili.
- Italia 1 – Le Iene presentano: Inside (21:15 – 01:11) – Lo spin-off del celebre programma di Davide Parenti.
- Rete 4 – È sempre Cartabianca (21:33 – 00:56) – Bianca Berlinguer analizza i temi caldi della politica interna ed estera con il contributo di Mauro Corona e numerosi ospiti in studio.
- La7 – DiMartedì (21:15 – 01:00) – Giovanni Floris conduce il talk show politico per eccellenza del martedì sera, tra sondaggi, dibattiti e le immancabili copertine satiriche.
- TV8 – Italia’s Got Talent (21:30 – 23:15) – Proseguono le audizioni del talent show più imprevedibile della TV: sul palco artisti di ogni genere cercano di convincere i giudici a suon di talento e originalità.
- Nove – Cash or Trash – La notte dei tesori (21:30 – 23:40) – Paolo Conticini guida i mercanti in una versione speciale in prima serata dedicata agli oggetti d’antiquariato più rari e preziosi.
- Canale 20 – 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (21:10 – 00:08) – Michael Bay dirige un war-movie teso e brutale basato sui fatti reali dell’attacco al consolato americano in Libia nel 2012.
- LA7 Cinema – Rocky II (21:15 – 23:35). Sylvester Stallone torna sul ring per l’iconica rivincita contro Apollo Creed in un sequel che ha consolidato il mito dello “Stallone Italiano”.
I film consigliati di stasera – martedì 10 marzo 2026
Se siete indecisi su quale pellicola scegliere, ecco i titoli da non perdere selezionati dalla nostra redazione:
- Per l’avventura pura: Indiana Jones e il tempio maledetto (Mediaset 27). Il secondo capitolo della saga di Spielberg è un ottovolante di emozioni, tra miniere sotterranee e culti misteriosi nell’India coloniale.
- Per l’impegno civile: Spotlight (Sky Cinema Due HD). Il film premio Oscar che racconta con precisione chirurgica l’inchiesta del Boston Globe sui casi di pedofilia nella Chiesa cattolica.
- Per la risata intelligente: Ricomincio da tre (Rai 5). Un’occasione per riscoprire il talento poetico e la mimica unica di Massimo Troisi, in una delle vette della nostra commedia.
I film su Sky martedì 10 marzo 2026
L’offerta Sky propone un mix bilanciato tra thriller psicologici, animazione d’autore e cinecomic:
- Amiche da morire – Sky Cinema Uno HD (21:15) – Commedia nera ambientata in un’isola del Sud Italia con Cristiana Capotondi, Sabrina Impacciatore e Claudia Gerini.
- Men in Black: International – Sky Cinema Collection HD (21:15) – Chris Hemsworth e Tessa Thompson ereditano il testimone di Will Smith per una missione aliena globale.
- Il robot selvaggio – Sky Cinema Family HD (21:00). Un’opera d’animazione poetica che esplora l’incontro tra tecnologia e natura selvaggia attraverso gli occhi di un robot naufrago.
- Aquaman – Sky Cinema Action HD (21:00) – Jason Momoa è il sovrano di Atlantide in un’epopea sottomarina visivamente spettacolare dell’universo DC.
- Midsommar – Sky Cinema Suspense HD (21:00). Ari Aster firma un horror “alla luce del sole” che scava nei traumi di una coppia durante un inquietante festival svedese.
- Shall We Dance? – Sky Cinema Romance HD (21:00). Richard Gere e Jennifer Lopez in una pellicola delicata sul potere terapeutico della danza e del cambiamento.