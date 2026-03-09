La programmazione di stasera in TV, martedì 10 marzo 2026, si presenta particolarmente densa di novità, con un equilibrio perfetto tra il debutto di nuove produzioni italiane e grandi successi del cinema internazionale. La sfida dell’auditel vede contrapposti il nuovo impegno narrativo di Rai 1 e una serata dedicata alla grande musica e al cinema d’autore sulle altre reti generaliste.

Su Rai 1 l’attesa è terminata per il lancio de Le libere donne, una serie TV che promette di analizzare con delicatezza e forza figure femminili contemporanee. Contemporaneamente, su Canale 5, il cinema incontra la musica con la pellicola Taratata tutto in una notte, offrendo un’alternativa di intrattenimento artistico per una platea vasta e trasversale.

Stasera in TV martedì 10 marzo 2026: L’offerta Rai

Le reti Rai spaziano dalla fiction d’impegno civile alla commedia che ha fatto la storia del cinema italiano:

Rai 1 – Le libere donne (21:30 – 22:35) – Al via la nuova serie TV che esplora le sfide, i sogni e le battaglie di un gruppo di donne determinate a ridefinire il proprio ruolo nella società moderna.

– (21:30 – 22:35) – Al via la nuova serie TV che esplora le sfide, i sogni e le battaglie di un gruppo di donne determinate a ridefinire il proprio ruolo nella società moderna. Rai 2 – Stasera a letto tardi (21:20 – 00:00) – Un nuovo appuntamento con il varietà che mescola satira, interviste e performance.

– (21:20 – 00:00) – Un nuovo appuntamento con il varietà che mescola satira, interviste e performance. Rai 3 – FarWest (21:20 – 23:30) – Salvo Sottile conduce il programma di approfondimento giornalistico, accendendo i riflettori su inchieste scottanti e temi di attualità nazionale.

– (21:20 – 23:30) – Salvo Sottile conduce il programma di approfondimento giornalistico, accendendo i riflettori su inchieste scottanti e temi di attualità nazionale. Rai 4 – Emily the Criminal (21:19 – 22:59) – Un thriller adrenalinico con Aubrey Plaza nei panni di una giovane donna che, schiacciata dai debiti, si ritrova coinvolta in un pericoloso giro di truffe con carte di credito.

– (21:19 – 22:59) – Un thriller adrenalinico con Aubrey Plaza nei panni di una giovane donna che, schiacciata dai debiti, si ritrova coinvolta in un pericoloso giro di truffe con carte di credito. Rai 5 – Ricomincio da tre (21:23 – 23:10) – Un omaggio al genio di Massimo Troisi con il suo capolavoro d’esordio.

– (21:23 – 23:10) – Un omaggio al genio di Massimo Troisi con il suo capolavoro d’esordio. Rai Movie – Il sapore del successo (21:10 – 22:50) – Bradley Cooper interpreta uno chef stellato caduto in disgrazia che tenta la scalata verso la terza stella Michelin a Londra, tra tensioni culinarie e redenzione personale.

Mediaset, La7, TV8 e Nove: talk show, talent e grande cinema

Dall’azione militare ai ring di pugilato, la serata si anima con proposte diversificate:

Canale 5 – Taratata tutto in una notte (21:20 – 01:23). Un film che celebra la grande musica, portando lo spettatore nel dietro le quinte di una notte leggendaria ricca di performance indimenticabili.

– (21:20 – 01:23). Un film che celebra la grande musica, portando lo spettatore nel dietro le quinte di una notte leggendaria ricca di performance indimenticabili. Italia 1 – Le Iene presentano: Inside (21:15 – 01:11) – Lo spin-off del celebre programma di Davide Parenti.

– (21:15 – 01:11) – Lo spin-off del celebre programma di Davide Parenti. Rete 4 – È sempre Cartabianca (21:33 – 00:56) – Bianca Berlinguer analizza i temi caldi della politica interna ed estera con il contributo di Mauro Corona e numerosi ospiti in studio.

– (21:33 – 00:56) – Bianca Berlinguer analizza i temi caldi della politica interna ed estera con il contributo di Mauro Corona e numerosi ospiti in studio. La7 – DiMartedì (21:15 – 01:00) – Giovanni Floris conduce il talk show politico per eccellenza del martedì sera, tra sondaggi, dibattiti e le immancabili copertine satiriche.

– (21:15 – 01:00) – Giovanni Floris conduce il talk show politico per eccellenza del martedì sera, tra sondaggi, dibattiti e le immancabili copertine satiriche. TV8 – Italia’s Got Talent (21:30 – 23:15) – Proseguono le audizioni del talent show più imprevedibile della TV: sul palco artisti di ogni genere cercano di convincere i giudici a suon di talento e originalità.

– (21:30 – 23:15) – Proseguono le audizioni del talent show più imprevedibile della TV: sul palco artisti di ogni genere cercano di convincere i giudici a suon di talento e originalità. Nove – Cash or Trash – La notte dei tesori (21:30 – 23:40) – Paolo Conticini guida i mercanti in una versione speciale in prima serata dedicata agli oggetti d’antiquariato più rari e preziosi.

– (21:30 – 23:40) – Paolo Conticini guida i mercanti in una versione speciale in prima serata dedicata agli oggetti d’antiquariato più rari e preziosi. Canale 20 – 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (21:10 – 00:08) – Michael Bay dirige un war-movie teso e brutale basato sui fatti reali dell’attacco al consolato americano in Libia nel 2012.

– (21:10 – 00:08) – Michael Bay dirige un war-movie teso e brutale basato sui fatti reali dell’attacco al consolato americano in Libia nel 2012. LA7 Cinema – Rocky II (21:15 – 23:35). Sylvester Stallone torna sul ring per l’iconica rivincita contro Apollo Creed in un sequel che ha consolidato il mito dello “Stallone Italiano”.

I film consigliati di stasera – martedì 10 marzo 2026

Se siete indecisi su quale pellicola scegliere, ecco i titoli da non perdere selezionati dalla nostra redazione:

Per l’avventura pura: Indiana Jones e il tempio maledetto (Mediaset 27). Il secondo capitolo della saga di Spielberg è un ottovolante di emozioni, tra miniere sotterranee e culti misteriosi nell’India coloniale.

(Mediaset 27). Il secondo capitolo della saga di Spielberg è un ottovolante di emozioni, tra miniere sotterranee e culti misteriosi nell’India coloniale. Per l’impegno civile: Spotlight (Sky Cinema Due HD). Il film premio Oscar che racconta con precisione chirurgica l’inchiesta del Boston Globe sui casi di pedofilia nella Chiesa cattolica.

(Sky Cinema Due HD). Il film premio Oscar che racconta con precisione chirurgica l’inchiesta del Boston Globe sui casi di pedofilia nella Chiesa cattolica. Per la risata intelligente: Ricomincio da tre (Rai 5). Un’occasione per riscoprire il talento poetico e la mimica unica di Massimo Troisi, in una delle vette della nostra commedia.

I film su Sky martedì 10 marzo 2026

L’offerta Sky propone un mix bilanciato tra thriller psicologici, animazione d’autore e cinecomic: