Le libere donne è l’attesa novità nel palinsesto di Rai 1, una fiction di profondo spessore culturale tratta dal capolavoro autobiografico Le libere donne di Magliano di Mario Tobino. La serie si articola in sei episodi che portano sul piccolo schermo la realtà cruda e poetica del manicomio femminile di Maggiano, vicino Lucca, tra gli anni Quaranta e Cinquanta. Attraverso lo sguardo empatico e tormentato del giovane psichiatra Mario Tobino, la narrazione esplora il confine labile tra ragione e follia, restituendo voce a chi è stato a lungo dimenticato dalla società.

Diretta da un maestro delle atmosfere intense come Michele Soavi, la produzione si pone l’obiettivo di raccontare non solo la malattia, ma l’umanità ferita di donne che, nonostante le sbarre e i pregiudizi dell’epoca, conservano una vitalità dirompente. È un viaggio nella memoria storica del nostro Paese e un omaggio alla psichiatria che sa farsi ascolto e compassione.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Le libere donne”

La regia della fiction è curata da Michele Soavi, capace di bilanciare il rigore della ricostruzione storica con una forte carica emotiva. Prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Endemol Shine Italy, la serie vede come protagonista assoluto Lino Guanciale. L’attore presta il volto a Mario Tobino, medico e scrittore che ha dedicato la sua vita alla cura e alla comprensione delle “sue” libere donne.

Accanto a lui si muove un cast femminile straordinario, chiamato a dare corpo a figure complesse e sfaccettate, vittime di un sistema psichiatrico che spesso utilizzava l’internamento come strumento di controllo sociale per le donne considerate ribelli o anticonformiste.

Location: dove è stata girata?

Per garantire la massima fedeltà al racconto di Tobino, le riprese si sono svolte interamente in Toscana, toccando luoghi di grande impatto suggestivo:

Maggiano (Lucca) : molte scene sono state girate proprio nell’ex ospedale psichiatrico, rendendo l’atmosfera incredibilmente autentica.

: molte scene sono state girate proprio nell’ex ospedale psichiatrico, rendendo l’atmosfera incredibilmente autentica. Lucca e dintorni : il centro storico e le zone limitrofe sono stati trasformati per ricreare la vita cittadina degli anni ’40 e ’50.

: il centro storico e le zone limitrofe sono stati trasformati per ricreare la vita cittadina degli anni ’40 e ’50. Interni storici: i reparti femminili sono stati ricostruiti per riflettere le dure condizioni di vita delle pazienti, ma anche i momenti di inaspettata solidarietà.

Trama della serie tv “Le libere donne”

Il racconto inizia con l’arrivo di Mario Tobino (Lino Guanciale) a Maggiano. Il giovane psichiatra si scontra immediatamente con una realtà fatta di diagnosi sbrigative e trattamenti che annullano la dignità umana. Dietro i nomi di pazienti come Lella, Nives o Gabi, Tobino scopre storie di violenza domestica, povertà estrema e sogni infranti, capendo che per molte di loro la “follia” è stata l’unica via di fuga possibile o, peggio, un’etichetta imposta per metterle a tacere.

I sei episodi affrontano temi cruciali:

La nascita di un legame profondo e rispettoso tra il medico e le “sue” pazienti.

La sfida di Tobino contro i metodi arcaici della medicina del tempo per restituire un briciolo di normalità all’orrore del manicomio.

L’intreccio tra la vita privata dello psichiatra e il suo impegno totale verso le donne di Magliano.

Spoiler sul finale

Attenzione spoiler: Il percorso di Mario Tobino giunge a una maturazione definitiva che cambierà per sempre il suo modo di intendere la cura mentale. Il finale di stagione mette in luce la sua trasformazione da giovane medico idealista a pilastro della psichiatria umanistica italiana. Le sequenze conclusive rendono un tributo commovente alle donne reali che hanno ispirato il romanzo, sottolineando come la memoria sia l’unico strumento per riscattare chi è stato ingiustamente privato della propria libertà e identità.

Cast completo della serie tv “Le libere donne”

Di seguito i protagonisti che compongono il cast ufficiale della fiction:

Lino Guanciale : Mario Tobino

: Mario Tobino Gaia Messerklinger : Paola Levi

: Paola Levi Simona Caparrini : Vittoria Lenzi

: Vittoria Lenzi Irene Muscara : Lella

: Lella Fabrizio Biggio : Guido Anselmi

: Guido Anselmi Chiara Cavalieri : Nives Roncoroni

: Nives Roncoroni Francesca Cavallin

Paolo Briguglia

Quando va in onda?

L’appuntamento con la prima puntata de Le libere donne è fissato per il prossimo 10 marzo, in prima serata su Rai 1 per tre prime serate a cadenza settimanale.