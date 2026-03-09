Si intitolano La scintilla e Con tutti i semi i primi due episodi di Tanti piccoli fuochi. La miniserie è trasmessa su Sky Atlantic, rete visibile sul canale 111 di Sky, a partire dalle ore 21:15 circa.

Tanti piccoli fuochi La scintilla, regista e dove è girata

Realizzata, fra le altre, dalle società ABC Signature ed Hello Sunshine, la miniserie è originaria degli Stati Uniti, dove ha debuttato, nel 2020, sulla piattaforma Hulu. Negli USA si sono svolte anche le riprese, concentrate soprattutto in California, a Los Angeles e Pasadina.

La trama è tratta dall’omonimo libro di Celeste NG pubblicato nel 2017. La sceneggiatura della produzione è scritta da Liz Tigelaar, Nancy Won ed Attica Locke. La regia, invece, è di Michael Weaver e Lynn Shelton.

Otto gli appuntamenti che compongono la miniserie, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Sky Atlantic ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì.

Tanti piccoli fuochi La scintilla, la trama

Tanti piccoli fuochi, candidata a ben 5 Emmy Awards, ha come protagoniste Elena Richardson e Mia Warren, interpretate rispettivamente da Reese Whiterspoon (Big Little Lies) e da Kerry Washington (Scandal).

Entrambe mamme, Elena e Mia affrontano la vita in modo decisamente differente. La prima è una giornalista con quattro figli ed un marito che ama, la cui vita sembra in apparenza perfetta. La seconda, invece, è un’artista e cameriera part-time, che arriva in città con la figlia Pearl, studentessa modello nonché una poetessa che mostra delle doti decisamente promettenti.

Spoiler finale

Con l’ingresso nelle loro vite di Mia e Pearl, in Tanti piccoli fuochi tutto cambia per Elena e la sua famiglia. Le due madri, in primis, sviluppano un rapporto fatto di numerosi alti e bassi, che rischia di precipitare definitivamente quando il personaggio interpretato da Reese Whiterspoon inizia ad indagare sull’amica. La protagonista, infatti, è convinta che sia lei che la figlia tentino di nascondere dei segreti relativi al loro passato. Infine, la giovane Pearl inizia ad approfondire la conoscenza di Moody, il figlio più piccolo di Elena.

Tanti piccoli fuochi La scintilla, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Tanti piccoli fuochi, serie tv al via su Sky Atlantic lunedì 9 marzo.