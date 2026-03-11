La programmazione di stasera in TV, giovedì 12 marzo 2026, si presenta ricca di appuntamenti imperdibili, con una sfida aperta tra la grande fiction italiana, il cinema d’azione hollywoodiano e l’approfondimento giornalistico. Che siate amanti delle storie di provincia, dei thriller mozzafiato o della cronaca in diretta, il palinsesto odierno offre soluzioni per ogni tipo di spettatore, sia sul digitale terrestre che sulle piattaforme satellitari.

Su Rai 1 l’attenzione è tutta per il ritorno di Don Matteo, una delle serie più longeve e amate della televisione italiana, capace di unire generazioni diverse davanti allo schermo. Di contro, Mediaset punta sulla serialità internazionale con Forbidden Fruit su Canale 5 e sul grande cinema di Tom Cruise con l’ultimo capitolo di Mission: Impossible su Italia 1.

Stasera in TV giovedì 12 marzo 2026: Rai

Le reti Rai offrono una serata variegata che spazia dalla fiction di culto all’approfondimento culturale:

Rai 1 – Don Matteo (21:30 – 23:40) – La quindicesima stagione continua a regalare emozioni e gialli da risolvere tra le strade di Spoleto. Un mix perfetto di commedia, spiritualità e indagini.

– (21:30 – 23:40) – La quindicesima stagione continua a regalare emozioni e gialli da risolvere tra le strade di Spoleto. Un mix perfetto di commedia, spiritualità e indagini. Rai 2 – Ore 14 Sera (21:20 – 00:30) – Milo Infante conduce la versione serale del suo celebre programma, analizzando i casi di cronaca più scottanti e misteriosi degli ultimi giorni con ospiti e inviati.

– (21:20 – 00:30) – Milo Infante conduce la versione serale del suo celebre programma, analizzando i casi di cronaca più scottanti e misteriosi degli ultimi giorni con ospiti e inviati. Rai 3 – Splendida Cornice (21:20 – 23:30) – Geppi Cucciari torna con il suo varietà culturale, tra ironia, interviste a personaggi del mondo dell’arte e performance dal vivo mai banali.

– (21:20 – 23:30) – Geppi Cucciari torna con il suo varietà culturale, tra ironia, interviste a personaggi del mondo dell’arte e performance dal vivo mai banali. Rai 4 – S.W.A.T. (21:20) – Proseguono le adrenaliniche missioni della squadra d’élite della polizia di Los Angeles guidata da Hondo.

– (21:20) – Proseguono le adrenaliniche missioni della squadra d’élite della polizia di Los Angeles guidata da Hondo. Rai Movie – Sicario (21:10 – 23:15) – Un thriller magistrale diretto da Denis Villeneuve. Un’agente dell’FBI viene arruolata in una task force governativa per combattere i cartelli della droga al confine tra USA e Messico.

– (21:10 – 23:15) – Un thriller magistrale diretto da Denis Villeneuve. Un’agente dell’FBI viene arruolata in una task force governativa per combattere i cartelli della droga al confine tra USA e Messico. Rai 5 – Pupi Avati. Che cinema la vita! (21:23) – Un documentario omaggio alla carriera e alla poetica del grande regista bolognese, raccontato attraverso aneddoti e clip dei suoi film più famosi.

Programmi Mediaset, La7, TV8 e Nove

Sulle altre reti generaliste spiccano l’informazione politica e il grande intrattenimento sportivo:

Canale 5 – Forbidden Fruit (21:21 – 22:57) – La soap turca continua a conquistare il pubblico con i suoi intrighi, tradimenti e la costante lotta per il potere e il successo sociale.

– (21:21 – 22:57) – La soap turca continua a conquistare il pubblico con i suoi intrighi, tradimenti e la costante lotta per il potere e il successo sociale. Italia 1 – Mission: Impossible – Dead Reckoning (21:27 – 00:49) – Ethan Hunt affronta la sua missione più pericolosa: rintracciare un’arma terrificante che minaccia l’umanità prima che cada nelle mani sbagliate.

– (21:27 – 00:49) – Ethan Hunt affronta la sua missione più pericolosa: rintracciare un’arma terrificante che minaccia l’umanità prima che cada nelle mani sbagliate. Rete 4 – Dritto e Rovescio (21:30 – 00:50) – Paolo Del Debbio approfondisce i temi dell’agenda politica italiana ed economica, dando voce ai cittadini e ai rappresentanti delle istituzioni.

– (21:30 – 00:50) – Paolo Del Debbio approfondisce i temi dell’agenda politica italiana ed economica, dando voce ai cittadini e ai rappresentanti delle istituzioni. TV8 – Nottingham Forest – Midtjylland (21:00) – Calcio internazionale con la UEFA Conference League: una sfida decisiva per il cammino europeo dei due club.

– (21:00) – Calcio internazionale con la UEFA Conference League: una sfida decisiva per il cammino europeo dei due club. La7 – Piazzapulita (21:15 – 01:00) – Corrado Formigli conduce l’approfondimento di prima serata con reportage esclusivi e dibattiti sui grandi temi dell’attualità nazionale e internazionale.

– (21:15 – 01:00) – Corrado Formigli conduce l’approfondimento di prima serata con reportage esclusivi e dibattiti sui grandi temi dell’attualità nazionale e internazionale. Nove – Only Fun – Comico Show (21:30) – Elettra Lamborghini e i PanPers presentano una carrellata di comici pronti a sfidarsi a colpi di battute e sketch esilaranti.

Digitale terrestre: film e programmi

Per chi cerca pellicole di genere, il digitale terrestre offre stasera alcuni titoli cult:

Iris – Beverly Hills Cop II (21:16 – 23:27) – Eddie Murphy torna nei panni di Axel Foley per risolvere un nuovo caso a Los Angeles tra risate e azione frenetica.

– (21:16 – 23:27) – Eddie Murphy torna nei panni di Axel Foley per risolvere un nuovo caso a Los Angeles tra risate e azione frenetica. LA7 Cinema – Le regole della casa del sidro (21:15 – 23:35) – Un film emozionante tratto dal romanzo di John Irving, con Michael Caine e Tobey Maguire, vincitore di due premi Oscar.

– (21:15 – 23:35) – Un film emozionante tratto dal romanzo di John Irving, con Michael Caine e Tobey Maguire, vincitore di due premi Oscar. Canale 20 – Tornare a vincere (21:11) – Ben Affleck interpreta un ex campione di basket che cerca la redenzione allenando la squadra del suo vecchio liceo mentre lotta contro i suoi demoni personali.

– (21:11) – Ben Affleck interpreta un ex campione di basket che cerca la redenzione allenando la squadra del suo vecchio liceo mentre lotta contro i suoi demoni personali. Mediaset 27 – Greystoke: The Legend of Tarzan (21:10) – Una versione epica e realistica del mito di Tarzan, focalizzata sul conflitto tra natura e civiltà.

– (21:10) – Una versione epica e realistica del mito di Tarzan, focalizzata sul conflitto tra natura e civiltà. Real Time – Vite al limite (21:30) – Storie di trasformazione e coraggio per persone che decidono di riprendere in mano la propria salute affrontando l’obesità grave.

Canali documentari e lifestyle

Spazio alla scienza, alla storia e alla natura con una vasta offerta documentaristica:

DMAX – 72 animali pericolosi con Barbascura X (21:40) – Lo YouTuber e divulgatore scientifico ci guida con ironia alla scoperta delle creature più letali del pianeta.

– (21:40) – Lo YouTuber e divulgatore scientifico ci guida con ironia alla scoperta delle creature più letali del pianeta. Rai Storia – A.C.D.C. La grande corsa dei carri (21:10) – Un tuffo nell’antichità per scoprire i segreti e i pericoli delle competizioni più amate nell’antica Roma.

– (21:10) – Un tuffo nell’antichità per scoprire i segreti e i pericoli delle competizioni più amate nell’antica Roma. Focus – Freedom – Oltre il confine (21:21) – Roberto Giacobbo ci accompagna in un nuovo viaggio tra misteri della storia, scoperte archeologiche e meraviglie tecnologiche.

Programmi Sky (serie e intrattenimento)

L’offerta Sky punta sulla qualità cinematografica delle sue serie originali e sui grandi show:

Sky Uno HD – Pechino Express: L’estremo oriente (21:15) – Costantino della Gherardesca guida i viaggiatori in una nuova tappa mozzafiato tra prove estenuanti e scoperte culturali.

– (21:15) – Costantino della Gherardesca guida i viaggiatori in una nuova tappa mozzafiato tra prove estenuanti e scoperte culturali. Sky Atlantic HD – M – Il figlio del secolo (21:15) – La serie tratta dal romanzo di Antonio Scurati prosegue il suo racconto crudo e storicamente accurato sull’ascesa del fascismo in Italia.

– (21:15) – La serie tratta dal romanzo di Antonio Scurati prosegue il suo racconto crudo e storicamente accurato sull’ascesa del fascismo in Italia. Sky Serie HD – The Pitt (21:15) – Un nuovo medical drama che segue le vicende umane e professionali del personale di un ospedale di Pittsburgh.

– (21:15) – Un nuovo medical drama che segue le vicende umane e professionali del personale di un ospedale di Pittsburgh. Sky Arte HD – Grandi maestri (21:15) – Un approfondimento dedicato alla vita e alle opere dei geni che hanno cambiato la storia dell’arte mondiale.

I film su Sky giovedì 12 marzo 2026

Su Sky Cinema, la scelta varia dalle prime visioni ai grandi successi d’animazione: