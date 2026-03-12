La programmazione di stasera in TV, venerdì 13 marzo 2026, offre una sfida avvincente tra i giganti del piccolo schermo. Le reti ammiraglie propongono una varietà incredibile di generi. Si spazia dai talent show musicali alle serie crime di successo, passando per il grande cinema hollywoodiano. Gli spettatori possono scegliere tra l’intrattenimento leggero delle reti Rai e Mediaset o i contenuti d’autore delle piattaforme satellitari.
Su Rai 1 l’attesa è tutta per le nuove voci del Paese. La musica diventa protagonista assoluta con le audizioni al buio di uno show molto amato. Contemporaneamente, le altre reti rispondono con approfondimenti giornalistici e serie TV internazionali di alto livello. La serata di questo venerdì promette di accontentare ogni tipo di pubblico, dai più piccoli ai cinefili più esigenti.
Stasera in TV venerdì 13 marzo 2026: Rai
La TV di Stato punta forte sulla varietà dei contenuti nelle sue prime serate:
- Rai 1 – The Voice Generations – Blind Auditions (21:30) – Antonella Clerici conduce la nuova sfida musicale. Famiglie e gruppi di diverse generazioni si esibiscono davanti ai coach per conquistare un posto nel team.
- Rai 2 – Delitti in Paradiso (21:20) – La serie crime ambientata ai Caraibi torna con nuovi enigmi. L’ispettore Neville Parker deve risolvere un caso complesso sotto il sole di Saint Marie.
- Rai 3 – La Pelle Del Mondo – “Guarire” (21:25) – Un programma di approfondimento che esplora il tema della salute e del benessere collettivo attraverso storie toccanti.
- Rai 4 – Hitman – L’assassino (21:20) – Timothy Olyphant interpreta l’agente 47 in questo action adrenalinico tratto dal celebre videogioco.
- Rai Movie – Togo – Una grande amicizia (21:10) – Willem Dafoe è il protagonista di questa emozionante storia vera ambientata tra i ghiacci dell’Alaska.
- Rai Premium – Imma Tataranni – Sostituto procuratore (21:20) – Vanessa Scalera torna nei panni dell’investigatrice più eccentrica di Matera con le repliche delle stagioni di successo.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Le reti private rispondono con un mix di informazione graffiante e grande spettacolo:
- Canale 5 – Io sono Farah (21:21) – La nuova serie TV drammatica continua a esplorare le vicende di una donna determinata a cambiare il proprio destino.
- Italia 1 – Aquaman (21:28) – Jason Momoa interpreta il re di Atlantide in un’avventura visivamente spettacolare tra terra e oceano.
- Rete 4 – Quarto grado (21:33) – Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i casi di cronaca nera più discussi d’Italia.
- La7 – Propaganda Live (21:15) – Diego Bianchi e la sua squadra analizzano l’attualità politica con satira e reportage originali.
- TV8 – MasterChef Italia (21:30) – La competizione culinaria entra nel vivo. I giudici valutano le creazioni degli aspiranti chef in prove sempre più dure.
- Nove – Fratelli di Crozza (21:30) – Maurizio Crozza torna con le sue maschere esilaranti per raccontare i vizi e le virtù della politica italiana.
Altri canali del digitale terrestre: film, serie e programmi
L’offerta del digitale terrestre propone titoli di grande richiamo per tutti i gusti:
- Canale 20 – Survivor (21:10) – Pierce Brosnan e Milla Jovovich in un thriller ad alta tensione tra intrighi internazionali e attentati.
- Iris – Gli spietati (21:14) – Clint Eastwood dirige e interpreta un capolavoro del genere western, vincitore di quattro premi Oscar.
- Cielo – I fiumi di porpora (21:20) – Jean Reno è il protagonista di questo thriller francese cupo e misterioso.
- La 5 – Sapori e dissapori (21:24) – Catherine Zeta-Jones in una commedia romantica ambientata nel mondo dell’alta cucina.
- Cine 34 – I pompieri (21:00) – Un classico della comicità italiana con un cast stellare guidato da Paolo Villaggio e Lino Banfi.
I film di questa serata in TV – venerdì 13 marzo 2026
La serata televisiva offre una selezione cinematografica di altissimo livello. Chi ama l’azione può puntare su Aquaman su Italia 1 o Survivor sul canale 20. Se preferite i classici intramontabili, Gli spietati su Iris rappresenta una scelta sicura. Per una serata all’insegna del mistero, I fiumi di porpora garantisce brividi e colpi di scena.
Non mancano le proposte per le famiglie, come Togo su Rai Movie. Gli amanti della commedia possono invece optare per I pompieri o Sapori e dissapori. La varietà dei film in onda permette di costruire il proprio cinema personale direttamente dal divano di casa.
Programmi Sky: serie, intrattenimento e documentari
Le piattaforme Sky arricchiscono il venerdì sera con produzioni originali e grandi documentari:
- Sky Uno HD – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:15) – Lo chef riprende il suo viaggio alla ricerca del miglior ristorante in una nuova località italiana.
- Sky Atlantic HD – Avvocato Ligas (21:15) – Prosegue la serie legale italiana che segue i casi di un avvocato geniale e tormentato.
- Sky Arte HD – Hans Zimmer – Il Ribelle Di Hollywood (21:15) – Un documentario imperdibile sulla vita e le opere del compositore di colonne sonore più famoso al mondo.
- Sky Crime – Delitti a circuito chiuso (21:05) – L’analisi dei crimini risolti grazie all’uso delle tecnologie di videosorveglianza.
I film su Sky venerdì 13 marzo 2026
Ecco le proposte cinematografiche di Sky per la prima serata:
- Sky Cinema Uno HD – Black Site – La tana del lupo (21:15) – Un action thriller teso ambientato in una prigione segreta della CIA.
- Sky Cinema Collection HD – Spider-Man: No Way Home (21:15) – Il capitolo più epico della saga di Tom Holland con il ritorno di volti storici.
- Sky Cinema Family HD – Shrek (21:00) – L’orco più simpatico del cinema torna per divertire grandi e piccini.
- Sky Cinema Action HD – Killing Season (21:00) – Robert De Niro e John Travolta si sfidano in una caccia all’uomo senza esclusione di colpi.
- Sky Cinema Romance HD – It Ends with Us – Siamo noi a dire basta (21:00) – L’adattamento del bestseller di Colleen Hoover emoziona il pubblico con una storia d’amore intensa.