La programmazione di stasera in TV, venerdì 13 marzo 2026, offre una sfida avvincente tra i giganti del piccolo schermo. Le reti ammiraglie propongono una varietà incredibile di generi. Si spazia dai talent show musicali alle serie crime di successo, passando per il grande cinema hollywoodiano. Gli spettatori possono scegliere tra l’intrattenimento leggero delle reti Rai e Mediaset o i contenuti d’autore delle piattaforme satellitari.

Su Rai 1 l’attesa è tutta per le nuove voci del Paese. La musica diventa protagonista assoluta con le audizioni al buio di uno show molto amato. Contemporaneamente, le altre reti rispondono con approfondimenti giornalistici e serie TV internazionali di alto livello. La serata di questo venerdì promette di accontentare ogni tipo di pubblico, dai più piccoli ai cinefili più esigenti.

Stasera in TV venerdì 13 marzo 2026: Rai

La TV di Stato punta forte sulla varietà dei contenuti nelle sue prime serate:

  • Rai 1The Voice Generations – Blind Auditions (21:30) – Antonella Clerici conduce la nuova sfida musicale. Famiglie e gruppi di diverse generazioni si esibiscono davanti ai coach per conquistare un posto nel team.
  • Rai 2Delitti in Paradiso (21:20) – La serie crime ambientata ai Caraibi torna con nuovi enigmi. L’ispettore Neville Parker deve risolvere un caso complesso sotto il sole di Saint Marie.
  • Rai 3La Pelle Del Mondo – “Guarire” (21:25) – Un programma di approfondimento che esplora il tema della salute e del benessere collettivo attraverso storie toccanti.
  • Rai 4Hitman – L’assassino (21:20) – Timothy Olyphant interpreta l’agente 47 in questo action adrenalinico tratto dal celebre videogioco.
  • Rai MovieTogo – Una grande amicizia (21:10) – Willem Dafoe è il protagonista di questa emozionante storia vera ambientata tra i ghiacci dell’Alaska.
  • Rai PremiumImma Tataranni – Sostituto procuratore (21:20) – Vanessa Scalera torna nei panni dell’investigatrice più eccentrica di Matera con le repliche delle stagioni di successo.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le reti private rispondono con un mix di informazione graffiante e grande spettacolo:

  • Canale 5Io sono Farah (21:21) – La nuova serie TV drammatica continua a esplorare le vicende di una donna determinata a cambiare il proprio destino.
  • Italia 1Aquaman (21:28) – Jason Momoa interpreta il re di Atlantide in un’avventura visivamente spettacolare tra terra e oceano.
  • Rete 4Quarto grado (21:33) – Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero analizzano i casi di cronaca nera più discussi d’Italia.
  • La7Propaganda Live (21:15) – Diego Bianchi e la sua squadra analizzano l’attualità politica con satira e reportage originali.
  • TV8MasterChef Italia (21:30) – La competizione culinaria entra nel vivo. I giudici valutano le creazioni degli aspiranti chef in prove sempre più dure.
  • NoveFratelli di Crozza (21:30) – Maurizio Crozza torna con le sue maschere esilaranti per raccontare i vizi e le virtù della politica italiana.

Altri canali del digitale terrestre: film, serie e programmi

L’offerta del digitale terrestre propone titoli di grande richiamo per tutti i gusti:

  • Canale 20Survivor (21:10) – Pierce Brosnan e Milla Jovovich in un thriller ad alta tensione tra intrighi internazionali e attentati.
  • IrisGli spietati (21:14) – Clint Eastwood dirige e interpreta un capolavoro del genere western, vincitore di quattro premi Oscar.
  • CieloI fiumi di porpora (21:20) – Jean Reno è il protagonista di questo thriller francese cupo e misterioso.
  • La 5Sapori e dissapori (21:24) – Catherine Zeta-Jones in una commedia romantica ambientata nel mondo dell’alta cucina.
  • Cine 34I pompieri (21:00) – Un classico della comicità italiana con un cast stellare guidato da Paolo Villaggio e Lino Banfi.

I film di questa serata in TV – venerdì 13 marzo 2026

La serata televisiva offre una selezione cinematografica di altissimo livello. Chi ama l’azione può puntare su Aquaman su Italia 1 o Survivor sul canale 20. Se preferite i classici intramontabili, Gli spietati su Iris rappresenta una scelta sicura. Per una serata all’insegna del mistero, I fiumi di porpora garantisce brividi e colpi di scena.

Non mancano le proposte per le famiglie, come Togo su Rai Movie. Gli amanti della commedia possono invece optare per I pompieri o Sapori e dissapori. La varietà dei film in onda permette di costruire il proprio cinema personale direttamente dal divano di casa.

Programmi Sky: serie, intrattenimento e documentari

Le piattaforme Sky arricchiscono il venerdì sera con produzioni originali e grandi documentari:

  • Sky Uno HDAlessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:15) – Lo chef riprende il suo viaggio alla ricerca del miglior ristorante in una nuova località italiana.
  • Sky Atlantic HDAvvocato Ligas (21:15) – Prosegue la serie legale italiana che segue i casi di un avvocato geniale e tormentato.
  • Sky Arte HDHans Zimmer – Il Ribelle Di Hollywood (21:15) – Un documentario imperdibile sulla vita e le opere del compositore di colonne sonore più famoso al mondo.
  • Sky CrimeDelitti a circuito chiuso (21:05) – L’analisi dei crimini risolti grazie all’uso delle tecnologie di videosorveglianza.

I film su Sky venerdì 13 marzo 2026

Ecco le proposte cinematografiche di Sky per la prima serata:

  • Sky Cinema Uno HDBlack Site – La tana del lupo (21:15) – Un action thriller teso ambientato in una prigione segreta della CIA.
  • Sky Cinema Collection HDSpider-Man: No Way Home (21:15) – Il capitolo più epico della saga di Tom Holland con il ritorno di volti storici.
  • Sky Cinema Family HDShrek (21:00) – L’orco più simpatico del cinema torna per divertire grandi e piccini.
  • Sky Cinema Action HDKilling Season (21:00) – Robert De Niro e John Travolta si sfidano in una caccia all’uomo senza esclusione di colpi.
  • Sky Cinema Romance HDIt Ends with Us – Siamo noi a dire basta (21:00) – L’adattamento del bestseller di Colleen Hoover emoziona il pubblico con una storia d’amore intensa.

