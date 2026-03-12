Su Amazon Prime Video ha debuttato la serie tv intitolata Scarpetta. La produzione si concentra sulla storia di Kay Scarpetta, medico legale che ha il volto di Nicole Kidman.

Scarpetta serie tv, regista e dove è girata

Ideata da Liz Sarnoff, la serie è realizzata da numerose società di produzione, fra cui Blumhouse Television, Amazon MGM Studios e la Comet Pictures. Un’azienda, quest’ultima, che appartiene a Jamie Lee Curtis, nota attrice vincitrice di un Premio Oscar e due Golden Globe e che fa parte anche del cast di attori.

La trama, ispirata ai romanzi scritti da Patricia Cornwell, si incentra sulle vicende umane e professionali di Kay Scarpetta. Si tratta di un noto medico legale che, nella serie tv di Amazon Prime Video, ha il volto di Nicole Kidman.

La prima stagione è composta da otto episodi, dalla durata di circa 45-55 minuti ciascuno. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, concentrandosi soprattutto a Nashville, capitale del Tennessee.

Scarpetta serie tv, la trama

La trama della serie tv prende il via nel momento in cui Kay ed il marito Benton Wesley, un agente dell’FBI, fanno il ritorno nella loro città d’origine. Qui, la protagonista prosegue il proprio lavoro di medico legale, che si rivela, ben presto, essere fondamentale per risolvere un caso investigativo aperto da anni.

Kay Scarpetta, infatti, effettua gli accertamenti su un cadavere. La vittima, una donna che viveva da sola, è stata uccisa ed il suo corpo privo di vita presenta dei chiari segni di tortura, che sono identici a quelli di un caso di cui la protagonista si era già occupata trent’anni prima, agli inizi della sua carriera.

Spoiler finale

In un alternanza fra presente e passato, Scarpetta e gli investigatori hanno la possibilità di bloccare, una volta per tutte, il serial killer che è tornato ad operare dopo un lungo periodo di stop. La protagonista, oltre che sul lavoro, è impegnata anche sul versante personale: deve fronteggiare la sorella Dorothy, che ha un carattere decisamente molto forte, e gestire la nipote Lucy, che vive insieme a lei e che sta attraversando un momento personale molto complesso.

Scarpetta serie tv, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Scarpetta.