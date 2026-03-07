Venerdì 6 marzo è andata in onda la prima puntata di The Voice Generations 2026 e di seguito vi sveliamo cosa è successo. Il format, giunto alla seconda edizione, è andato in onda su Rai 1.

The Voice Generations 2026 prima puntata, al via le Blind Auditions

Al timone di The Voice Generations 2026 c’è Antonella Clerici, affiancata dai giudici Nek, Arisa, Loredana Bertè e Clementino con Rocco Hunt, ovvero i medesimi coach di The Voice Senior e The Voice of Kids.

Non cambia il meccanismo di funzionamento della trasmissione: partecipano, in qualità di concorrenti, dei gruppi composti da almeno due artisti appartenenti a diverse generazioni, uniti dalla passione per la musica o da vincoli di parentela.

La puntata del 6 marzo è stata occupata dalle Blind Auditions. Vero e proprio elemento simbolico dello show, consiste in delle audizioni al buio. Gli artisti si esibiscono ed i giudici li devono valutare girati di spalle, senza dunque vedere in faccia coloro che stanno cantando.

Le esibizioni dell’esordio

Nella prima puntata di The Voice Generations 2026 sono ben tre i concorrenti entrati a far parte della squadra di Clementino e Rocco Hunt. In primis ci sono Flora ed Antonio, che hanno intonato La cura per me di Giorgia. Gabriele e Luisa, invece, hanno convinto tutti i quattro giudici con You’re the One That I Want di John Travolta ed Olivia Newton-John. I due rapper, infine, sono stati gli unici ad aver dato una chance a Marco ed Enrico, che hanno presentato Sandokan di Oliver Onions.

Arisa, poi, ha accolto nella propria compagine Ilaria con Solomiia (che ha appena 10 anni) e Gennaro con Mariagrazia. Le prime due hanno cantato Supereroi di Mr. Rain, i secondi hanno puntato su Tango di Tananai. Il coach Nek, invece, si è assicurato le prestazioni di Matilde e Sara, che hanno convinto con Killing Me Softly with His Song di Fugees, e di Alberto, Cristina, Sebastiano e Sonia, in gara con Buonasera signorina di Fred Buscaglione.

Infine, due concorrenti assoldati anche da Loredana Bertè. Si tratta di Liliana con Francesco, in gara con Sally di Vasco Rossi, ed Ester, Miriam e Simone, autori della cover di Pensieri e parole di Lucio Battisti.

The Voice Generations 2026 prima puntata, gli ascolti

La prima puntata di The Voice Generations 2026, in onda il 6 marzo eccezionalmente a partire dalle ore 22:00, ha tenuto compagnia a poco meno di 2 milioni e 600 mila telespettatori, con una share del 18,7%. Si tratta di un dato notevolmente più basso rispetto all’esordio della prima edizione, che nel 2024 aveva intrattenuto circa 3 milioni e mezzo di spettatori, con il 22,14% di share.