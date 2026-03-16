La soap italiana Il Paradiso delle Signore prosegue la sua corsa su Rai 1 alle 16:10, portando sul piccolo schermo nuovi e avvincenti intrecci negli episodi previsti dal 16 al 20 marzo 2026. La narrazione si concentra su tensioni familiari经 e colpi di scena inaspettati che scuotono le fondamenta del grande magazzino milanese. Durante questa settimana, il racconto coinvolge attivamente personaggi come Matteo, Odile, Umberto e Rosa. Le vicende si intrecciano anche con le vite di Irene, Johnny, Ciro e Concetta, senza dimenticare Marina e i potenti Marchesi. Gli spettatori assistono a un susseguirsi di sospetti, dichiarazioni d’amore improvvise e rivelazioni sconvolgenti che cambiano gli equilibri tra i protagonisti.

Lunedì 16 marzo – Il Paradiso delle Signore 16–20 marzo 2026

Irene ritrova finalmente la serenità dopo aver fatto pace con Cesare. Ora la giovane sogna un matrimonio perfetto nei minimi dettagli, mentre Johnny osserva la situazione con amarezza e sceglie di fare un passo indietro per non soffrire ulteriormente. Nel frattempo, in Caffetteria, Ciro esprime grande apprezzamento per le doti culinarie di Ivana. Tuttavia, l’eccessiva intraprendenza della nuova cuoca irrita profondamente Concetta, che percepisce un’invasione di campo nel suo regno domestico e lavorativo. Parallelamente, Matteo riflette sulle modalità con cui Greta ed Ettore hanno ottenuto informazioni riservate sul suo viaggio a Londra. Il giovane confida a Umberto un nuovo e pesante sospetto, cercando poi un confronto diretto con Odile. Il suo tentativo, però, fallisce quando Ettore interviene prontamente per bloccare ogni dialogo.

Martedì 17 marzo

Umberto agisce d’astuzia e chiede a Rosa di intervistarlo ufficialmente. Il Commendatore mira a chiarire la propria posizione riguardo al discusso finanziamento della Banca Guarnieri, cercando di ripulire la sua immagine pubblica. Intanto Mimmo rientra da Firenze e condivide le sue preoccupazioni con Concetta: il comportamento di Agata gli appare decisamente strano e fuori dal comune. Al Paradiso, le Veneri discutono animatamente dell’ultimo abito nude-look ideato dallo stilista Botteri. Il capo sembra fin troppo audace e trasparente per la timida Delia, creando imbarazzo nel magazzino. La giornata culmina con uno scontro tra Odile e Matteo: dopo aver letto l’articolo sullo zio, la ragazza pretende spiegazioni, ma riceve invece una confessione inaspettata sui sentimenti che il giovane prova per lei.

Mercoledì 18 marzo – Il Paradiso delle Signore 16–20 marzo 2026

Le parole di Mimmo turbano profondamente Concetta, la quale decide di chiamare immediatamente Agata. Nonostante la telefonata, i dubbi rimangono e la donna organizza una partenza improvvisa per Firenze insieme a Ciro. Nel frattempo, Johnny riceve una proposta dolorosa proprio da Cesare: il futuro sposo gli chiede di suonare durante il ricevimento nuziale, infliggendo un altro colpo al cuore del magazziniere. Grazie alle conoscenze di Ivana, Ciro ottiene un colloquio con un influente monsignore, il quale mostra un vivo interesse per le attività del Gran Caffè. Odile, colpita dall’articolo su Umberto, trova finalmente il coraggio di avvicinare Rosa per scoprire la verità nascosta dietro le apparenze. La giovane decide poi di far visita allo zio, mentre i Marchesi continuano a tessere la loro tela per allontanare definitivamente la contessina dall’influenza di Guarnieri.

Giovedì 19 marzo

Un banale errore di Fulvio rovina accidentalmente la preziosa biancheria di Caterina. Questo incidente, però, ispira Valeria, la quale suggerisce a Delia un’idea brillante per modificare l’abito nude-look e renderlo meno scandaloso. Ciro rientra dall’incontro con il monsignore con un entusiasmo contagioso, ma una notizia improvvisa rovina l’umore di Concetta e gela l’atmosfera familiare. Johnny si confida con Barbara, rivelando quanto sia pesante mantenere la promessa di fedeltà fatta a Irene mentre il suo cuore soffre. La situazione sentimentale esplode anche per Matteo: il ragazzo decide di interrompere definitivamente la relazione con Marina. Tuttavia, la donna lo ferma fornendogli una notizia sconvolgente che cambia ogni prospettiva. Infine, Rosa consegna a Umberto un documento esplosivo che minaccia di distruggere la sua carriera.

Venerdì 20 marzo – Il Paradiso delle Signore 16–20 marzo 2026

L’ultima puntata della settimana vede Irene impegnata a coinvolgere Johnny nell’organizzazione di una sorpresa speciale per Cesare. Il magazziniere accetta a fatica, mentre riflette seriamente sulle scelte che riguardano il suo futuro a Milano. Tancredi informa Rosa che la situazione è ormai fuori controllo: diverse testate giornalistiche hanno ricevuto il documento compromettente riguardante Umberto. Dopo un durissimo confronto verbale, Odile prende una decisione drastica e comunica la sua intenzione di trasferirsi stabilmente dai Marchesi. Nel finale, Matteo affronta la sfida più grande della sua vita: la rivelazione di Marina su una possibile gravidanza lo costringe a guardare in faccia le proprie responsabilità, mettendo in discussione i suoi sogni di libertà.

Dove vederla

Il pubblico può seguire le vicende de Il Paradiso delle Signore ogni giorno su Rai 1 alle ore 16:10. Per chi non riesce a rispettare l’orario televisivo, la soap è disponibile in qualsiasi momento in streaming sulla piattaforma RaiPlay.