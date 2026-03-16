Stasera in TV, martedì 17 marzo 2026, la prima serata offre una programmazione eccezionale che spazia tra l’intrattenimento di qualità, le serie TV più attese e i grandi successi del cinema internazionale. Su Rai 1 debutta la nuova fiction Le libere donne, un racconto intenso e profondo, mentre su Canale 5 prosegue la lunghissima maratona del Grande Fratello Vip, dove le dinamiche tra i concorrenti diventano ogni giorno più tese. Gli appassionati di cinema possono contare su titoli iconici come Spider-Man, l’immortale Indiana Jones e l’Ultima Crociata e il grintoso Rocky III. Anche l’offerta Sky garantisce una varietà incredibile per soddisfare ogni tipologia di spettatore.

Stasera in TV martedì 17 marzo 2026: Rai

La rete ammiraglia Rai punta su una narrazione potente con Le libere donne. La trama segue le vicende di un gruppo di figure femminili che cercano la propria autodeterminazione in un contesto sociale complesso. Il cast, guidato da attrici di grande talento, regala interpretazioni cariche di pathos. Nel frattempo, Rai 2 propone Stasera a letto tardi, un format di intrattenimento leggero perfetto per chi cerca spensieratezza. Rai 3, invece, continua il suo impegno nell’inchiesta con FarWest, un programma che analizza le zone d’ombra della società contemporanea. Ecco il dettaglio completo:

Rai 1 – Le libere donne (21:30 – 22:35) – Serie TV

– (21:30 – 22:35) – Serie TV Rai 2 – Stasera a letto tardi (21:30 – 00:10) – Intrattenimento

– (21:30 – 00:10) – Intrattenimento Rai 3 – FarWest (21:20 – 00:00) – Intrattenimento

– (21:20 – 00:00) – Intrattenimento Rai 4 – River Wild (21:18 – 22:50) – Film

– (21:18 – 22:50) – Film Rai 5 – Palazzina Laf (21:22 – 23:03) – Film

– (21:22 – 23:03) – Film Rai Movie – Amici di letto (21:10 – 23:00) – Film

– (21:10 – 23:00) – Film Rai Premium – Candice Renoir (21:20 – 22:15) – Serie TV

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Sulle reti Mediaset, la sfida per l’audience è apertissima. Canale 5 punta tutto sul Grande Fratello Vip, affidandosi al carisma del conduttore e alle storie personali dei famosi rinchiusi nella casa. Italia 1 risponde con l’azione pura di Spider-Man, il primo capitolo della saga di Sam Raimi dove Peter Parker scopre i suoi incredibili poteri dopo il morso di un ragno geneticamente modificato. Per chi predilige l’approfondimento politico, La7 schiera DiMartedì, con analisi puntuali sui fatti caldi della settimana. Infine, il Nove ospita Cash or Trash – La notte dei tesori, dove Paolo Conticini guida i mercanti alla ricerca dell’affare perfetto tra oggetti d’antiquariato e modernariato.

Rete 4 – È sempre Cartabianca (21:34 – 00:57) – Informazione

– (21:34 – 00:57) – Informazione Canale 5 – Grande Fratello Vip (21:20 – 01:07) – Intrattenimento

– (21:20 – 01:07) – Intrattenimento Italia 1 – Spider-Man (21:31 – 23:59) – Film

– (21:31 – 23:59) – Film La7 – DiMartedì (21:15 – 01:00) – Informazione

– (21:15 – 01:00) – Informazione TV8 – Italia’s Got Talent (21:30 – 23:15) – Intrattenimento

– (21:30 – 23:15) – Intrattenimento Nove – Cash or Trash – La notte dei tesori (21:30 – 23:40) – Intrattenimento

Altri canali del digitale terrestre

L’offerta digitale si arricchisce di pellicole cult e appuntamenti sportivi di rilievo. Sul Canale 20, l’adrenalina è assicurata con Unstoppable – Fuori controllo, dove un treno impazzito minaccia di distruggere un’intera città. Mediaset 27 ripropone la magia dell’avventura con Indiana Jones e l’Ultima Crociata: l’archeologo più famoso del mondo cerca il Santo Graal insieme a suo padre, interpretato dal leggendario Sean Connery. Su Cielo, invece, lo sport prende il sopravvento con la sfida calcistica tra Sporting CP e FK Bodø/Glimt. Inoltre, La7 Cinema trasmette Rocky III, capitolo fondamentale in cui lo stallone italiano affronta il temibile Clubber Lang e stringe un’inaspettata alleanza con l’ex rivale Apollo Creed.

Canale 20 – Unstoppable – Fuori controllo (21:08 – 23:11) – Film

– (21:08 – 23:11) – Film Iris – Le colline bruciano (21:12 – 23:11) – Film

– (21:12 – 23:11) – Film Cielo – Sporting CP – FK Bodø/Glimt (21:30 – 23:40) – Sport

– (21:30 – 23:40) – Sport Mediaset 27 – Indiana Jones e l’Ultima Crociata (21:10 – 23:21) – Film

– (21:10 – 23:21) – Film TV2000 – I segreti di Big Stone Gap (21:05 – 22:50) – Film

– (21:05 – 22:50) – Film La7 Cinema – Rocky III (21:15 – 23:10) – Film

– (21:15 – 23:10) – Film La 5 – Collateral Beauty (21:20 – 23:20) – Film

– (21:20 – 23:20) – Film Real Time – Primo appuntamento (21:30 – 23:10) – Intrattenimento

– (21:30 – 23:10) – Intrattenimento Cine 34 – I peggiori giorni (21:00 – 23:22) – Film

– (21:00 – 23:22) – Film Giallo – Tom e Lola (21:10 – 22:15) – Serie TV

I film di questa sera in TV (martedì 17 marzo 2026)

Questa serata cinematografica soddisfa ogni palato. Oltre ai già citati blockbuster, spicca Collateral Beauty su La 5, un dramma toccante che esplora il senso della vita attraverso il dolore e la speranza. Per chi cerca una risata amara, Cine 34 presenta I peggiori giorni, una commedia corale che mette a nudo le ipocrisie umane durante le festività. Di seguito, i titoli da non perdere:

Spider-Man su Italia 1

su Italia 1 Unstoppable – Fuori controllo su Canale 20

su Canale 20 River Wild su Rai 4

su Rai 4 Le colline bruciano su Iris

su Iris Palazzina Laf su Rai 5

su Rai 5 Amici di letto su Rai Movie

su Rai Movie Indiana Jones e l’Ultima Crociata su Mediaset 27

su Mediaset 27 Rocky III su La7 Cinema

su La7 Cinema Collateral Beauty su La 5

su La 5 I peggiori giorni su Cine 34

Programmi Sky

Sky offre una programmazione esclusiva e variegata. Sky Uno HD punta sulla competizione tra albergatori con Bruno Barbieri – 4 Hotel, mentre Sky Atlantic HD trasmette la serie Avvocato Ligas, un legal drama dal ritmo serrato. Per gli amanti del mistero, Le indagini di Sister Boniface su Sky Investigation garantiscono colpi di scena inaspettati in un’ambientazione tipicamente British. Non mancano i documentari di pregio su Sky Arte e Sky Crime, dedicati rispettivamente alla cultura e ai fatti di cronaca più eclatanti.

Sky Uno HD – Bruno Barbieri – 4 Hotel (21:15 – 22:30)

– (21:15 – 22:30) Sky Atlantic HD – Avvocato Ligas (21:15 – 22:20)

– (21:15 – 22:20) Sky Serie HD – A Very Royal Scandal (21:15 – 22:20)

– (21:15 – 22:20) Sky Investigation HD – Le indagini di Sister Boniface (21:15 – 22:05)

– (21:15 – 22:05) Sky Arte HD – Palermo capitale del Mediterraneo (21:15 – 22:15)

I film su Sky martedì 17 marzo 2026

L’offerta cinematografica di Sky per questo martedì è davvero imponente. Lamborghini: The Man Behind the Legend racconta l’ascesa di Ferruccio Lamborghini, l’uomo che sfidò il mito di Enzo Ferrari per creare l’auto perfetta. Chi cerca un’emozione profonda può sintonizzarsi su Sky Cinema Due HD per Il postino, l’ultima commovente interpretazione di Massimo Troisi nel ruolo di Mario Ruoppolo. Per gli amanti dell’azione pura, Mission: Impossible – The Final Reckoning propone le imprese mozzafiato di Ethan Hunt. Infine, il dramma Mystic River offre una riflessione brutale sul passato che ritorna, grazie alla regia magistrale di Clint Eastwood e alle interpretazioni premiate di Sean Penn e Tim Robbins.