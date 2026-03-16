Guerrieri Le perfezioni provvisorie, trama, cast, finale, dove è girata

La serie Guerrieri – La regola dell’equilibrio prosegue con l’episodio “Le perfezioni provvisorie”, un capitolo fondamentale della saga in onda su Rai 1. La narrazione trae ispirazione dall’omonimo romanzo del celebre scrittore Gianrico Carofiglio, maestro del legal thriller italiano. Il protagonista carismatico è ancora una volta l’avvocato penalista Guido Guerrieri, a cui presta il volto un intenso Alessandro Gassmann. In questa nuova sfida, il legale si ritrova immerso in un caso estremamente complesso che muta rapidamente in un’indagine personale. La storia oscilla costantemente tra la ricerca della verità processuale e una profonda riflessione morale sulla natura umana. Durante lo sviluppo del racconto, l’avvocato affronta una scomparsa misteriosa che lo spinge ad abbandonare i panni classici del difensore per assumere un approccio investigativo quasi ossessivo.

Guerrieri: la trama dell’episodio Le perfezioni provvisorie

Sulla scrivania di Guerrieri giunge un fascicolo che scuote profondamente la sua etica professionale: Manuela, una giovane universitaria di vent’anni, scompare improvvisamente nel nulla dopo aver partecipato a una festa. La polizia brancola nel buio e le speranze di ritrovarla sembrano affievolirsi ogni ora che passa. Guido osserva la disperazione genuina dei genitori e sceglie di occuparsi personalmente della vicenda, superando i limiti del suo incarico formale. L’avvocato coinvolge la sua fidata squadra di lavoro per setacciare ogni angolo della vita della ragazza. Al suo fianco operano Consuelo, una praticante dalla determinazione incrollabile, e Toni, uno stagista dai modi eccentrici ma dall’intuito sorprendente.

Le ricerche del gruppo si focalizzano inizialmente sulla cerchia ristretta di contatti della giovane scomparsa. Guido interroga meticolosamente i genitori, scava nel passato dell’ex fidanzato tormentato dalla gelosia e analizza i rapporti professionali del datore di lavoro. Inoltre, l’attenzione cade sulla coinquilina e soprattutto sulla migliore amica della ragazza, Caterina. Quest’ultima appare come una figura affascinante, enigmatica e profondamente turbata, ma decide comunque di offrire il proprio aiuto a Guerrieri per fare luce sul mistero. Mentre Guido indaga nei meandri di una Bari notturna e segreta, affiorano contraddizioni e segreti inconfessabili che ribaltano l’immagine pubblica di Manuela. Il percorso investigativo conduce infine a una verità scioccante, capace di mettere a dura prova le certezze dell’avvocato.

Le indagini parallele di Guerrieri

Parallelamente al dramma della scomparsa di Manuela, Guerrieri gestisce un secondo caso giudiziario di estrema delicatezza istituzionale. Il magistrato Piero Larocca sembra infatti intrappolato in una subdola guerra interna alla magistratura locale. Alcuni poteri forti mirano chiaramente a ostacolare la sua prestigiosa nomina a presidente del tribunale di Bari, utilizzando ogni mezzo per screditarlo. Nello stesso tempo, l’investigatore Berardi conduce una ricerca accurata su una misteriosa associazione che opera nell’ombra. Questo gruppo di potere fa capo all’imprenditore locale Ghilardi e al suo braccio destro Stefano Corsano, un avvocato d’affari estremamente influente e senza scrupoli.

Le indagini rivelano che Corsano intrattiene una relazione clandestina con Annapaola, un dettaglio che complica ulteriormente l’intreccio sentimentale e professionale dei protagonisti. Questo legame segreto potrebbe rappresentare l’anello di congiunzione mancante tra gli interessi economici di Ghilardi e la carriera del magistrato Larocca. Guido Guerrieri deve quindi navigare tra intrighi politici e affari poco chiari, cercando di mantenere l’integrità morale in un ambiente dominato dal sospetto e dal tradimento.

Guerrieri: il cast dell’episodio Le perfezioni provvisorie

Il cast della fiction offre prestazioni attoriali di alto livello, capaci di dare profondità ai personaggi nati dalla penna di Carofiglio. La presenza scenica dei protagonisti garantisce un’immersione totale nel clima noir della serie:

Alessandro Gassmann interpreta l’inquieto e brillante avvocato Guido Guerrieri.

interpreta l’inquieto e brillante avvocato Guido Guerrieri. Consuelo agisce come la giovane e tenace praticante dello studio legale.

agisce come la giovane e tenace praticante dello studio legale. Toni ricopre il ruolo dello stagista stravagante ma indispensabile per le ricerche.

ricopre il ruolo dello stagista stravagante ma indispensabile per le ricerche. Caterina è l’amica enigmatica di Manuela che collabora strettamente con il protagonista.

Oltre agli attori principali, la produzione coinvolge numerosi caratteristi che interpretano i sospettati, i familiari e le figure istituzionali che popolano il tribunale di Bari, rendendo ogni scena realistica e vibrante.

Dove è girata la serie Guerrieri

La fiction trova la sua collocazione naturale nella splendida città di Bari, nel cuore della Puglia. Le riprese valorizzano i contrasti del capoluogo pugliese, spostandosi tra l’antico fascino del centro storico e la maestosità del lungomare. I registi scelgono con cura diversi quartieri urbani per riflettere lo stato d’animo dei protagonisti, trasformando la città in un vero e proprio personaggio aggiunto. Bari non funge solo da sfondo estetico, ma contribuisce in modo decisivo a creare quell’atmosfera intensa e veritiera che caratterizza ogni episodio delle indagini dell’avvocato Guerrieri.