Mancano pochi giorni al ritorno di Pio e Amedeo, protagonisti con lo spettacolo Stanno tutti invitati. Esso è proposte il 24, il 27 ed il 30 marzo presso la Chorus Life Arena di Bergamo.

Pio e Amedeo Stanno tutti invitati, un modo per celebrare i 25 anni di carriera

Pio e Amedeo, dunque, tornano con un grande show-evento pensato per festeggiare i 25 anni di carriera. Il duo comico arriva allo spettacolo Stanno tutti invitati al termine di un periodo decisamente fortunato dal punto di vista lavorativo.

Nelle scorse settimane, infatti, è uscito nei cinema la pellicola Oi Vita Mia, che ha ottenuto un ottimo riscontro al botteghino, con un incasso di circa 9 milioni di euro ed oltre un milione e 200 mila spettatori paganti.

Prima ancora hanno curato una tournée teatrale che li ha portati ad esibirsi su alcuni dei palchi più importanti del nostro paese, per un totale di 50 date, tutte sold out.

Gli ospiti

Sono decine gli ospiti che affiancano Pio e Amedeo durante Stanno tutti invitati. Per il mondo della musica, il duo dà il benvenuto al vincitore del Festival di Sanremo Sal Da Vinci, oltre che a Raf ed a Francesco Renga, in gara nell’ultima edizione della kermesse. Spazio, nel corso delle tre serate, ad artisti che hanno fatto la storia della musica nostrana, come Claudio Baglioni, i Pooh, Massimo Ranieri ed Umberto Tozzi. I conduttori, poi, dialogano con Gigi D’Alessio, Cristina D’Avena, Noemi, The Kolors, Nek, Annalisa e Michele Zarrillo.

Vari i protagonisti del mondo della televisione. Pio e Amedeo, nel Stanno tutti invitati, scherzano con Paolo Bonolis, Amadeus, Lino Banfi, Luca Argentero, Vanessa Incontrada, Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli. Da segnalare, infine, la partecipazione degli ex calciatori Nicola Ventola ed Antonio Cassano, oltre che del commentatore sportivo Lele Adani.

Pio e Amedeo Stanno tutti invitati, la messa in onda televisiva

Pio e Amedeo Stanno tutti invitati, oltre che nella Chorus Life Arena di Bergamo, è visibile, prossimamente, in televisione. La rete di riferimento è Canale 5, che già in passato ha proposto altri show guidati dai comici.

Nel 2021 e 2023, ad esempio, sono andate in onda due edizioni di Felicissima Sera, che hanno ottenuto ascolti positivi. La prima edizione, in particolare, ha chiuso con una media del 21,2% di share, con oltre 4 milioni di spettatori. La seconda stagione, invece, ha avuto un leggero calo, scendendo al 19,6% di share, con 2 milioni e 900 mila persone tenute incollate davanti alle tv.

Al momento, non è nota la data nella quale debutta Stanno tutti invitati sull’ammiraglia Mediaset.