Stasera in TV, sabato 21 marzo 2026, la sfida per il prime time si gioca tra i pesi massimi dell’intrattenimento. Su Rai 1 riflettori accesi sul grande ritorno di Canzonissima, lo show che celebra la storia della musica italiana. Su Canale 5 risponde Maria De Filippi con la nuova attesissima puntata del serale di Amici. Per chi cerca il grande cinema, l’offerta è vastissima: dall’animazione per famiglie di Cattivissimo me all’action adrenalinico di Bad Boys for Life, fino all’intramontabile eleganza di Agente 007 – Missione Goldfinger.
Stasera in TV sabato 21 marzo 2026: Rai
Oltre al debutto di Canzonissima, la Rai propone una serata all’insegna dell’informazione e della cultura. Rai 2 celebra i 50 anni del TG2 con uno speciale dedicato alla storia delle notizie, mentre Rai 3 prosegue il suo viaggio antropologico con La pelle del mondo. Per gli amanti del cinema d’azione, Rai Movie schiera il duo Will Smith e Martin Lawrence.
- Rai 1 – Canzonissima (21:30 – 00:15) – Intrattenimento
- Rai 2 – TG2 – 50 anni di notizie (21:00 – 21:55) – Informazione
- Rai 3 – La pelle del mondo – “Intelligenza” (21:30 – 23:40) – Cultura
- Rai 4 – Operation Napoleon (21:18 – 23:15) – Film
- Rai Movie – Bad Boys for Life (21:10 – 23:15) – Film
- Rai Premium – Don Matteo (21:20 – 23:15) – Serie TV
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Mediaset punta sulla varietà: la comicità leggendaria di Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4, il talento dei giovani di Amici su Canale 5 e il divertimento dei Minions su Italia 1. Su La7 torna l’approfondimento di Massimo Gramellini con In altre parole, mentre sul Nove si discute di attualità con Accordi & disaccordi.
- Rete 4 – Nati con la camicia (21:33 – 23:58) – Film
- Canale 5 – Amici di Maria De Filippi (21:20 – 01:00) – Talent Show
- Italia 1 – Cattivissimo me (21:28 – 23:27) – Film Animazione
- La7 – In altre parole (20:35 – 00:00) – Talk Show
- TV8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (20:35 – 21:50) – Cooking Show
- Nove – Accordi & disaccordi (21:30 – 00:00) – Talk Show
I film di questa sera in TV (sabato 21 marzo 2026)
Se preferite godervi una pellicola sul divano, ecco i titoli imperdibili selezionati tra i canali del digitale terrestre:
- Agente 007 – Missione Goldfinger (La7 Cinema): Il capitolo più iconico della saga di James Bond con Sean Connery.
- Cattivissimo me (Italia 1): Risate assicurate per grandi e piccini con Gru e i suoi Minions.
- Presunto innocente (Iris): Un thriller legale mozzafiato con Harrison Ford.
- L’aereo più pazzo del mondo (Mediaset 27): La commedia demenziale per eccellenza.
- L’insegnante viene a casa (Cine 34): Un classico della commedia sexy all’italiana con Edwige Fenech.
Programmi e Film su Sky sabato 21 marzo 2026
L’offerta Sky soddisfa ogni palato cinematografico, dal dramma storico alla commedia romantica. Su Sky Uno continua l’avventura di Pechino Express lungo la “Rotta del Dragone”. Per chi cerca emozioni forti, Sky Cinema Due propone il pluripremiato 12 anni schiavo.
- Sky Uno HD – Pechino Express (21:35 – 23:45) – Reality
- Sky Cinema Uno HD – Fidanzata in affitto (21:15) – Film Commedia
- Sky Cinema Due HD – 12 anni schiavo (21:15) – Film Drammatico
- Sky Cinema Collection HD – Il ciclone (21:15) – Film Commedia
- Sky Cinema Romance HD – Chocolat (21:15) – Film Sentimentale
- Sky Cinema Suspense HD – Kiss Kiss Bang Bang (21:15) – Film Noir
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