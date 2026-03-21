Stasera in tv sabato 21 marzo 2026
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Stasera in TV sabato 21 marzo 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
21 Marzo 2026 3 Minuti di lettura
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Stasera in TV, sabato 21 marzo 2026, la sfida per il prime time si gioca tra i pesi massimi dell’intrattenimento. Su Rai 1 riflettori accesi sul grande ritorno di Canzonissima, lo show che celebra la storia della musica italiana. Su Canale 5 risponde Maria De Filippi con la nuova attesissima puntata del serale di Amici. Per chi cerca il grande cinema, l’offerta è vastissima: dall’animazione per famiglie di Cattivissimo me all’action adrenalinico di Bad Boys for Life, fino all’intramontabile eleganza di Agente 007 – Missione Goldfinger.

Stasera in TV sabato 21 marzo 2026: Rai

Oltre al debutto di Canzonissima, la Rai propone una serata all’insegna dell’informazione e della cultura. Rai 2 celebra i 50 anni del TG2 con uno speciale dedicato alla storia delle notizie, mentre Rai 3 prosegue il suo viaggio antropologico con La pelle del mondo. Per gli amanti del cinema d’azione, Rai Movie schiera il duo Will Smith e Martin Lawrence.

  • Rai 1Canzonissima (21:30 – 00:15) – Intrattenimento
  • Rai 2TG2 – 50 anni di notizie (21:00 – 21:55) – Informazione
  • Rai 3La pelle del mondo – “Intelligenza” (21:30 – 23:40) – Cultura
  • Rai 4Operation Napoleon (21:18 – 23:15) – Film
  • Rai MovieBad Boys for Life (21:10 – 23:15) – Film
  • Rai PremiumDon Matteo (21:20 – 23:15) – Serie TV

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Mediaset punta sulla varietà: la comicità leggendaria di Bud Spencer e Terence Hill su Rete 4, il talento dei giovani di Amici su Canale 5 e il divertimento dei Minions su Italia 1. Su La7 torna l’approfondimento di Massimo Gramellini con In altre parole, mentre sul Nove si discute di attualità con Accordi & disaccordi.

  • Rete 4Nati con la camicia (21:33 – 23:58) – Film
  • Canale 5Amici di Maria De Filippi (21:20 – 01:00) – Talent Show
  • Italia 1Cattivissimo me (21:28 – 23:27) – Film Animazione
  • La7In altre parole (20:35 – 00:00) – Talk Show
  • TV8Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (20:35 – 21:50) – Cooking Show
  • NoveAccordi & disaccordi (21:30 – 00:00) – Talk Show

I film di questa sera in TV (sabato 21 marzo 2026)

Se preferite godervi una pellicola sul divano, ecco i titoli imperdibili selezionati tra i canali del digitale terrestre:

  • Agente 007 – Missione Goldfinger (La7 Cinema): Il capitolo più iconico della saga di James Bond con Sean Connery.
  • Cattivissimo me (Italia 1): Risate assicurate per grandi e piccini con Gru e i suoi Minions.
  • Presunto innocente (Iris): Un thriller legale mozzafiato con Harrison Ford.
  • L’aereo più pazzo del mondo (Mediaset 27): La commedia demenziale per eccellenza.
  • L’insegnante viene a casa (Cine 34): Un classico della commedia sexy all’italiana con Edwige Fenech.

Programmi e Film su Sky sabato 21 marzo 2026

L’offerta Sky soddisfa ogni palato cinematografico, dal dramma storico alla commedia romantica. Su Sky Uno continua l’avventura di Pechino Express lungo la “Rotta del Dragone”. Per chi cerca emozioni forti, Sky Cinema Due propone il pluripremiato 12 anni schiavo.

  • Sky Uno HDPechino Express (21:35 – 23:45) – Reality
  • Sky Cinema Uno HDFidanzata in affitto (21:15) – Film Commedia
  • Sky Cinema Due HD12 anni schiavo (21:15) – Film Drammatico
  • Sky Cinema Collection HDIl ciclone (21:15) – Film Commedia
  • Sky Cinema Romance HDChocolat (21:15) – Film Sentimentale
  • Sky Cinema Suspense HDKiss Kiss Bang Bang (21:15) – Film Noir

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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