Grande Fratello Vip Ballando con le stelle Selvaggia Lucarelli
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Grande Fratello Vip: Selvaggia Lucarelli al centro delle dinamiche, nel segno di Ballando con le stelle

Matteo Tuveri
23 Marzo 2026 2 Minuti di lettura
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Ballando con le stelle potrebbe essere centrale nelle dinamiche del Grande Fratello Vip 2026. Non si tratta di fanta-televisione, bensì di un legame impersonificato da Selvaggia Lucarelli e che potrebbe essere fondamentale per lo sviluppo del reality di Canale 5.

Grande Fratello Vip Ballando con le stelle

Grande Fratello Vip Ballando con le stelle, la nuova opinionista centrale nelle dinamiche

Ad oggi, sono andate in onda solamente due puntate del Grande Fratello Vip, ma è già ben evidente la tendenza del reality a mettere al centro delle dinamiche Selvaggia Lucarelli. La nuova opinionista, sia nel debutto del martedì che nel raddoppio del venerdì, ha avuto grandissimo spazio, realizzando interventi interessanti e critiche pungenti.

Ma Lucarelli è sembrata essere narrativamente il centro del format già nella fase precedente alla messa in onda, ovvero quella nella quale gli autori hanno costruito il cast. All’interno della Casa più spiata d’Italia hanno fatto il loro ingresso volti più o meno celebri, che in passato, a Ballando con le stelle, hanno dato vita a duri scontri verbali con la giornalista.

Grande Fratello Vip Ballando con le stelle, i conti in sospeso

Fra i protagonisti del Grande Fratello Vip che hanno già avuto modo di confrontarsi con Selvaggia Lucarelli dalla pista di Ballando con le stelle c’è Alessandra Mussolini. La giornalista si è scontrata con l’ex parlamentare già a partire dal debutto del reality, con tanto di clip di presentazione contenente svariate immagini tratte dallo show di Rai 1.

Altro vip che ha un conto in sospeso con Selvaggia Lucarelli è Raimondo Todaro. Anche in questo caso, nelle due serate del GF Vip i protagonisti hanno avuto modo di dibattere in merito all’esperienza nel format di Milly Carlucci. Anche con Dario Cassini la giornalista, a Ballando, ha avuto uno scontro, ma per ora i due, su Canale 5, non sono tornati sull’argomento.

Grande Fratello Vip Ballando con le stelle dinamiche

Gli ascolti bocciano il reality

La strategia del Grande Fratello Vip di pescare da vecchie tensioni per poter contare da subito sulle dinamiche non sta pagando negli ascolti, almeno osservando i dati dei primi due appuntamenti. Il debutto del 17 marzo ha tenuto compagnia a 2 milioni e 146 mila spettatori, con una share del 18,36%, con un calo di circa 700 mila telespettatori e di 6 punti percentuali rispetto all’esordio della versione nip, trasmessa a settembre su Canale 5.

Ma è il raddoppio del venerdì che ha certificato la fatica Auditel del reality. Il 20 marzo, la trasmissione ha tenuto compagnia ad appena un milione e 672 mila persone, con il 14,3% di share. Nel giro di tre giorni, dunque, il format ha perso mezzo milione di telespettatori ed il 4% di share. Fondamentale, ora, è il risultato della prossima puntata, che farà comprendere se gli ascolti si sono stabilizzati o se, invece, l’emorragia continua.

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