La programmazione tv di domenica 5 aprile 2026 regala agli spettatori italiani una serata densa di emozioni, grandi ritorni e narrazioni d’autore. Da Roma a Napoli, le emittenti nazionali puntano su storie che intrecciano la tradizione teatrale con l’innovazione della serialità moderna. In particolare, la sfida tra le ammiraglie propone un confronto stimolante tra il cinema d’impegno civile e le nuove esplorazioni dei testi sacri, garantendo opzioni valide per ogni tipologia di pubblico presente sul territorio nazionale.

Stasera in TV domenica 5 aprile 2026: l’offerta Rai

La proposta di Rai 1 punta tutto sul prestigio culturale con Filumena Marturano, il film del 2022 che restituisce nuova linfa al capolavoro di Eduardo De Filippo. La trama segue le vicende di una donna determinata che finge una malattia terminale per farsi sposare da Domenico Soriano, l’uomo con cui ha condiviso venticinque anni di vita. In questo modo, Filumena garantisce un futuro e un cognome ai suoi tre figli, cresciuti nel segreto. L’opera esplora con ferocia e amore il concetto di maternità e riscatto sociale, ambientando il conflitto in una Napoli vibrante e verace.

Contemporaneamente, Rai 2 trasmette gli episodi della serie N.C.I.S., dove il team investigativo affronta complessi casi di sicurezza nazionale con la solita precisione scientifica. Per chi cerca invece un viaggio tra le bellezze architettoniche d’Italia, Rai 3 propone Il Borgo Dei Borghi, una competizione che valorizza i piccoli centri storici del Paese. Gli spettatori possono così scoprire angoli nascosti della penisola, dai borghi medievali arroccati sulle Alpi fino alle perle affacciate sul Mediterraneo. Ecco il dettaglio completo dei canali Rai:

Rai 1 – Filumena Marturano (2022) (21:30 – 23:40) – Film drammatico

(21:30 – 23:40) – Film drammatico Rai 2 – N.C.I.S. (21:00 – 21:55) – Serie TV d’azione

(21:00 – 21:55) – Serie TV d’azione Rai 3 – Il Borgo Dei Borghi (20:30 – 23:10) – Intrattenimento culturale

(20:30 – 23:10) – Intrattenimento culturale Rai 4 – Exodus – Dei e re (21:21 – 23:41) – Film epico

(21:21 – 23:41) – Film epico Rai 5 – Stanlio & Ollio (2019) (21:23 – 23:00) – Film biografico

(21:23 – 23:00) – Film biografico Rai Movie – Paddington (21:10 – 22:45) – Commedia per famiglie

(21:10 – 22:45) – Commedia per famiglie Rai Premium – Stasera Tutto è Possibile (21:45 – 00:30) – Show comico

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove: debutti e grandi classici

Su Canale 5 debutta la serie Le donne della Bibbia, una produzione che analizza le figure femminili più influenti delle Sacre Scritture. Gli sceneggiatori approfondiscono la psicologia di personaggi spesso lasciati in secondo piano, restituendo loro una voce potente e moderna. Inoltre, la serie utilizza ricostruzioni storiche accurate per contestualizzare le sfide sociali di quell’epoca remota. In aggiunta, Rete 4 trasmette Codice d’onore, un pilastro del cinema giudiziario. La storia si concentra su Daniel Kaffee, un giovane avvocato militare che deve difendere due marine accusati di omicidio. Durante il processo, Kaffee affronta il temibile colonnello Jessep, svelando le zone d’ombra della disciplina militare e il peso della verità.

Per quanto riguarda le altre reti, La7 trasmette Le regole della casa del sidro, un racconto di formazione che tocca temi etici profondi all’interno di un orfanotrofio. Al contempo, il canale Nove ripropone i momenti più significativi della stagione con Che tempo che fa – Best of, offrendo un riassunto delle interviste più celebri realizzate in studio. Di seguito la lista dei programmi principali:

Rete 4 – Codice d’onore (21:32 – 00:07) – Film drammatico

(21:32 – 00:07) – Film drammatico Canale 5 – Le donne della Bibbia (21:20 – 22:34) – Serie TV in prima visione

(21:20 – 22:34) – Serie TV in prima visione Italia 1 – Anche meno (21:30 – 23:51) – Varietà comico

(21:30 – 23:51) – Varietà comico La7 – Le regole della casa del sidro (21:15 – 23:30) – Film d’autore

(21:15 – 23:30) – Film d’autore TV8 – Foodish (21:45 – 22:45) – Cooking show

(21:45 – 22:45) – Cooking show Nove – Che tempo che fa – Best of (21:30 – 00:40) – Talk show

Stasera in tv domenica 5 aprile 2026: i film di questa sera sul digitale terrestre e Sky

La varietà cinematografica prosegue sui canali tematici. Canale 20 propone Run All Night – Una notte per sopravvivere, dove un ex sicario protegge il figlio da una vendetta implacabile per le strade di New York. Analogamente, Iris offre un’immersione nelle profondità marine con Heart of the Sea, pellicola che narra il tragico scontro tra una baleniera e un enorme capodoglio bianco. Infine, l’offerta Sky include Il gladiatore su Sky Cinema Action, un’opera maestosa sulla vendetta di Massimo Decimo Meridio contro il potere corrotto di Roma. Grazie a questa selezione, ogni utente può trovare il genere ideale per concludere la settimana.