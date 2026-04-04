Sabato 4 aprile, in diretta su Rai 1, è andata in onda una nuova puntata di Canzonissima. La trasmissione parte alle 21:25 circa ed è condotta da Milly Carlucci. Quello odierno è il terzo appuntamento e, in esso, i protagonisti portano sul palco una canzone simbolo, che ha rappresentato una svolta per la loro carriera.

I cantanti che animano la serata sono Arisa, Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi ed il tenore Vittorio Grigólo.

A valutare le performance ci sono I Magnifici 7, ovvero Claudio Cecchetto, Francesca Fialdini, Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Simona Izzo, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini.

Gli ospiti della della diretta di Canzonissima del 4 aprile sono Massimiliano Gallo e Pif con Giusy Buscemi, protagonisti della pellicola …Che Dio perdona a tutti.

Canzonissima diretta 4 aprile, le prime performance

La storica Zum Zum Zum apre la puntata del 4 aprile di Canzonissima. Si parte subito con Arisa, che intona Sincerità. L’artista racconta: “La ragazzina di Sincerità oggi la riguardo con grande tenerezza. Lei sapeva già tutto, ma era spaventata. Quando ho saputo che avrei partecipato al Festival ho pianto: temevo che le persone si potessero mettere fra me e il mio fidanzato dell’epoca e che questo ci portasse alla separazione, cosa che poi è successa“. Bella performance della cantante, che esegue anche una coreografia di danza.

Si continua con Fausto Leali, che propone A chi. L’artista svela: “Nel ’67, quando ho sfondato con questo brano, sono andato a Lo Zecchino d’Oro con mia mamma, proprio nella giornata della Festa della Mamma. È un’emozione molto forte, ha sempre avuto grande fiducia in me. Subito dopo aver visto che ero entrato in classifica, l’11 luglio lei è morta“. Tutto lo studio canta con Leali.

Terzo artista è Fabrizio Moro, che propone la sua Pensa: “Rappresenta tante cose, con tale canzone ho realizzato che la musica sarebbe potuta diventare il mio lavoro. Prima del successo ho fatto tanti lavori, non avevo una casa discografica. Oggi ho una consapevolezza completamente differente da quella che avevo la prima volta che ho cantato a Sanremo“. Moro, dopo l’esibizione, ricorda che Pippo Baudo fu il primo a intuire la potenzialità del brano.

I Jalisse e l’omaggio a Pippo Baudo

Nella diretta del 4 aprile di Canzonissima arrivano i Jalisse. Alessandra Drusian e Fabio Ricci cantano Gloria di Umberto Tozzi, brano che li ha fatti conoscere. Lei, infatti, ha cantato questo pezzo a Gran Premio, trasmissione di Pippo Baudo, ed è proprio grazie a tale performance che lui l’ha notata ed è rimasto “folgorato“. Sorpresa dalla parte della mamma di Drusian.

Quinto artista della serata è Vittorio Grigólo. Intona Caruso di Lucio Dalla, presentata così: “Ho viaggiato tanto, la mia famiglia ha fatto molti sacrifici. Ho raggiunto il sogno quando ho cantato al Metropolitan Opera House e proprio come me Caruso ha viaggiato, armato di valigia, per inseguire il suo sogno“. La serata continua con Massimiliano Gallo, che canta Mamma del padre Nunzio Gallo, che proprio con tale brano vinse Voci e Volti della Fortuna, show antesignano di Canzonissima, nel ’56.

Elettra Lamborghini canta Musica e il resto scompare, ovvero il suo primo successo sanremese: “Il 2020 è stato importante, ho debuttato al Festival e mi sono sposato. Né io né lui (Afrojack, ndr) eravamo alla ricerca dell’amore, ma ci siamo trovati e continuiamo a sceglierci tutti i giorni“. Dopo l’esibizione, Lamborghini svolge una lezione di twerking a Izzo, Balivo e Fialdini.

Canzonissima diretta 4 aprile, Leo Gassmann intona Va bene così

Si volta pagina. Nella diretta del 4 aprile di Canzonissima c’è Leo Gassmann, che propone la sua Va bene così: “L’ho scritta per me, dopo un provino fallito. Era il mio primo provino e non andò bene. Il produttore, dopo aver ascoltato tutte le mie canzoni, mi disse che quelli che avevo fatto non erano veri brani. Le sue parole mi continuavano a risuonare nella testa, mi dicevo che dovevo accettarmi per quel che ero e così è nato Va bene così“. Dopo la performance riceve la sorpresa degli amici storici Matteo, Giancarlo e Giulio.

Malika Ayane intona Feeling Better: “A 19 anni ho lavorato come cameriera in uno storico ristorante di Milano, dove spesso c’erano grandi cantanti. Michelle, la proprietaria, mi faceva cantare tre brani dei suoi ospiti in ogni serata. Un giorno, uno dei commensali mi sentì e mi scelse per cantare un brano di una pubblicità. Cantavo ovunque e avevo già mia figlia, lo spot ha avuto grande successo ed è finito nella scrivania di Caterina Caselli. Una settimana dopo ero sotto contratto con la Sugar e con Feeling Better ho centrato il primo posto in classifica”. Ayane riceve un videomessaggio di saluti da Caterina Caselli.

La Terra dei Cachi è la canzone di Elio e le Storie Tesi. La band racconta: “È stata la canzona della svolta. Abbiamo visto che il Paese è diviso fra sì e no, quindi cantare Italia sì e Italia no mette d’accordo tutti“.

Il Diario degli Errori di Michele Bravi

La diretta del 4 aprile di Canzonissima procede con Michele Bravi, che intona la sua Il Diario degli Errori: “È una canzone alla quale ho subito creduto e che mi ha cambiato la vita, perché mi ha permesso di trasformare la musica da passione a lavoro. Per me è una preghiera d’amore, che è cresciuta insieme a me”. Sul palco arrivano Pif e Giusy Buscemi, che intonano la loro “canzonissima”, ovvero Guarda che luna di Frank Buscaglione.

Bum Bum è la scelta di Irene Grandi: “Rappresenta il momento più felice della mia carriera. Bum Bum mi ha cambiato la vita, la gente ha iniziato a fermarmi per strada. Ero giovane e un po’ ho sofferto per questo, perché desideravo conoscere il mondo”.

Enrico Ruggeri porta Mistero, con la quale ha vinto Sanremo nel ’93: “Per me è stata una spartiacque, prima canzone rock a vincere il Festival. Mistero è arrivata in uno dei momenti più complessi della mia vita“. Riceve, a sorpresa, un videomessaggio da Francesco Pannofino.

Canzonissima diretta 4 aprile, i voti

La diretta del 4 aprile di Canzonissima si avvia alla conclusione con i voti. Ayane e Gassmann scelgono Sincerità. Ruggeri e Bravi optano per Pensa. Jalisse, Lamborghini, Moro, Grandi, Grigolo ed Elio e le Storie Tese votano A chi. Leali punta su La Terra dei Cachi. Arisa sceglie Il Diario degli errori.

Tocca a I Magnifici 7. Izzo, Rossi, Fialdini e Balivo scelgono Caruso, Maiolini votano A chi. Cecchetto e Pardo puntano su La Terra dei Cachi. Tali preferenze, mischiate a quelle del pubblico a casa, indicano che la canzone vincitrice della serata è Caruso. Termina qui la puntata.