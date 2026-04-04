Domenica 5 aprile, su Rai 1, torna Linea Verde. La trasmissione, nel giorno di Pasqua, raggiunge Bologna, città capoluogo dell’Emilia Romagna, in un viaggio che alterna bellezze naturali e tradizione culinaria.

Linea Verde 5 aprile, la mitica sfoglia bolognese

Al timone di Linea Verde, al via domenica 5 aprile dalle 12:25 su Rai 1, torna il trio composto da Peppone Calabrese, Fabio Gallo e Margherita Granbassi. Il format, nella puntata fruibile anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play, va alla scoperta dei segreti della sfoglia bolognese, un vero e proprio monumento identitario della gastronomia bolognese, a base di uova e farina.

La meta finale dei tre conduttori è rappresentata da una trattoria della città, frequentata in passato da musicisti, letterati e artisti. Per arrivarci, però, percorrono tre differenti itinerari.

Peppone Calabrese a lezione da Alessandra Spisni

Durante Linea Verde del 5 aprile, Peppone Calabrese va a scuola di sfoglia dalla chef Alessandra Spisni, vera e propria regina delle sfogline, ai cui corsi partecipano studenti provenienti da tutto il mondo e desiderosi di imparare l’arte del mattarello. A seguire, il presentatore dialoga con Giorgio Comaschi, conduttore e scrittore, col quale realizza un tour dei luoghi iconici della vecchia Bologna. Infine, in occasione della Pasqua, visita il maestro pasticcere Gino Fabbri, che mostra la preparazione di alcuni dei dolci tipici della tradizione bolognese.

Fabio Gallo, a Linea Verde di oggi, approfondisce tutto ciò che fa parte del culto del mangiar bene. In una fattoria di Sassi Marconi incontra Aldo Zivieri, imprenditore agricolo che ha scelto metodi naturali di allevamento e coltivazione. Con l’imprenditore sono affrontati svariati temi, fra cui la zootecnia e i ritmi della natura. Poi il padrone di casa entra in un caseificio e parla con Sacha, che ha imparato l’arte casearia durante il proprio percorso di recupero nella Comunità di San Patrignano.

Linea Verde 5 aprile, le attività artigianali connesse alla tradizione della sfoglia

Infine, nel corso di Linea Verde di domenica 5 aprile, Margherita Granbassi approfondisce tutte le attività artigianali connesse alla tradizione della sfoglia. Molto importante è soprattutto l’arte dei taglieri, che hanno un ruolo fondamentale nella cultura dei territori adiacenti a Bologna, al punto da entrare perfino nella dote delle spose.

La conduttrice, infine, si reca nel Santuario della Madonna di San Luca, basilica posta ad oltre 200 metri sopra il livello del mare e che sovrasta, con la sua imponenza, l’intera città.