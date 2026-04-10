La programmazione di Stasera in TV, sabato 11 aprile 2026, si preannuncia come una sfida tra titani dell’intrattenimento. La prima serata del weekend vede il grande ritorno di Canzonissima su Rai 1, uno show che punta sulla nostalgia e sul talento canoro per conquistare le famiglie italiane. Su Canale 5, Maria De Filippi risponde con la fase cruciale di Amici, il talent show che domina le conversazioni social e i dati d’ascolto giovanili. Per chi preferisce l’evasione cinematografica, l’offerta è altrettanto ricca: si va dall’animazione per i più piccoli con i Minions su Italia 1, al fascino intramontabile del bianco e nero con Il ritorno di Don Camillo su Rete 4, fino alla fantascienza adrenalinica de Il 6° giorno su Rai Movie. Una serata che promette di accontentare ogni tipologia di spettatore, dal nostalgico all’amante dell’azione moderna.

Stasera in TV sabato 11 aprile 2026: Rai

La Rai propone un sabato sera all’insegna della grande musica e della narrazione di qualità. Rai 1 punta tutto sulla diretta di Canzonissima, dove la gara canora si mescola a ospiti d’eccezione e momenti di puro spettacolo. Rai 2 continua a puntare sulla serialità europea con i nuovi episodi di Morgane – Detective geniale, mentre Rai 3 dedica lo spazio del prime time all’approfondimento culturale con La Pelle Del Mondo. Per gli appassionati di thriller geopolitici, Rai 4 propone Il sentiero dei fantasmi – Ghost Trail, una pellicola tesa e attuale. Chi cerca l’eccellenza delle arti sceniche può sintonizzarsi su Rai 5 per il capolavoro teatrale Miseria e Nobiltà. Infine, Rai Movie trasmette Il 6° giorno con Arnold Schwarzenegger, un classico della sci-fi incentrato sul tema della clonazione umana.

Rai 1 – Canzonissima (21:30 – 00:15) – Intrattenimento

(21:30 – 00:15) – Intrattenimento Rai 2 – Morgane – Detective geniale (21:20 – 22:35) – Serie TV

(21:20 – 22:35) – Serie TV Rai 3 – La Pelle Del Mondo (21:30 – 23:40) – Intrattenimento

(21:30 – 23:40) – Intrattenimento Rai 4 – Il sentiero dei fantasmi – Ghost Trail (21:20 – 23:08) – Film

(21:20 – 23:08) – Film Rai 5 – Miseria e Nobiltà (21:25 – 23:45) – Teatro

(21:25 – 23:45) – Teatro Rai Movie – Il 6° giorno (21:10 – 23:05) – Film

(21:10 – 23:05) – Film Rai Premium – Noi del Rione Sanità (21:20 – 22:25) – Serie TV

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le reti Mediaset e le altre generaliste puntano su un mix di talent, cinema cult e attualità. Su Canale 5 va in scena la competizione tra i giovani talenti di Amici di Maria, giunta alle battute finali. Italia 1 trasforma il sabato sera in una festa per famiglie con i simpaticissimi Minions, mentre Rete 4 sceglie la rassicurante comicità di Fernandel e Gino Cervi in Il ritorno di Don Camillo. Su La7, Massimo Gramellini conduce In altre parole, offrendo una panoramica critica e ironica sui fatti della settimana. TV8 propone le avventure gastronomiche di Alessandro Borghese con 4 Ristoranti, e il Nove punta sul confronto politico e sociale di Accordi & disaccordi, condotto da Luca Sommi insieme a Marco Travaglio e Andrea Scanzi.

Rete 4 – Il ritorno di Don Camillo (21:33 – 23:47) – Film

(21:33 – 23:47) – Film Canale 5 – Amici di Maria (21:30 – 00:55) – Intrattenimento

(21:30 – 00:55) – Intrattenimento Italia 1 – Minions (21:21 – 23:15) – Film

(21:21 – 23:15) – Film La7 – In altre parole (20:35 – 00:00) – Intrattenimento

(20:35 – 00:00) – Intrattenimento TV8 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:00 – 22:30) – Intrattenimento

(21:00 – 22:30) – Intrattenimento Nove – Accordi & disaccordi (21:30 – 00:00) – Mondo e Tendenze

I film di questa sera in TV (sabato 11 aprile 2026)

Il cinema del sabato sera offre percorsi narrativi per ogni umore. Minions su Italia 1 garantisce risate per tutte le età, mentre Il ritorno di Don Camillo su Rete 4 è una tappa obbligata per gli amanti del cinema classico italiano. Gli amanti del brivido e dell’azione troveranno pane per i loro denti con Senza nome e senza regole su Canale 20 e il mystery Formula per un delitto su Iris. Per chi cerca lo stile inconfondibile di James Bond, La7 Cinema propone Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà. Infine, per un tocco di fantasia gotica e avventura, TV2000 trasmette Lemony Snicket – Una serie di sfortunati eventi, con un camaleontico Jim Carrey.

I film su Sky sabato 11 aprile 2026

L’offerta Sky per questo sabato 11 aprile è come sempre di altissimo profilo, coprendo ogni sottogenere cinematografico. Sky Cinema Uno HD propone il tecnologico Paycheck, mentre Sky Cinema Due HD si affida alla poesia drammatica de Il paziente inglese. La velocità e le auto truccate sono le protagoniste di Fast and Furious su Sky Cinema Collection HD. Per chi cerca emozioni forti e brividi recenti, su Sky Cinema Suspense HD è disponibile Smile 2, sequel dell’apprezzato horror psicologico. La commedia italiana è rappresentata da Benvenuti in casa Esposito, mentre il dramma d’autore trova spazio con La notte più lunga dell’anno.

Sky Cinema Uno HD – Paycheck

Sky Cinema Due HD – Il paziente inglese

Sky Cinema Collection HD – Fast and Furious

Sky Cinema Family HD – La Piccola Amelie

Sky Cinema Action HD – Last Knights

Sky Cinema Suspense HD – Smile 2

Sky Cinema Comedy HD – Benvenuti in casa Esposito

Sky Cinema Romance HD – Il bacio che aspettavo

Sky Cinema Drama HD – La notte più lunga dell’anno

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