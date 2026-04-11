Sabato 11 aprile, su Rai 5, è in onda Pietre di Storia. La trasmissione è condotta da Adriana Volpe, che dunque è impegnata, nello stesso momento, sia sulla TV di Stato che su Mediaset.

Pietre di Storia, come funziona il programma

Pietre di Storia, format originale della Rai, è trasmesso a partire dalle ore 12:25. Tutte le puntate del format sono trasmesse, in prima visione, nelle giornate del sabato. Gli appuntamenti hanno una durata di circa 30 minuti e, oltre che in televisione, sono visibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Nel corso del programma, le telecamere della TV di Stato viaggiano in lungo e in largo per l’Italia, alla scoperta delle piazze più belle sparse per il paese. Dopo aver visitato i luoghi simbolo del borgo al centro del racconto, è proposto un focus sui racconti e sulle testimonianze della gente del posto.

Il caso Adriana Volpe, in onda in contemporanea su Rai e Mediaset

Alla conduzione di Pietre di Storia c’è Adriana Volpe. Per quest’ultima non si tratta di un debutto al timone di un format dedicato all’esplorazione del nostro paese, dopo l’esperienza dello scorso anno con Linea Verde Tradizioni. Nel 2024, invece, ha guidato Cerchiamo te Missione Lavoro, di cui è stata anche ideatrice, durante il quale si recava in determinate zone italiane per aiutare le realtà imprenditoriali locali ad individuare ed assumere lavoratori.

Il sabato, Adriana Volpe sarà contemporaneamente in onda sia sulla Rai che su Mediaset. Da diverse settimane, infatti, è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip, di cui è assoluta protagonista, essendo al centro delle dinamiche e delle discussioni del reality.

Pietre di Storia, focus su Montepulciano

Adriana Volpe, durante Pietre di Storia di sabato 11 aprile, si reca in Toscana. In particolare raggiunge Montepulciano, borgo medievale della provincia di Siena e che conta circa 13 mila abitanti.

Insieme agli esperti, la conduttrice visita, in primis, il Museo Civico Pinacoteca Crociani, che contiene centinaia di opere d’arte e che ha sede nel trecentesco Palazzo Neri Orselli. Poi ci si sposta presso la Fortezza, edificio creato con scopi difensivi nella metà degli anni ‘200. Più volte distrutta e ricostruita, oggi accoglie la sede del Consorzio del Vino Nobile.

Adriana Volpe si mette sulle tracce artistiche, storiche e architettoniche di chi ha saputo rendere questa meravigliosa cittadina un laboratorio a cielo aperto di bellezza e sapere.